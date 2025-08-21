ビットゲット、主要実体資産を対象とする初のRWAインデックスパーペチュアルを発表

セーシェル・ヴィクトリア発, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲット (Bitget) は本日、業界初のRWA(リアルワールドアセット)インデックス永久契約の開始を発表した。 8月20日に開始予定のこの先駆的な製品は、TSLAUSDT (RWA)、NVDAUSDT (RWA)、CRCLUSDT (RWA)などの厳選されたRWA製品から始め、トークン化された従来の資産をユーザーが取引するための新しい方法を導入する。

RWAインデックス永久契約は、すでに市場で流通しているトークン化された株価指数の複合に基づいて構築されている。 各インデックスには、さまざまなサードパーティ発行者からの価格を追跡するための1つ以上のRWAトークンが含まれている。 たとえば、AAPL RWAインデックス永久契約は、いくつかの異なるサードパーティ発行者によって発行された複合AAPLトークンを表す場合がある。

既存の暗号資産永久契約が複数の主要な暗号資産取引所からインデックス価格を導出する方法と同様に、ビットゲットの革新的なRWAインデックス永久契約は、市場活動、取引量、流動性状況などの測定可能な要因に応じて、インデックスソースを動的に追加または削除できる。 ビットゲットは、指数の加重を随時調整し、開示する可能性がある。 このアプローチにより、価格設定の柔軟性と公平性の両方が保証される。

公正な価格設定とリスク管理を維持するために、RWAインデックス永久契約は5×24スケジュールで取引され、週末と株式市場の休日は取引が閉鎖される。 閉鎖中は清算を防ぐために市場価格は凍結されたままになるが、ユーザーは再開時に急激な市場変動を予測して証拠金を追加することを選択できる。 閉鎖中も注文のキャンセルは可能だが、新規注文は受け付けられない。 資金調達手数料も市場閉鎖中は一時停止され、取引が有効な場合は1時間ごとに決済が再開される。

取引体験に関して、RWA永久契約は、既存の暗号通貨永久契約と同じ仕組みと清算プロセスを共有しているため、ユーザーの学習曲線が短縮される。 初期段階のリスクを軽減するため、ビットゲットはレバレッジを10倍に制限し、分離マージンモードのみをサポートして、プラットフォーム全体で未決済建玉ポジション制限を適用する。

「ビットゲットは、新興の暗号空間から生まれるイノベーションによって成長しています」と、ビットゲットのCEOであるGracy Chenは述べた。 「世界初のRWAインデックス永久契約により、私たちは金融に関するあらゆるものの包括的なエコシステムへとゆっくりと移行しています。 この商品は、トレーダーが現代的および伝統的な資産クラスにアクセスし、TradFiとDeFiのギャップを埋めることを可能にすることにより、他のプレーヤーと比較してプラットフォームの進歩を示しています」

開始ローンチ時に、ビットゲットのインデックス価格はxStocksプラットフォームで発行された株式トークンに基づいて決定され、近い将来、信頼できる発行者をさらに追加する予定である。 今四半期後半には、ビットゲットFuturesでのより幅広いRWA永久契約のサポートも予定されている。

利用規約が適用される。 取引を開始するには、こちらを閲覧されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット ・ウォレット (Bitget Wallet)は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA)の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

報道関係者向けの問い合わせ先：media@bitget.com

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、当社の利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真は以下から入手可能：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/43f9cffc-0505-4c44-8fa1-e2b89f35ea3a