Bitget 推出首個以主要的現實世界資產為特徵的 RWA 指數永久合約

維多利亞，塞舌爾, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 今天宣布推出業界首個現實世界資產 (Real-World Asset，RWA) 指數永久合約。 這款開創性的產品將於 8 月 20 日上線，為用戶提供進行代幣化傳統資產交易的新方式。精選的 RWA 產品首先登場，包括 TSLAUSDT (RWA)、NVDAUSDT (RWA) 和 CRCLUSDT (RWA)。

RWA 指數永久合約以市場上已經流通的代幣化股票指數為綜合基礎。 每種指數包括一種或多種 RWA 代幣，以追蹤來自不同第三方發行人的價格。 例如，AAPL RWA 指數永久合約可能代表由幾個不同的第三方發行人發行的 AAPL 代幣組合。

Bitget 的創新型 RWA 指數永久合約與現有的加密貨幣永久合約定價方式相似，即從多個主要加密貨幣交易所獲取指數價格，可以根據市場活動、交易量和流動性條件等可衡量因素，以動態方式新增或刪除指數來源。 Bitget 可能會不時調整並披露指數權重。 這種方法保證定價靈活而不失公平。

為了維持公平定價和風險管理，RWA 指數永久合約的交易時間表是每週 5 天，每天 24 小時，週末和股市假期休市。 在休市期間，市場價格將被凍結以防止清算；但是，用戶可以選擇增加保證金，以應對重新開市後，市況可能出現的劇烈波動。 在休市期間，用戶可以取消訂單，但新訂單不會獲得處理。 在休市期間，平台亦將暫停收取融資費用，直至開市後，再按小時為週期恢復結算。

在交易體驗方面，RWA 永久合約與現有的加密貨幣永久合約具有相同的機制和清算流程，降低了用戶的學習曲線。 為了降低早期風險，Bitget 將槓桿限制為 10 倍，僅提供逐倉保證金模式，並在整個平台上設立未平倉合約持倉限額。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「Bitget 的蓬勃發展得益於新興加密貨幣領域的創新成果。 透過全球首個 RWA 指數永久合約，我們正在慢慢轉型為涵蓋所有金融事務的綜合生態系統。 該產品展示我們的平台比其他機構優勝的方面，協助交易者觸及現代和傳統資產類別，拉近 TradFi 和 DeFi 之間的差距。」

在推出之際，Bitget 的指數定價將以 xStocks 平台上發行的股票代幣為準，公司計劃在不久的將來加入更多值得信賴的發行人。 公司亦計劃在本季稍後時間，為 Bitget Futures 更廣泛的 RWA 永久合約提供支援。

條款及細則適用。 如欲開始使用，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

