Teade Northern Horizon Capital ASi aktsiate müügilepingu allkirjastamise kohta

Northern Horizon Capital AS, Baltic Horizon Fondi valitseja, teatab käesolevaga, et fondivalitseja ainus aktsionär Northern Horizon A/S (registreeritud Taanis registrikoodiga 27599397) on allkirjastanud lepingu, millega müüb kõik oma 12 500 aktsiat Northern Horizon Capital AS-is.

19. augustil 2025 sõlmitud lepingu kohaselt antakse Baltic Horizon Fondi ("Fond") valitseja Northern Horizon Capital AS-i omandiõigus üle investeerimisettevõtte Grinvest partneritele. Grinvesti kaudu on tehingu osapooled seotud ka Fondiga, olles selle suurim osakuomanik läbi oma Eesti tütarettevõtte. Grinvesti omanikeks on kolm Leedu kodanikku – Antanas Anskaitis, Antanas Danys ja Tomas Milašauskas. Antanas Anskaitis omandab 4 168 aktsiat, Antanas Danys 4 166 aktsiat ning Tomas Milašauskas 4 166 aktsiat.

Tehing viiakse lõpule kohe pärast vajalike regulatiivsete lubade saamist.

„Teatame täna kokkuleppest müüa meie osalus Northern Horizon Capital AS-is Grinvesti partneritele, keda me tunneme ja usaldame. Northern Horizoni jaoks on tegemist strateegilise otsusega, mis võimaldab keskenduda suuremalt meie põhitegevusele ja juhtrollile Põhjamaade sotsiaalse infrastruktuuri investeeringutes. Grinvestil on põhjalikud teadmised Balti ärikinnisvaraturust ning ettevõtte senist kogemust arvestades oleme kindlad nende võimes luua Baltic Horizon Fondi investoritele pikaajalist väärtust,“ kommenteeris Christoffer Abramson, Northern Horizon A/S grupi tegevjuht.

„Baltic Horizon Fond on viimase viie aasta jooksul seisnud silmitsi keeruliste väljakutsetega. Me võtame enda peale rolli rakendada oma teadmised, kapital ja energia Fondi uuteks arenguteks,“ ütles Antanas Anskaitis partnerite nimel. „Seetõttu ootame huviga aktiivset koostööd kõigi Fondi osapooltega kohe pärast tehingu lõppemist.“

Fondi ja selle varade juhtimine jätkub senisel kujul kuni tehingu lõpuleviimiseni – kogu tegevuse eest vastutab senine meeskond. Fondi juhtimismeeskonda planeeritud täiendused tehakse teatavaks pärast tehingu jõustumist.

Northern Horizon Capital AS annab teada, kui aktsiate müük on lõpule viidud.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Christoffer Abramson

Northern Horizon A/S grupi tegevjuht

E-mail: christoffer.abramson@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Grinvest’i kontakt:

Antanas Anskaitis

antanas.anskaitis@grinvest.sg

Grinvest ei anna antud investeeringu kohta täiendavaid kommentaare enne tehingu lõpuleviimist.

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Grinvest on erainvesteerimisettevõte, mille huvid on seotud ärikinnisvara, transpordi ja infrastruktuuri valdkondadega.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

