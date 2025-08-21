Bitget מציגה לראשונה מדד RWA תמידי המציג נכסים מציאותיים חשובים

ויקטוריה, איי סיישל, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, הכריזה על השקת חוזה נכסים מציאותיים (RWA) ראשון בתעשייה המבוסס על מדד חוזים תמידיים. מוצר חלוצי זה, שעלה לאוויר ב-20 באוגוסט, מציג דרך חדשה למשתמשים לסחור באסימוני נכסים מסורתיים, החל ממוצרי RWA נבחרים, כולל TSLAUSDT (RWA), NVDAUSDT (RWA) ו-CRCLUSDT (RWA).

מדד החוזים התמידיים עבור RWA בנוי על שילוב של מדדי אסימוני מניות שכבר נמצאים בסבב בשוק. כל מדד מכיל אסימון RWA או יותר למעקב אחר מחירים ממנפיקים חיצוניים שונים. לדוגמה, מדד החוזה התמידי עבור RWA של AAPL עשוי לייצג שילוב של אסימוני AAPL שהונפקו על ידי כמה מנפיקים חיצוניים שונים.

בדומה לאופן שבו חוזי קריפטוגרפיה תמידיים קיימים גוזרים את מחירי המדד שלהם ממספר בורסות קריפטוגרפיות גדולות, כך מדד החוזה התמידי עבור RWA החדשני של Bitget יכול להוסיף או להסיר מקורות למדדים באופן דינמי בהתאם לגורמים מדידים כגון פעילות שוק, נפח מסחר ותנאי נזילות. Bitget עשויה להתאים ולחשוף את המשקל של כל מדד מעת לעת. גישה זו מבטיחה גמישות והוגנות בתמחור.

כדי לשמור על תמחור הוגן וניהול סיכונים, מדדי החוזים התמידיים עבור RWA ייסחרו בלוח זמנים של 5x24, וסגירתם תתבצע בסופי שבוע ובחגים בשוק המניות. במהלך תקופות הסגירה, מחיר השוק יישאר מוקפא כדי למנוע פירוק; עם זאת, משתמשים רשאים לבחור להוסיף מרווחים אם הם צופים תנודות חדות בשוק עם הפתיחה מחדש. ביטולי הזמנות יתאפשרו במהלך סגירות אלה, בעוד שהזמנות חדשות לא יתקבלו. עמלות מימון יושהו גם הן במהלך סגירת השוק, כאשר הסליקה תחודש במחזור שעתי כאשר המסחר פעיל.

מבחינת חוויית מסחר, חוזי RWA תמידיים חולקים את אותה מכניקה ותהליך פירוק כמו חוזים קריפטוגרפים תמידיים קיימים, מה שמקטין את עקומת הלמידה עבור המשתמשים. כדי להפחית סיכונים בשלב מוקדם, Bitget תגביל את המינוף לפי 10, תתמוך רק במצב מרווח מבודד, ותחיל מגבלות על פוזיציות ריבית פתוחות ברחבי הפלטפורמה.

"Bitget משגשגת על חדשנות הנובעת ממרחב הקריפטו המתפתח", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "עם החוזה הקבוע הראשון בעולם של מדד RWA, אנו עוברים לאט לאט לאקו סיסטם מקיף של כל מה שקשור לפיננסים. מוצר זה מראה את התקדמות הפלטפורמה בהשוואה לשחקנים אחרים, מכיוון שהוא מאפשר לסוחרים חשיפה למגוון מודרני ומסורתי של סוגי נכסים, ומגשר על הפער בין TradFi ל-DeFi".

עם ההשקה, תמחור המדד של Bitget ישאב מאסימוני מניות שהונפקו בפלטפורמת xStocks, עם תוכניות לקלוט מנפיקים מהימנים נוספים בעתיד הקרוב. תמיכה במגוון רחב יותר של חוזים תמידיים של RWA בחוזים עתידיים של Bitget מתוכננת גם בהמשך הרבעון הזה.

