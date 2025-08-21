Cannara annonce la modification et l’augmentation de la facilité de crédit accordée par BMO afin de soutenir l’expansion de ses installations à Valleyfield

MONTRÉAL, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») (TSXV : LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB0), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 650 000 pieds carrés, est heureuse d’annoncer des modifications à sa facilité de crédit existante avec la Banque de Montréal (« BMO ») agissant en tant qu’agent administratif, arrangeur principal, agent de syndication et teneur de livre unique (la « convention de crédit révisée »), y compris une augmentation de 10 millions de dollars afin de soutenir les investissements stratégiques dans son installation de Valleyfield.

« Ces modifications apportées à notre facilité de crédit avec BMO reflètent la confiance dans la stratégie de croissance et la performance opérationnelle de Cannara », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara.

« Grâce à une flexibilité financière accrue et à une réduction des coûts de financement, nous sommes bien placés pour mener à bien l’expansion de notre usine de Valleyfield et offrir une valeur durable à nos actionnaires. Cannara reste déterminée à maintenir un bilan solide tout en investissant dans des initiatives stratégiques qui soutiennent une croissance rentable à long terme », a ajouté Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara.

Facilité de crédit de 10 millions de dollars pour dépenses d’investissement en immobilisations

La convention de crédit révisée comprend l’ajout d’une facilité de crédit engagée de 10 millions de dollars pour les dépenses d’investissement en immobilisations (la « facilité pour dépenses d’investissement en immobilisations »). La facilité pour dépenses d’investissement en immobilisations est disponible sous forme de prélèvements multiples jusqu’en juillet 2026, avec un calendrier d’amortissement de 10 ans, remboursable par versements trimestriels de paiements non combinés de principal et d’intérêts, le solde restant dû le 31 décembre 2027.

La nouvelle facilité dépenses d’investissement en immobilisations financera la phase initiale de l’expansion post-récolte de Cannara à Valleyfield, qui permettra de mettre en place des capacités de séchage, de congélation, de taille et d’emballage à la pointe de la technologie, d’agrandir les zones de transformation et de stockage et d’améliorer la capacité d’extraction au butane. En permettant la mise en service prochaine de salles de culture au-delà des 12 zones d’exploitation actuelles, cette phase jette les bases de la prochaine étape de croissance de Cannara et fait progresser la Société vers son objectif à long terme de 100 000 kg de capacité de production annuelle.

Modifications précédemment annoncées à la convention de crédit révisée

Outre la facilité de dépenses d’investissement en immobilisations annoncée aujourd’hui, la Société a précédemment divulgué les modifications suivantes apportées à la convention de crédit révisée.

Réduction du taux d’intérêt : Le 18 juin 2025, la Société a annoncé qu’elle avait obtenu une réduction totale de 50 points de base du taux d’intérêt dans le cadre de la convention de crédit révisée, réalisée en deux étapes : une première baisse de 25 points de base obtenue par le biais d’un amendement à la convention de crédit, suivie d’une réduction supplémentaire de 25 points de base déclenchée par l’atteinte par la Société de certains seuils de clauses restrictives à compter du deuxième trimestre 2025 (clos le 28 février 2025). Au quatrième trimestre 2025, la Société a obtenu une réduction supplémentaire de 25 points de base du taux d’intérêt après avoir atteint les seuils clés fixés dans le cadre des clauses restrictives au troisième trimestre 2025, ce qui se traduira par des économies supplémentaires qui seront entièrement réalisées sous forme de réduction des charges d’intérêts à l’avenir. En conséquence, le coût global de la dette de Cannara au titre de la facilité de crédit est passé de plus de 8 % en 2024 à moins de 6 %, reflétant la solide performance financière et la gestion rigoureuse du capital de la Société.



Pour une description complète de la convention de crédit révisée de BMO, veuillez-vous reporter à la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 août 2024. Une copie de la facilité de crédit révisée est disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

