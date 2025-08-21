VGP'S Halfjaarresultaten 2025

21 augustus 2025, 7:00 uur, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, maakt vandaag de resultaten bekend voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2025:

Een winst vóór belastingen van € 208,6 miljoen (een stijging van 35% ten opzichte van H1 2024), gedreven door € 40,9 miljoen aan netto huurinkomsten en inkomsten uit hernieuwbare energie (+24,3%), € 16,1 miljoen aan joint venture managementvergoedingen (+2,6%) en € 141,5 miljoen aan netto herwaarderingswinsten op de portefeuille (+42,8%).

Een recordbedrag van € 56,1 miljoen , overeenkomend met 822.000 m² , aan nieuwe en verlengde huurovereenkomsten werd ondertekend in de eerste helft van 2025. Dit brengt het totaal aan gecommitteerde jaarlijkse huurinkomsten op € 441,3 miljoen ( +7% YTD en +14,7% organische groei op jaarbasis ) 1 . Op "look-through"-basis stegen de nettohuurinkomsten met 16,4% ten opzichte van H1 2024 tot € 103,9 2 miljoen .

Op 30 juni 2025 is in totaal 846.000 m2 in aanbouw in 36 projecten die samen goed zijn voor

€ 72,8 miljoen aan extra jaarlijkse huurinkomsten eens volledig gebouwd en verhuurd.

325.000 m 2 aan projecten opgestart in H1'25, goed voor € 29,2 miljoen aan huurinkomsten zodra volledig gebouwd en verhuurd. Het voorverhuur percentage bedraagt 76% 3 projecten die reeds meer dan zes maanden in aanbouw zijn, hebben een voorverhuurratio van 80%.



11 projecten of 264.000 m 2 opgeleverd in H1 '25, 96,3% verhuurd en goed voor € 17,6 miljoen aan huuropbrengsten. 49% van de opgeleverde gebouwen zijn BREEAM Outstanding gecertificeerd. Totaal opgeleverde activa 4 vertegenwoordigen 6.244.000 m 2 of 255 gebouwen, zijn voor 98% verhuurd en hebben een gemiddelde leeftijd van slechts 4,5 jaar.

633.000 m² aan ontwikkelingsgrond verworven, waaronder de eerste ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk en strategische uitbreidingen in Kroatië, Denemarken, Roemenië, Duitsland, Portugal, Spanje, Hongarije, Tsjechië en Italië.

De totaal aangekochte landbank bedraagt 9,7 miljoen m², wat overeenkomt met een ontwikkelingspotentieel van meer dan 4 miljoen m² of een geschatte potentiële huurwaarde van meer dan € 256 miljoen.



De totale waarde van de investeringsportefeuille (op basis van het proportionele aandeel) steeg met 8,3% tot € 5,4 miljard ².

². Bruto-inkomsten uit hernieuwbare energie stegen met 71,5% op jaarbasis tot € 6,5 miljoen. De totaal geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie steeg j-o-j van 143 MW naar 177,3 MW (+20%) , terwijl de capaciteit van projecten die in aanbouw zijn of zich in de vergunnings-/ontwerpfase bevinden toenam van 69,7 MW naar 105,9 MW (+52%) . De verhandelbare productie van hernieuwbare energie over de eerste zes maanden van het jaar steeg van 47 GWh naar 70 GWh (+49% op jaarbasis) .

De totale balans overschrijdt de grens van € 5 miljard , met een beschikbare liquiditeit van € 0,9 miljard . De looptijd van de uitstaande financiële schulden werd verlengd door de uitgifte van € 576 miljoen aan obligaties en de terugkoop van € 200 miljoen aan uitstaande obligaties. Daarnaast werd in maart 2025 een obligatie van € 80 miljoen afgelost bij vervaldatum. De EPRA NTA steeg met 4,8% sinds december 2024 en met 11,5% op jaarbasis .

Inclusief de verkoop van VGP Park Riga in juli 2025, heeft VGP € 35,6 miljoen gerecycleerd als gevolg van transacties met de joint ventures van Deka en Allianz. De Groep voorziet verdere materiële transacties in de tweede helft van 2025.

als gevolg van transacties met de joint ventures van Deka en Allianz. De Groep voorziet verdere materiële transacties in de tweede helft van 2025. VGP heeft een investment grade BBB- rating verkregen van Standard & Poor’s, met een stabiele outlook.



1 Vergeleken met 31 december 2024 en juni 2024, en inclusief de joint ventures op 100%-basis

2 Zie ‘winst- en verliesrekening, proportioneel geconsolideerd’

3 Inclusief pre-let toezeggingen op ontwikkelingsgronden. De pre-let ratio van de activa die momenteel in aanbouw zijn bedraagt 72,9%.

4 Waarvan 4.571.000 m2, of 194 gebouwen in de JV’s en 1.673.000 m2, of 61 gebouwen in de eigen portefeuille





