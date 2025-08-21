Reykjavíkurborg niðurstaða úr skuldabréfaútboði

Reykjavíkurborg hefur lokið lokuðu útboði í skuldabréfaflokkunum RVKN 35 1 og RVK 44 1.
Í skuldabréfaflokknum RVK 44 1 voru seld skuldabréf fyrir samtals 960 m.kr. að nafnvirði á kröfunni 4,11%. Útistandandi fyrir útboð voru 9.010 m.kr. að nafnvirði að meðtöldum eigin bréfum Reykjavíkurborgar vegna viðskiptavaktar 800 m.kr. Heildarstærð flokksins er nú 9.970 m.kr. að nafnvirði.
Í skuldabréfaflokknum RVKN 35 1 voru seld skuldabréf fyrir samtals 4.645 m.kr. að nafnvirði á kröfunni 8,71%. Útistandandi fyrir útboð voru 38.530 m.kr. að nafnvirði, að meðtöldum eigin bréfum Reykjavíkurborgar vegna viðskiptavaktar 960 m.kr. Heildarstærð flokksins er nú 43.175 m.kr. að nafnvirði.
Útboðið var framkvæmt í einkaútgáfu (e. private placement) og undanþegið gerð lýsingar á grundvelli b-liðar 2. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópusambandsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/1129 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði.
Fossar fjárfestingarbanki hf. höfðu umsjón með útboðinu. Uppgjör viðskipta fer fram þriðjudaginn 26. ágúst nk. og verður óskað eftir því að nýju bréfin verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland í kjölfarið.
Nánari upplýsingar veitir:
Halldóra Káradóttir
sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs
netfang: halldora.karadottir@reykjavik.is
Arnar Geir Sæmundsson,
Markaðsviðskipti, Fossar fjárfestingarbanki, sími: 522 4000
netfang: arnar.saemundsson@fossar.is