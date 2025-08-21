Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Salo
Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 21.8.2025 klo 10.00
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Salo, Taru
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj
LEI: 7437003WYXJUSV27Q316
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437003WYXJUSV27Q316_20250819155430_101
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-18
Kauppapaikka: XHEL
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI4000043435
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 5.4545 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 44 Keskihinta: 5.4545 EUR