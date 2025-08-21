Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Niiniharju

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 21.8.2025 klo 10.00

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Niiniharju, Maria

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj

LEI: 7437003WYXJUSV27Q316

 

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437003WYXJUSV27Q316_20250819170741_106

Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-18

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: Option 2025A

Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN

(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 880 Yksikköhinta: 0.00 EUR

 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 880 Keskihinta: 0.00 EUR


