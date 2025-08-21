Azimut et KGHM reprennent les forages sur la découverte à haute teneur de Perseus (Nickel-EGP) à Kukamas, région de la Baie James, Québec

LONGUEUIL, Québec, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce qu’un programme de forage au diamant d’un minimum de 4 000 m a débuté pour continuer la délimitation de la découverte à haute teneur en nickel-EGP de Perseus et tester des cibles additionnelles sur la Propriété Kukamas (la « Propriété ») dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada.

La découverte initiale de terrain, suivie d’une première campagne de forage de 1 998 m, ont été annoncées par les communiqués de presse du 23 septembre 2024 i , 20 janvier 2025 ii , et 29 mai 2025 iii . La Propriété est sujette à une entente d'option avec KGHM International Ltd (« KGHM »), avec Azimut agissant à titre de gérant.

Les objectifs du présent programme de forage de 4 000 m sont les suivants:

Étendre la Zone Perseus en profondeur et latéralement avec 2 200 m de forage; Perseus est ouvert dans toutes les directions.

Tester de nouvelles cibles principalement au nord de Perseus selon un corridor géologique et géophysique favorable de 1,6 km de long avec 1 200 m de forage.

La Zone Perseus: Analogue possible au Québec du type Kambalda

À Perseus, les résultats à haute teneur en nickel (souvent >3% Ni, et jusqu’à 19,6% Ni) montrent une association fréquente avec de hautes teneurs en palladium variant de 1,16 g/t Pd à 12,15 g/t Pd , et avec des teneurs en platine jusqu’à 3,65 g/t Pt .



variant de , et avec des teneurs en jusqu’à . Ces échantillons indiquent également des teneurs significatives pour les éléments plus rares de la série des Éléments du Groupe du Platine (« EGP »), avec jusqu’à 1,16 g/t rhodium , 0,43 g/t iridium , 2,75 g/t ruthénium et 0,45 g/t osmium , ce qui ajoute une valeur potentiellement significative à la Zone Perseus (les teneurs en EGP rapportées ci-dessous réfèrent seulement à la somme des valeurs en Pt et Pd). Le contenu en or et en tellure est également anomal, avec des teneurs respectivement jusqu’à 1,13 g/t Au et 32,1 g/t Te.



(« »), avec jusqu’à , , et , ce qui ajoute une valeur potentiellement significative à la Zone Perseus (les teneurs en EGP rapportées ci-dessous réfèrent seulement à la somme des valeurs en Pt et Pd). Le contenu en et en est également anomal, avec des teneurs respectivement jusqu’à et Ces caractères (Ni à haute teneur, rapport Ni/Cu élevé souvent >10, rapport Pd/Pt élevé souvent >3) et le contexte lithologique (komatiites avec contenu élevé en MgO jusqu’à 40%) mettent en évidence un système fertile qui présente des analogies avec les gisements de nickel komatiitiques archéens de type Kambalda (dont l’exemple-type provient du district minier majeur de Kambalda en Australie de l’Ouest). Dans ce district, près de 22 gisements ont été découverts avec une production totale s’élevant à 51 Mt à 3,1% Ni de 1976 à 2020, avec des lentilles sulfurées individuelles variant de 0,5 to 5,0 Mt.



Les meilleurs résultats précédemment divulgués pour la Zone Perseus incluent notamment:

Rainure 1 (en surface) 2,98% Ni, 0,32% Cu, 2,25 g/t EGP sur 8,0 m, incluant 3,74% Ni, 0,41% Cu, 2,82 g/t EGP sur 6,0 m Rainure 2 (en surface) 1,10% Ni, 0,15% Cu, 1,02 g/t EGP sur 9,0 m, incluant 1,42% Ni, 0,19% Cu, 1,36 g/t EGP sur 6,0 m Forage KUK24-001 1,64% Ni, 0,11% Cu, 1,12 g/t EGP sur 8,5 m incluant 3,55% Ni, 0,19% Cu, 2,19 g/t EGP sur 2,5 m; et 0,90% Ni, 0,32 g/t EGP sur 9,05 m Forage KUK24-002 8,42% Ni, 0,55% Cu, 7,25 g/t EGP sur 1,9 m Forage KUK24-003 0,81% Ni, 0,52 g/t EGP sur 24,2 m, incluant 1,63% Ni, 0,14% Cu, 1,61 g/t EGP sur 1,25 m; et 3,46% Ni, 0,21% Cu, 2,44 g/t EGP sur 0,75 m Forage KUK24-007 6,06% Ni, 0,38% Cu, 3,34 g/t EGP sur 2,6 m incluant 19,6% Ni, 0,81% Cu, 9,43 g/t EGP sur 0,75 m; et 3,18% Ni, 0,15% Cu, 1,17 g/t EGP sur 1,7 m



Programme préparatoire aux forages

Les travaux réalisés dès ce printemps ont inclus :

Cartographie détaillée couvrant les séquences de komatiites sur le bloc de claims Est;

Retraitement avancé des données électromagnétiques VTEM TM Plus et magnétiques par Abitibi Géophysique; et

Plus et magnétiques par Abitibi Géophysique; et Levé héliporté magnétique et électromagnétique VLF à très haute résolution par Novatem couvrant le secteur cartographié en détail sur une superficie de 3 km par 3,4 km avec des lignes espacées aux 25 m pour un total de 455 km de lignes.



Résultats saillants (voir figures 1 à 5, photos 1 à 4)

La cartographie détaillée a permis à notre équipe de faire des progrès majeurs dans la compréhension du contexte géologique. Au moins sept (7) coulées komatiitiques distinctes ont été identifiées sur 3 km d’extension selon une orientation générale NNO, et sont souvent en contact avec des formations de fer sulfurées. Ces coulées représentent un ensemble ultramafique d’une épaisseur minimale de 300 m.



Cet ensemble volcanique (le « Complexe Perseus ») peut être subdivisé en une zone effusive centrale épaisse et en des coulées de lave relativement plus minces le long de l’extension nord du complexe (« Perseus Nord ») (voir figure 5). Toute la séquence stratigraphique est de fort pendage avec une polarité toujours vers l’ouest.



») peut être subdivisé en une zone effusive centrale épaisse et en des coulées de lave relativement plus minces le long de l’extension nord du complexe (« ») (voir figure 5). Toute la séquence stratigraphique est de fort pendage avec une polarité toujours vers l’ouest. Plusieurs fortes anomalies électromagnétiques héliportées (VTEM™ Plus, VLF) sont corrélées à des coulées komatiitiques, avec roches métasédimentaires sulfurées à proximité, situées au niveau du corridor Perseus Nord de 1,6 km de long.



Ce cadre général supporte clairement un potentiel de découverte en zones additionnelles comparables à Perseus. Cette zone est caractérisée par au moins deux horizons superposés de sulfures massifs, liés à des komatiites se situant à différents niveaux dans la séquence de coulées. Un des horizons de sulfures massifs évolue en une brèche avec fragments de komatiite et ciment de sulfures qui représenterait l’enfoncement (embayment) d’un chenal d’une coulée de lave. Au-dessus des horizons de sulfures massifs, les faciès minéralisés sont de texture matricielle ou en disséminé. Sous-jacent à l’un des horizons massifs, un faciès de komatiite à spinifex et sulfures (interspinifex sulphides), très rarement décrit mais diagnostique, a été observé.



A propos de la Propriété Kukamas

Kukamas s’étend sur une longueur cumulative de 41 km et comprend 665 claims miniers en deux blocs de claims pour une superficie totale de 337,8 km2. Le projet bénéficie d'infrastructures majeures, incluant des lignes électriques à haute tension, sa proximité avec la route régionale toutes saisons Trans-Taïga passant 4 km au sud, la piste d'atterrissage et la centrale hydroélectrique La Grande-3. La ville la plus proche est Radisson, situé à 80 km à l'ouest-nord-ouest.

Contrat de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Forages Orbit Garant Inc., de Val-d’Or (Québec), réalise le programme de forage avec un diamètre de carotte NQ. Tous les forages font l’objet d’un levé avec un gyroscope.

Les échantillons de demi-carottes sont envoyés au Laboratoire ALS à Val-d'Or (Québec). Ils sont analysés pour une suite de 48 éléments par digestion 4-acides et finition ICP-MS, pour l'or par pyroanalyse et finition par absorption atomique ou ICP-AES, et pour le platine et le palladium par pyronanlyse et finition ICP-AES. Les analyses de nickel titrant au-dessus de la limite de détection (1%) sont réanalysées par digestion 4-acides et finition ICP-AES. Azimut applique des procédures QA/QC conformes aux normes de l'industrie à ses programmes de forage. Tous les lots envoyés pour analyse comprennent des matériaux de référence certifiés, des blancs et des duplicatas de terrain.

Rock Lefrançois, géologue, vice-président d’Azimut, est responsable de la direction du projet.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos de KGHM International

KGHM International est une filiale de la société polonaise KGHM Polska Miedź S.A, qui est un producteur majeur de cuivre et d’argent depuis plus de 60 ans, avec des projets miniers en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Selon l’entente d’option, KGHM peut acquérir un intérêt initial de 50% dans la Propriété de la part d’Azimut en finançant les travaux pour un total de 5,0 millions $ en 4 ans. KGHM détient une seconde option pour acquérir un intérêt additionnel de 20% selon certains termes et conditions qui incluent la production d’une analyse économique préliminaire (« AEP ») et la réalisation de travaux s’élevant à au moins 4,2 millions $ sur 3 ans (voir communiqué de presse du 8 décembre 2022).

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

Son projet-phare Elmer (or), détenu à 100%, est à l’étape des ressources (311 200 onces indiquées; 513 900 onces présumées en se basant sur un prix de l’or à 1 800 $US par onceiv) et présente un fort potentiel d’exploration. Des activités d’exploration significatives sont en cours sur les projets Wabamisk (antimoine-or), Wabamisk Est (lithium) et Kukamas (nickel-cuivre-EGP). Azimut détient également une position importante dans un district émergent avec la découverte de lithium de Galinée, un projet en coentreprise avec SOQUEM Inc.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

