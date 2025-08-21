Pranešimas apie AB Akola group 2024-2025 finansinių metų 12 mėnesių neaudituotų veiklos rezultatų pristatymą investuotojams

2025 m. rugpjūčio 21 d. vyko AB Akola group vebinaras, kuriame įmonės finansų direktorius ir valdybos narys Mažvydas Šileika pristatė 2024–2025 finansinių metų 12 mėnesių veiklos rezultatus.
Vebinaro įrašą (anglų kalba) galima pasižiūrėti „Nasdaq“ YouTube paskyroje čia:
Nuoroda į rodytą prezentaciją (anglų kalba):
https://www.akolagroup.lt/wp-content/uploads/2025/08/250821_AKO_12M_webinar_M.Sileika_final.pdf
Papildomą informaciją suteiks:
Mažvydas Šileika, AB Akola group finansų direktorius ir valdybos narys
E-mail m.sileika@akolagroup.lt
Mob. 0 619 19 403