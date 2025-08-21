Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Pienimäki
Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 21.8.2025 klo 10.00
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Pienimäki, Tomi
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj
LEI: 7437003WYXJUSV27Q316
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437003WYXJUSV27Q316_20250819170600_105
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-18
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumentti tyyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Instrumentin nimi: Option 2025A
Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN
(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 471 Yksikköhinta: 0.00 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 471 Keskihinta: 0.00 EUR