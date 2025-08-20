Brazil Potash Executa Acordo Definitivo De Offtake Com Keytrade Fertilizantes Brasil Para ~900.000 Toneladas De Fertilizante

Acordo apoia o Plano Nacional de Fertilizantes do Brasil ao produzir um mineral crítico que se baseia nas forças da cadeia de suprimentos agrícolas domésticos para os agricultores

Acordo Vinculativo de Take-or-Pay representa o segundo marco comercial importante de offtake seguindo os contratos da AMAGGI que agora totalizam ~1,5 milhão de toneladas anuais, representando ~60% da capacidade de produção planejada

MANAUS, Brasil, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Companhia") (NYSE-American: GRO), uma empresa de exploração e desenvolvimento mineral com um projeto de potássio de mineral crítico para agricultura, o Projeto Autazes, anunciou hoje a execução de um acordo comercial definitivo de offtake entre Potássio do Brasil Ltda., uma subsidiária integral da Companhia, e Keytrade Fertilizantes Brasil Ltda. ("Keytrade"), a subsidiária brasileira da Keytrade AG, uma das principais empresas comercializadoras de fertilizantes do mundo.

O acordo vinculativo (o "Acordo") estabelece um compromisso de take-or-pay de 10 anos para a Keytrade comprar até ~900.000 toneladas de potássio anualmente do Projeto de Potássio Autazes. Isso finaliza o memorando de entendimento anunciado em 16 de janeiro de 2025.

"Este Acordo com a Keytrade é um marco importante no desenvolvimento comercial da Brazil Potash", disse Matt Simpson, CEO da Brazil Potash. "Combinado com nosso acordo existente de take-or-pay com a Amaggi Exportação E Importação Ltda., agora temos compromissos vinculativos para ~1,45 milhão de toneladas de nossa produção anual planejada de ~2,4 milhões de toneladas. Esses contratos de longo prazo proporcionam a certeza de receita essencial para garantir o financiamento do projeto e avançar a construção."

"Estamos empolgados em anunciar um contrato importante com a Brazil Potash para distribuir até 900.000 toneladas de potássio para a indústria brasileira. Esta parceria marca um momento crucial para a Keytrade e reforça nosso compromisso de apoiar a agricultura sustentável no Brasil", disse Anthony Jezzi, CEO da Keytrade Fertilizantes Brasil. "Por mais de 28 anos, a Keytrade tem ajudado clientes a obter fertilizantes globalmente, oferecendo serviços personalizados para atender as necessidades do mercado local. Estamos orgulhosos de agora incluir potássio brasileiro em nosso portfólio. Esta colaboração com a Brazil Potash é um passo estratégico para reduzir a dependência do Brasil de importações e fomentar o crescimento econômico na região amazônica. A Keytrade tem o privilégio de ter sido escolhida para assumir esta tarefa importante e esperamos uma parceria bem-sucedida que beneficie ambas as empresas e fortaleça o futuro agrícola do Brasil", acrescentou Anthony.

Termos Principais do Acordo

Compromisso de Volume : A Keytrade comprará 30% a 37% da produção anual de potássio da Brazil Potash, até um máximo de 900.000 toneladas por ano, em base take-or-pay.

: A Keytrade comprará 30% a 37% da produção anual de potássio da Brazil Potash, até um máximo de 900.000 toneladas por ano, em base take-or-pay. Duração do Contrato : O Acordo tem um prazo alinhado com os requisitos de financiamento do projeto da Companhia, garantindo visibilidade e estabilidade de receita de longo prazo.

: O Acordo tem um prazo alinhado com os requisitos de financiamento do projeto da Companhia, garantindo visibilidade e estabilidade de receita de longo prazo. Estrutura de Preços : A Keytrade recebe uma taxa de comercialização e o Acordo inclui uma provisão de participação nos lucros projetada para alinhar incentivos para ambas as partes, refletindo a vantagem locacional estratégica da Brazil Potash e o menor conteúdo de finos esperado.

: A Keytrade recebe uma taxa de comercialização e o Acordo inclui uma provisão de participação nos lucros projetada para alinhar incentivos para ambas as partes, refletindo a vantagem locacional estratégica da Brazil Potash e o menor conteúdo de finos esperado. Ramp-Up de Produção : As obrigações de offtake da Keytrade começarão no início da produção e escalarão proporcionalmente durante o período de ramp-up até a capacidade total de produção.

: As obrigações de offtake da Keytrade começarão no início da produção e escalarão proporcionalmente durante o período de ramp-up até a capacidade total de produção. Flexibilidade Estratégica: O Acordo permite à Brazil Potash ceder direitos de pagamento futuros a instituições financeiras para fins de financiamento do projeto.



Progresso da Estratégia Comercial

Com o Acordo da Keytrade finalizado, a Brazil Potash garantiu acordos de offtake vinculativos cobrindo ~60% da produção planejada. A Companhia também está em discussões avançadas com um parceiro prospectivo que aumentaria os volumes totais para ~91% da capacidade anual. A produção restante é reservada para vendas à vista para apoiar nossos agricultores, acomodar paradas de manutenção e variabilidade de produção.

Este Acordo estratégico segue e se baseia em nosso MOU recentemente anunciado para construção de linha de energia de ~$200M e investimento de $20M com a Fictor Energia para fornecimento de energia renovável.

Sobre a Keytrade AG

A Keytrade AG, fundada na Suíça em maio de 1997, foi estabelecida por comerciantes seniores de fertilizantes minerais com décadas de experiência na indústria. Hoje, a Keytrade AG é uma empresa global líder em fertilizantes com funcionários em vários escritórios mundiais, atendendo as necessidades de fornecedores, distribuidores, varejistas e usuários finais em mais de 115 países em todos os produtos de fertilizantes, incluindo uma grande presença no Brasil. Além de comercializar e fazer marketing de produtos convencionais de fertilizantes, a Keytrade está envolvida em investimentos de impacto e, através de sua subsidiária WeGrow, distribui fertilizantes e aditivos inovadores e sustentáveis para aplicações técnicas agrícolas.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é crítico para a segurança alimentar global, pois o país tem entre as maiores quantidades de água doce, terra arável e um clima ideal para crescimento de culturas durante todo o ano, mas é vulnerável, pois importou mais de 95% de seu fertilizante de potássio em 2021, apesar de ter o que se antecipa ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio quintal. O potássio produzido será transportado principalmente usando barcaças fluviais de baixo custo em um sistema de rio interior em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores fazendeiras e operadoras logísticas de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de potássio de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderia potencialmente fornecer aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração antecipa que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil de importações de potássio enquanto concomitantemente mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Nota de Precaução Sobre Declarações Prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas conforme definido na Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e na Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, ou o United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995, que são declarações que não são fatos históricos. Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, incluídas aqui e declarações públicas por nossos executivos ou representantes, que abordam atividades, eventos ou desenvolvimentos que nossa administração espera ou antecipa que irão ou podem ocorrer no futuro, são declarações prospectivas, incluindo mas não limitado a coisas como estratégia de negócios futura, planos e objetivos, forças competitivas e expansão e crescimento de nosso negócio. Essas declarações prospectivas, juntamente com termos como "antecipar", "esperar", "pretender", "pode", "irá", "deveria" e outros termos comparáveis, envolvem riscos e incertezas porque se relacionam a eventos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro, e incluem riscos relacionados a mudanças em nossas operações; incertezas sobre estimativas; riscos relacionados à indústria; o sucesso comercial de, e riscos relacionados a, nossas atividades de desenvolvimento; incertezas e riscos relacionados à nossa dependência de contratados e consultores. Essas declarações incluem declarações sobre a intenção, crença ou expectativas atuais da Companhia e membros de sua administração, bem como as suposições em que tais declarações se baseiam, e tais declarações prospectivas incluem, sem limitação, declarações sobre o acordo definitivo de offtake com a Keytrade e seus benefícios antecipados, potenciais acordos adicionais de offtake, cronogramas de desenvolvimento de projeto, avanço da construção, capacidade de produção, projeções de demanda de mercado, vantagens de custo, benefícios ambientais e o status do projeto da Companhia, regulamentação governamental e regulamentação ambiental. Embora tenhamos tentado identificar fatores importantes que poderiam causar resultados reais materialmente diferentes daqueles descritos em declarações prospectivas, pode haver outros fatores que causem resultados que não sejam antecipados, estimados ou pretendidos. Embora essas declarações prospectivas tenham se baseado em suposições que a Companhia acredita serem razoáveis quando feitas, você é alertado de que declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e que resultados, desempenho ou conquistas reais podem diferir materialmente daqueles feitos ou sugeridos pelas declarações prospectivas contidas neste comunicado. Além disso, mesmo se nossos resultados, desempenho ou conquistas forem consistentes com as declarações prospectivas contidas neste comunicado, esses resultados, desempenho ou conquistas podem não ser indicativos de resultados, desempenho ou conquistas em períodos subsequentes.

As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Companhia, incluindo aqueles descritos na seção "Fatores de Risco" do relatório anual da Companhia no Formulário 20-F arquivado na Securities and Exchange Commission e outros arquivamentos. Esses riscos incluem, mas não se limitam a, flutuações na oferta e demanda de potássio, mudanças nas pressões competitivas, tempo e quantidade de gastos de capital, mudanças nos mercados de capital, flutuações de moeda e taxa de câmbio, condições geológicas ou ambientais inesperadas, mudanças na legislação e regulamentações governamentais, desenvolvimentos políticos ou econômicos em jurisdições relevantes, sucesso na obtenção de licenças e permissões necessárias, capacidade de garantir financiamento do projeto e outros riscos operacionais.

Os leitores são alertados a não depositar confiança indevida em qualquer uma dessas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas falam apenas a partir da data deste documento. A Companhia expressamente se isenta de quaisquer obrigações ou compromissos de liberar publicamente quaisquer atualizações ou revisões a quaisquer declarações prospectivas aqui contidas para refletir qualquer mudança nas expectativas da Companhia em relação a elas ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nas quais qualquer declaração se baseia, a menos que exigido por lei.

