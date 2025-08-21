Un deuxième trimestre solide pour les cinémas Kinepolis grâce aux blockbusters internationaux

21 août 2025, 7h00

Après un début d’année en demi-teinte, dû à une offre limitée de blockbusters, Kinepolis a enregistré de bons résultats au deuxième trimestre, portés par une offre internationale de films réussie et une stratégie de premiumisation efficace.

Le succès de ‘Minecraft, le film’, ‘Lilo & Stitch’ et ‘Mission Impossible : The Final Reckoning’, entre autres, a fait grimper le nombre de visiteurs de 17,3 % au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, ce qui s'est traduit par une hausse de 2,2 % du nombre de visiteurs et de 6,2 % du chiffre d'affaires pour l'ensemble du premier semestre de l'année.

Le chiffre d'affaires par visiteur a de nouveau augmenté, porté notamment par une demande accrue d’expériences enrichies et par l’élargissement de l’offre de formats cinématographiques premium. L'EBITDAL ajusté a même augmenté de 22,6 % pour atteindre 46,4 millions €, ce qui s'est traduit par un bénéfice net de 7,0 millions €.

La solidité financière de Kinepolis a été renforcée par la conclusion, en juin, d’une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 160,0 millions € (extensible), assortie d’une échéance de cinq ans, destinée notamment à soutenir la croissance du Groupe.

Principales réalisations S1 2025

Accord pour 9 nouvelles salles IMAX, dont 2 ont déjà ouvert leurs portes Poursuite du déploiement de ScreenX et Laser ULTRA (Belgique, États-Unis, Canada) Déploiement de bornes de commande en libre-service pour les boissons et les snacks dans les cinémas canadiens Ouverture du RP1 Entertainment & Gaming Lounge à MJR Southgate (États-Unis) Deuxième édition du Kinepolis Innovation Lab Summit Conclusion d'une nouvelle ligne de crédit d'un montant de 160,0 millions € Nomination de Hans Van Acker en tant que Chief Strategic Businesses & Development



Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, à propos du premier semestre :

« Le succès des blockbusters internationaux a mis à profit notre stratégie de premiumisation. Le deuxième trimestre montre que nos investissements dans l'expérience et l'innovation ainsi que notre modèle opérationnel sont particulièrement payants.

La nouvelle facilité de crédit souligne la solidité financière de notre Groupe et lui confère une flexibilité supplémentaire pour l'avenir, d’autant plus que nous nous préparons à poursuivre notre expansion externe. »

