Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Pienimäki

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 21.8.2025 klo 10.00

____________________________________________

 

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Pienimäki, Tomi

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj

LEI: 7437003WYXJUSV27Q316

 

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437003WYXJUSV27Q316_20250819155430_102

____________________________________________

 

Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-18

Kauppapaikka: XHEL

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000043435

Liiketoimen luonne: HANKINTA

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 471 Yksikköhinta: 5.4545 EUR

 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 471 Keskihinta: 5.4545 EUR


