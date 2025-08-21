REITIR: Kynningarfundur í streymi vegna birtingar uppgjörs fyrri árshelmings 2025 

Reitir munu birta árshlutauppgjör vegna fyrri árshelmings 2025 eftir lokun markaða í dag, fimmtudaginn 21. ágúst 2025.
Af því tilefni er fjárfestum og markaðsaðilum boðið til fundar, þar sem Guðni Aðalsteinsson, forstjóri og Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri kynna uppgjörið.
Fundinum verður að þessu sinni eingöngu streymt í gegnum netið og hefst kl. 8:30 föstudaginn 22. ágúst nk. Hægt er nálgast fundinn á slóðinni:
https://vimeo.com/event/5324683/embed/011efbe804/interaction
Fjárfestar geta sent spurningar sem óskað er eftir að verði teknar fyrir á fundinum á netfangið fjarfestatengsl@reitir.is.
Upplýsingar veitir Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í 669 4416 eða einar@reitir.is.