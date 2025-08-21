VGP'S Halfjaarresultaten 2025

21 augustus 2025, 7:00 uur, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, maakt vandaag de resultaten bekend voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2025:
- Een winst vóór belastingen van € 208,6 miljoen (een stijging van 35% ten opzichte van H1 2024), gedreven door € 40,9 miljoen aan netto huurinkomsten en inkomsten uit hernieuwbare energie (+24,3%), € 16,1 miljoen aan joint venture managementvergoedingen (+2,6%) en € 141,5 miljoen aan netto herwaarderingswinsten op de portefeuille (+42,8%).
- Een recordbedrag van € 56,1 miljoen, overeenkomend met 822.000 m², aan nieuwe en verlengde huurovereenkomsten werd ondertekend in de eerste helft van 2025. Dit brengt het totaal aan gecommitteerde jaarlijkse huurinkomsten op € 441,3 miljoen (+7% YTD en +14,7% organische groei op jaarbasis)1. Op “look-through”-basis stegen de nettohuurinkomsten met 16,4% ten opzichte van H1 2024 tot € 103,92 miljoen.
- Op 30 juni 2025 is in totaal 846.000 m2 in aanbouw in 36 projecten die samen goed zijn voor
€ 72,8 miljoen aan extra jaarlijkse huurinkomsten eens volledig gebouwd en verhuurd.
-
- 325.000 m2 aan projecten opgestart in H1'25, goed voor € 29,2 miljoen aan huurinkomsten zodra volledig gebouwd en verhuurd.
- Het voorverhuur percentage bedraagt 76%3 projecten die reeds meer dan zes maanden in aanbouw zijn, hebben een voorverhuurratio van 80%.
- 11 projecten of 264.000 m2 opgeleverd in H1 '25, 96,3% verhuurd en goed voor € 17,6 miljoen aan huuropbrengsten.
- 49% van de opgeleverde gebouwen zijn BREEAM Outstanding gecertificeerd.
- Totaal opgeleverde activa4 vertegenwoordigen 6.244.000 m2 of 255 gebouwen, zijn voor 98% verhuurd en hebben een gemiddelde leeftijd van slechts 4,5 jaar.
- 633.000 m² aan ontwikkelingsgrond verworven, waaronder de eerste ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk en strategische uitbreidingen in Kroatië, Denemarken, Roemenië, Duitsland, Portugal, Spanje, Hongarije, Tsjechië en Italië.
-
- De totaal aangekochte landbank bedraagt 9,7 miljoen m², wat overeenkomt met een ontwikkelingspotentieel van meer dan 4 miljoen m² of een geschatte potentiële huurwaarde van meer dan € 256 miljoen.
- De totale waarde van de investeringsportefeuille (op basis van het proportionele aandeel) steeg met 8,3% tot € 5,4 miljard².
- Bruto-inkomsten uit hernieuwbare energie stegen met 71,5% op jaarbasis tot € 6,5 miljoen. De totaal geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie steeg j-o-j van 143 MW naar 177,3 MW (+20%), terwijl de capaciteit van projecten die in aanbouw zijn of zich in de vergunnings-/ontwerpfase bevinden toenam van 69,7 MW naar 105,9 MW (+52%). De verhandelbare productie van hernieuwbare energie over de eerste zes maanden van het jaar steeg van 47 GWh naar 70 GWh (+49% op jaarbasis).
- De totale balans overschrijdt de grens van € 5 miljard, met een beschikbare liquiditeit van € 0,9 miljard. De looptijd van de uitstaande financiële schulden werd verlengd door de uitgifte van € 576 miljoen aan obligaties en de terugkoop van € 200 miljoen aan uitstaande obligaties. Daarnaast werd in maart 2025 een obligatie van € 80 miljoen afgelost bij vervaldatum. De EPRA NTA steeg met 4,8% sinds december 2024 en met 11,5% op jaarbasis.
- Inclusief de verkoop van VGP Park Riga in juli 2025, heeft VGP € 35,6 miljoen gerecycleerd als gevolg van transacties met de joint ventures van Deka en Allianz. De Groep voorziet verdere materiële transacties in de tweede helft van 2025.
- VGP heeft een investment grade BBB- rating verkregen van Standard & Poor’s, met een stabiele outlook.
[Voor het volledige persbericht zie bijlage]
1 Vergeleken met 31 december 2024 en juni 2024, en inclusief de joint ventures op 100%-basis
2 Zie ‘winst- en verliesrekening, proportioneel geconsolideerd’
3 Inclusief pre-let toezeggingen op ontwikkelingsgronden. De pre-let ratio van de activa die momenteel in aanbouw zijn bedraagt 72,9%.
4 Waarvan 4.571.000 m2, of 194 gebouwen in de JV’s en 1.673.000 m2, of 61 gebouwen in de eigen portefeuille
Bijlage