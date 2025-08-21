Sterk tweede kwartaal voor Kinepolis-bioscopen dankzij internationale blockbusters

21 augustus 2025, 7u00 CET

Na een zwakke start van het jaar door een beperkt blockbusteraanbod, boekte Kinepolis sterke resultaten in het tweede kwartaal. Dit dankzij een succesvol internationaal filmaanbod in combinatie met een lonende premiumisatie-strategie.

Het succes van onder meer ‘A Minecraft Movie’, ‘Lilo & Stitch’ en ‘Mission Impossible: The Final Reckoning’ deden het bezoekersaantal in het tweede kwartaal toenemen met 17,3% ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien, wat resulteerde in een bezoekersstijging van 2,2% en een omzetstijging van 6,2% voor de volledige eerste jaarhelft.

De omzet per bezoeker steeg opnieuw, onder meer dankzij een grotere vraag naar beleving en een uitbreiding van het aanbod premium filmbelevingen. De adjusted EBITDAL steeg met maar liefst 22,6% tot € 46,4 miljoen, wat zich vertaalde in een nettowinst van € 7,0 miljoen.

De financiële soliditeit van Kinepolis werd verder versterkt door een nieuwe, uitbreidbare kredietfaciliteit van € 160,0 miljoen, afgesloten in juni met een looptijd van vijf jaar, ter ondersteuning van de verdere groei van de Groep.

Belangrijke realisaties H1 2025

Overeenkomst voor 9 nieuwe IMAX-zalen, waarvan 2 inmiddels geopend Verdere uitrol ScreenX en Laser ULTRA (België, VS, Canada) Uitrol self-service bestelkiosken voor dranken en snacks in Canadese bioscopen Opening RP1 Entertainment & Gaming Lounge in MJR Southgate (VS) Tweede editie Kinepolis Innovation Lab Summit Afsluiting van een nieuwe kredietlijn voor een bedrag van € 160,0 miljoen Aanstelling Hans Van Acker als Chief Strategic Businesses & Development



Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de eerste jaarhelft:

“Sterke internationale blockbusters zetten een hefboomeffect op onze premiumisatie-strategie. Het tweede kwartaal toont dat onze investeringen in beleving en innovatie alsook ons operationeel model bijzonder lonend zijn.

De nieuwe kredietfaciliteit onderlijnt het stevige financiële profiel van onze Groep en biedt extra flexibiliteit naar de toekomst toe, te meer daar we ons voorbereiden op een verdere externe expansie.”

