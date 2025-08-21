Bitget, 주요 실물자산 기반 업계 최초 RWA 인덱스 무기한 계약 출시





빅토리아, 세이셸, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 업계 최초의 RWA(실물자산) 인덱스 무기한 계약 (RWA (Real-World Asset) Index Perpetual Contract) 을 선보인다고 오늘 발표했다. 오는 8월 20일 정식 오픈 예정인 이 혁신적 상품은 TSLAUSDT (RWA), NVDAUSDT (RWA), CRCLUSDT (RWA) 등 일부 RWA 상품을 시작으로, 토큰화된 전통 자산을 거래할 수 있는 새로운 방식을 제시한다.

RWA 인덱스 무기한 계약은 이미 시장에 유통되고 있는 토큰화 주식 지수(composite of tokenized stock indices)를 기반으로 구축되었다. 각 지수는 서로 다른 서드파티 발행자의 가격을 추적하기 위해 하나 이상의 RWA 토큰을 포함한다. 예를 들어, AAPL RWA 인덱스 무기한 계약은 두 곳 이상의 서드파티 발행자가 발행한 AAPL 토큰으로 구성된 합성 지수를 대표할 수 있다.

기존 암호화폐 무기한 계약이 여러 주요 거래소의 지수를 기반으로 산출되는 것처럼, Bitget의 혁신적인 RWA 인덱스 무기한 계약은 시장 활동, 거래량, 유동성 조건 등 측정 가능한 요인에 따라 지수 소스를 동적으로 추가하거나 제거할 수 있다. Bitget은 지수 가중치를 수시로 조정하고 공지할 수 있으며, 이러한 접근법은 가격 산정의 유연성과 공정성을 동시에 보장한다.

공정한 가격 형성과 리스크 관리를 위해 RWA 인덱스 무기한 계약은 주 5일 24시간(5×24) 거래 일정으로 운영되며, 주말과 주식시장 휴일에는 거래가 중단된다. 거래 중단 기간 동안에는 시장 가격이 고정되어 강제 청산을 방지하지만, 이용자는 시장 재개 시 급격한 변동을 대비해 증거금을 추가할 수 있다. 이 기간 동안 신규 주문은 불가하나 기존 주문 취소는 허용된다. 또한 시장이 닫혀 있는 동안에는 펀딩 수수료 부과가 중단되며, 거래가 재개되면 시간 단위 결제가 다시 진행된다.

거래 경험 측면에서 RWA 무기한 계약은 기존 암호화폐 무기한 계약과 동일한 메커니즘과 청산 절차를 공유해, 이용자들의 학습 곡선을 낮춘다. 초기 단계 리스크 완화를 위해 비트겟은 레버리지를 최대 10배로 제한하고, 격리 마진 모드만 지원하며, 플랫폼 전반에 걸쳐 미결제약정 한도(open interest limits)를 적용한다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “Bitget은 신흥 암호화폐 시장에서 비롯된 혁신을 기반으로 성장해왔다”며, “세계 최초의 RWA 인덱스 무기한 계약을 통해 우리는 점차 금융 전반을 아우르는 종합 생태계로 전환하고 있다. 이 상품은 현대적 자산과 전통적 자산을 아우르는 노출을 가능하게 해, 전통금융(TradFi)과 탈중앙금융(DeFi)의 간극을 메우는 플랫폼으로서의 발전을 보여준다”고강조했다.

출시 시점에서 Bitget의 지수 산정은 xStocks 플랫폼에서 발행된 주식 토큰을 기반으로 하며, 가까운 시일 내에 신뢰할 수 있는 추가 발행자를 도입할 계획이다. 또한 Bitget Futures에서는 더 다양한 범위의 RWA 무기한 계약을 지원할 예정이며, 이는 이번 분기 내로 추진된다.

본 계약에는 세부 이용 약관이 적용된다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. 기존에 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 선도적인 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 단일 플랫폼에 내장된 고급 스왑과 시장 인사이트를 통해 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 20,000개 이상의 DApp에 대한 직접 액세스를 제공한다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요