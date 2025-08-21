Bombardier déménage ses activités de production de composants basées à Los Angeles dans son nouvel établissement de Moorpark

Bombardier a choisi Moorpark, en Californie, comme nouvel emplacement pour son usine de production de composants

Le nouvel établissement de 4 275 m² (46 000 pi2) offre un environnement de travail moderne et propice à la collaboration parfaitement adapté à l’expertise de l’équipe hautement qualifiée de Bombardier

Une cérémonie d’inauguration tenue le 20 août 2025 a réuni Janice Parvin, présidente du Conseil des superviseurs du comté de Ventura représentant le 4e District, des leaders locaux et les employés de Bombardier pour souligner cette étape marquante





MONTRÉAL, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui l’inauguration de son usine de production de composants nouvellement déménagée et agrandie à Moorpark, en Californie. Cet événement vient rehausser les activités manufacturières de l’entreprise aux États-Unis et souligne l’engagement de Bombardier en matière d’excellence de la production. L’usine de Moorpark produit des composants clés des avions d’affaires Global 7500 et Global 8000(1) à la fine pointe de la performance. Bombardier a tenu une cérémonie d’inauguration de sa nouvelle usine le 20 août 2025 et a réuni Janice Parvin, présidente du Conseil des superviseurs du comté de Ventura représentant le 4e District, des leaders locaux ainsi que les employés de Bombardier pour célébrer cette transition.

L’usine de Moorpark vient remplacer les installations précédentes de Bombardier dans la région de Los Angeles acquises en 2022. La nouvelle usine accueillera 30 employés et compte près de 4 275 m² (46 000 pi2), présentant une plus grande empreinte opérationnelle. L’établissement offre un espace plus moderne qui reflète l’altitude des avions d’affaires de calibre mondial de Bombardier, l’expertise de sa main-d’œuvre hautement qualifiée et ses capacités techniques évoluées.

« Le déménagement de notre usine de production de composants est une initiative importante qui non seulement assure notre présence à long terme en Californie, mais élargit également notre empreinte manufacturière aux États-Unis », a déclaré David Murray, vice-président exécutif, Fabrication, TI et Système Excellence opérationnelle de Bombardier. « La nouvelle usine de Moorpark reflète notre engagement à la fois envers nos employés et envers nos clients. C’est le témoignage de la volonté de Bombardier d’innover et d’offrir des emplois de haute qualité. Nous sommes fiers de continuer de faire partie intégrante du tissu socio-économique de la Californie et de renforcer nos relations dans la région. »

« Nous sommes heureux de voir Bombardier investir ici, ce qui souligne le caractère stratégique de l’emplacement pour sa main-d’œuvre hautement qualifiée. Sa présence soutenue réaffirme également l’État de la Californie comme acteur clé du secteur de l’aérospatiale », a déclaré Janice Parvin, présidente du Conseil des superviseurs du comté de Ventura représentant le 4e District.

« Grâce à la nouvelle usine de Bombardier, Moorpark se positionne sur la scène mondiale comme une plaque tournante de la fabrication avancée. Cet investissement apporte des innovations de pointe, des emplois de haute qualité et une croissance économique durable qui auront des répercussions positives dans toute la région », a déclaré John Bandek, responsable du développement économique de la ville de Moorpark.

Depuis le début de la location du site de Moorpark l’an dernier, Bombardier a continué d’élargir son empreinte dans la région et dans tous les États-Unis, tant comme producteur de composants d’avions que comme fournisseur de services et de soutien. Le site de Moorpark joue un rôle déterminant dans le réseau manufacturier mondial de Bombardier, produisant des composants clés pour ses avions d’affaires Global 7500 et Global 8000, des chefs de file de l’industrie.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Relations médias

Formulaire générique de relations médias

Stephanie Faraggi

+1-514-513-7830

stephanie.faraggi@aero.bombardier.com

(1) L’avion Global 8000 est en cours de développement et ses tolérances de conception doivent encore être mises au point et certifiées de façon définitive. Toutes les spécifications et données sont approximatives, peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions. Son entrée en service est prévue pour 2025. Voir la mise en garde sur les énoncés prospectifs à la fin de ce communiqué.

Bombardier, Global, Global 7500 et Global 8000 sont des marques déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62109fcd-746e-48cb-855d-a31334003c8f/fr