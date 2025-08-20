BitMEX presenta una nueva función de copy trading, que incluye el innovador copy trading inverso

VICTORIA, Seychelles, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, la bolsa de criptoderivados OG, anunció hoy el lanzamiento de su nueva función de Copy Trading. Esta innovadora herramienta permite a los usuarios replicar automáticamente las operaciones de los profesionales con mejor rendimiento, lo que simplifica el acceso a estrategias de operación sofisticadas.

Por primera vez en muchas plataformas, BitMEX también presenta copy trading inverso, una función innovadora que les permite a los usuarios adoptar estratégicamente la posición opuesta a la de un líder elegido. Esta doble funcionalidad proporciona a los operadores una flexibilidad sin precedentes para alinearse con las tendencias del mercado o protegerse contra ellas en función de sus propias perspectivas.

La nueva función aborda un desafío común para muchos operadores: la falta de tiempo o experiencia para monitorear de forma activa el vertiginoso mercado de derivados. Al permitir a los usuarios seguir automáticamente los movimientos de los operadores experimentados, o adoptar el enfoque opuesto mediante el copy trading inverso, BitMEX está haciendo que las operaciones sofisticadas sean accesibles para un público más amplio, desde principiantes hasta aquellos con tiempo limitado.

"Desde 2014, BitMEX ha sido el hogar de algunos de los operadores más antiguos y competentes del espacio de las criptomonedas. Con el copy trading, estamos democratizando el acceso a su experiencia y permitimos que nuestros usuarios reflejen su éxito", afirmó Stephan Lutz, director ejecutivo de BitMEX. "Esta función simplifica el proceso de operación, elimina la carga que supone el monitoreo constante del mercado y proporciona una oportunidad única para que nuestra comunidad interactúe de forma más eficaz con el mercado de derivados de criptomonedas".

Cómo funciona el copy trading en BitMEX:

la función de copy trading de BitMEX les permite a los usuarios convertirse en "Copiers" y replicar automáticamente las operaciones de los "Copy Leaders" elegidos.

Convertirse en Copier: los usuarios pueden buscar y filtrar a los mejores operadores, conocidos como Copy Leaders, en el mercado de copy trading. Una vez seleccionado un líder, los usuarios pueden asignar una cantidad específica de capital y el sistema reflejará automáticamente sus operaciones.

los usuarios pueden buscar y filtrar a los mejores operadores, conocidos como Copy Leaders, en el mercado de copy trading. Una vez seleccionado un líder, los usuarios pueden asignar una cantidad específica de capital y el sistema reflejará automáticamente sus operaciones. Copy trading inverso: los usuarios pueden optar por adoptar la posición opuesta a la de un Copy Leader seleccionado, una función diseñada para la cobertura estratégica o para aquellos con una visión contraria del mercado.

los usuarios pueden optar por adoptar la posición opuesta a la de un Copy Leader seleccionado, una función diseñada para la cobertura estratégica o para aquellos con una visión contraria del mercado. Control total: los usuarios mantienen el control total sobre su riesgo, con la posibilidad de establecer parámetros de riesgo personales, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit.

los usuarios mantienen el control total sobre su riesgo, con la posibilidad de establecer parámetros de riesgo personales, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Ganancias amplificadas para los Copy Leaders: los operadores con experiencia pueden postularse para convertirse en Copy Leader y obtener hasta un 50 % de participación en las ganancias de sus Copiers, lo que les proporciona una fuente de ingresos adicional y les permite construir su reputación dentro de la comunidad.

Beneficios principales del copy trading en BitMEX:

Acceda a los mejores operadores: BitMEX cuenta con los mejores operadores desde 2014. Imite las estrategias de los operadores más rentables y experimentados del sector.

BitMEX cuenta con los mejores operadores desde 2014. Imite las estrategias de los operadores más rentables y experimentados del sector. Diversifique su estrategia : copie hasta cinco Copy Leaders en simultáneo y cree un arsenal de operaciones sólido y diversificado.

: copie hasta cinco Copy Leaders en simultáneo y cree un arsenal de operaciones sólido y diversificado. Automatice sus operaciones: una solución ideal para personas ocupadas o nuevas en el mercado, que automatiza el proceso de operaciones con criptoderivados.

una solución ideal para personas ocupadas o nuevas en el mercado, que automatiza el proceso de operaciones con criptoderivados. Totalmente personalizable: mantenga el control total sobre su capital de operaciones y sus parámetros de riesgo personales para cada operación de copy trading.

Para obtener más información y comenzar a realizar copy trading en BitMEX, visite esta página.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, gran liquidez de criptomonedas nativas y una confiabilidad inigualable.

Desde nuestra fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o piratería informática, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, sabiendo que sus fondos están seguros. Y con la seguridad de tener acceso a los productos y herramientas rentables que necesitan.

Además, BitMEX fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y de prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para más información acerca de BitMEX, visite el Blog de BitMEX o www.bitmex.com, síganos en Telegram, Twitter y en nuestras comunidades en línea. Para hacer más consultas, comuníquese con: press@bitmex.com.

