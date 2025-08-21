Delårsrapport for 1. halvår 2025

Resumé

* Lejeindtægter: 57,5 mio. kr. (1. halvår 2024: 49,8 mio. kr.).

* Resultat af primær drift før værdireguleringer: 37,2 mio. kr. (1. halvår 2024: 27,0 mio. kr.).

* Finansielle poster, netto: -19,0 mio. kr. (1. halvår 2024: -23,7 mio. kr.).

* Resultat før skat: 29,8 mio. kr. (1. halvår 2024: 30,8 mio. kr.).

* Pengestrøm fra driftsaktiviten: +16,6 mio. kr. (1. halvår 2024: +1,9 mio. kr.).

* Udlejningsgrad: 89,4% (1. halvår 2024: 84,5%; ultimo 2024: 91,0%).

* Loan to Value: 45,6% (1. halvår 2024: 48,8%; ultimo 2024: 46,7%).

* Indre værdi: 278,32 (1. halvår 2024: 254,71; ultimo 2024: 269,29).

* Selskabet fastholder den pr. 24. juli 2025 udmeldte forventning til et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 71 mio. kr. for regnskabsåret 2025.

Administrerende direktør Torben Schultz udtaler:

Selskabet opretholder ved udgangen af første halvår en tilfredsstillende udlejningssituation, hvor lejeindtægter fra boligejendommen Nordlyset i Ballerup nu kan medregnes med den fulde udlejning og for hele perioden. I forvejen har Selskabet igennem et par år generelt oplevet et gunstigt udlejningsscenarie, og lejeindtægter for første halvår udgør således 57,5 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. (+15%) over første halvår 2024.

Selskabet oplever således en rimelig god efterspørgsel og relativt høje lejeniveauer, men erfarer dog en anelse træghed i udlejningsmarkedet for erhvervsejendomme - der skal arbejdes mere med nyudlejninger. Vi forventer ikke desto mindre, at niveauet for udlejningsgraden fortsat vil kunne holdes på et tilfredsstillende niveau, om end vi forventer en svag tilbagegang i løbet af året, først og fremmest som følge af opsigelse af et større logistiklejemål pr. 31. maj. Af samme årsag faldt udlejningsgraden for den samlede portefølje lidt tilbage i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal og endte på 89,4%.

Omkostninger vedrørende investeringsejendomme falder med ca. 2,2 mio. kr. til -14,5 mio. kr. (1. halvår 2024: - 16,7 mio. kr.), dels som følge af højere mægleromkostninger i 2024 ifm. udlejning af Baltorpvej, og dels som udtryk for lavere vedligeholdelsesomkostninger, som dog til en vis grad ventes at blive afholdt senere på året i 2025.

ECB’s løbende nedsættelse af den korte rente ser ifølge mæglerhusene og andre aktører i transaktionsmarkedet ud til at danne baggrund for en øget optimisme og aktivitet i dette segment. Den amerikanske centralbank FED har dog foreløbig fastholdt den amerikanske rente – og dermed ligger fastforrentede obligationslån uændret på 4%. Så usikkerheden om rentens udvikling på kort og mellemlang sigt er fortsat til stede, om end noget af pessimismen lader til at være forsvundet eller reduceret hos en række aktører. Den solide og robuste økonomi i Danmark, først og fremmest den høje beskæftigelsessituation, fastholder dog fortsat de relativt gunstige vilkår for den del af udlejningsmarkedet, som er Selskabets kerneforretningsområde.

De forbedrede lejeindtægter kombineret med ejendomsomkostninger under sidste års niveau, medfører et resultat af primær drift før værdireguleringer på 37,2 mio. kr. (1. halvår 2024: 27,0 mio. kr.).

Selskabets resultat er fortsat påvirket af høje - men dog markant faldende - finansielle poster, som netto udgør -19,0 mio. kr. (1. halvår 2024: -23,7 mio. kr.). Faldet sker som følge af et generelt lavere renteniveau kombineret med en låneomlægning af byggelån til realkreditlån. Den fulde effekt af låneomlægningen vil reflekteres i andet halvår 2025.

På baggrund af ovenstående meddelte Selskabet i Børsmeddelelse nr. 6 den 24. juli 2025, at man nu forventer et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 71 mio. kr. for regnskabsåret 2025 imod det oprindelige udmeldte resultat i niveauet 68 mio. kr. Den seneste udmelding fra den 24. juli 2025 fastholdes.

Yderligere oplysninger:

Torben Schultz

Adm. direktør

Tlf. 40 10 28 76





Vedhæftet fil