Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Pienimäki
Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 21.8.2025 klo 10.00
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Pienimäki, Tomi
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj
LEI: 7437003WYXJUSV27Q316
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437003WYXJUSV27Q316_20250819155430_102
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-18
Kauppapaikka: XHEL
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI4000043435
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 471 Yksikköhinta: 5.4545 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 471 Keskihinta: 5.4545 EUR