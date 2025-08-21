Bitget presenta el primer contrato perpetuo de índices de activos del mundo real (RWA) con importantes activos del mundo real

VICTORIA, Seychelles, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, anunció hoy el lanzamiento del primer contrato perpetuo de índices de activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés) del sector. Este producto pionero, que estará disponible a partir del 20 de agosto, introduce una nueva forma para que los usuarios operen con activos tradicionales tokenizados y comenzará con productos de RWA seleccionados, incluidos TSLAUSDT (RWA), NVDAUSDT (RWA) y CRCLUSDT (RWA).

El contrato perpetuo de índices de RWA se basa en una combinación de índices bursátiles tokenizados que ya circulan en el mercado. Cada índice contiene uno o más tokens de RWA para seguir los precios de diferentes emisores externos. Por ejemplo, el contrato perpetuo del índice de RWA de AAPL puede representar una combinación de tokens AAPL emitidos por un par de emisores terceros diferentes.

De forma similar a como los contratos perpetuos de criptomonedas obtienen sus precios del índice de múltiples bolsas de criptomonedas importantes, el innovador contrato perpetuo de índices de RWA de Bitget puede añadir o eliminar de manera dinámica fuentes del índice en función de factores medibles como la actividad del mercado, el volumen de operaciones y las condiciones de liquidez. Bitget puede ajustar y divulgar la ponderación del índice oportunamente. Este enfoque garantiza tanto la flexibilidad como la equidad en la fijación de precios.

Para mantener un precio justo y la gestión de riesgos, los contratos perpetuos de índices de RWA se operarán en un horario de 24 horas, 5 días a la semana, y cerrarán los fines de semana y los días festivos bursátiles. Durante los períodos de cierre, el precio de mercado permanecerá congelado para evitar la liquidación; sin embargo, los usuarios pueden optar por añadir margen en previsión de fluctuaciones bruscas del mercado tras la reapertura. Durante estos cierres se permitirán las anulaciones de órdenes, pero no se aceptarán nuevas órdenes. Las comisiones de financiación también se detendrán durante el cierre de los mercados y la liquidación se reanudará cada hora cuando las operaciones estén activas.

En cuanto a la experiencia para operar, los contratos perpetuos de RWA comparten la misma mecánica y proceso de liquidación que los actuales contratos perpetuos de criptomonedas, lo que reduce la curva de aprendizaje para los usuarios. Para mitigar los riesgos de la fase inicial, Bitget limitará el apalancamiento a 10x, solo admitirá el modo de margen aislado y aplicará límites a las posiciones de interés abierto en toda la plataforma.

“Bitget prospera con la innovación derivada del sector emergente de las criptomonedas”, comentó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Con el primer contrato perpetuo de índices de RWA del mundo, nos estamos convirtiendo poco a poco en un ecosistema integral de todo lo relacionado con las finanzas. Este producto muestra el avance de la plataforma en comparación con otros actores, ya que les permite a los operadores la exposición a una gama moderna y tradicional de clases de activos, por lo que reduce la brecha entre las finanzas tradicionales (TradFi) y las descentralizadas (DeFi)”.

En el lanzamiento, la fijación de precios del índice por parte de Bitget se basará en los tokens de acciones emitidos en la plataforma xStocks, con planes para incorporar a otros emisores de confianza en un futuro próximo. Además, el soporte para una mayor cantidad de contratos perpetuos de RWA en futuros de Bitget está previsto para finales de este trimestre.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™ , uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso .