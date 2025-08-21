Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Salo

Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Salo

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 21.8.2025 klo 10.00

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Salo, Taru

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj

LEI: 7437003WYXJUSV27Q316

 

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437003WYXJUSV27Q316_20250819155430_101

Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-18

Kauppapaikka: XHEL

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000043435

Liiketoimen luonne: HANKINTA

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 5.4545 EUR

 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 44 Keskihinta: 5.4545 EUR


