AJet relie l'Europe et l'Asie : Les tarifs à 9 euros sont lancés du 20 au 22 août

ISTANBUL, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AJet, la compagnie aérienne turque en pleine expansion poursuit son expansion internationale rapide grâce à une image de marque renforcée, une expérience client axée sur le numérique et un réseau étendu couvrant 34 pays et 99 destinations en Europe, en Turquie et au-delà.

Fort de 15 ans d'expertise opérationnelle et d'une refonte complète de son image de marque à grande échelle, AJet renforce sa présence à travers l'Europe tout en reliant le continent à l'Asie grâce à des tarifs compétitifs et des opérations fiables.

Plus qu'un nouveau nom

AJet est sortie de sa transformation de marque avec bien plus qu'un nouveau nom. Elle a redéfini son objectif et simplifié l'expérience de voyage pour des millions de clients. Opérant sous l'égide de Turkish Airlines, la compagnie aérienne s'appuie sur une infrastructure opérationnelle solide tout en proposant une offre flexible et axée sur la valeur ajoutée aux voyageurs et aux familles sensibles aux prix dans toute la région.

Dans le cadre de cette transition, les données de millions de clients ayant acheté des billets ont été transférées et une flotte d'environ 100 avions a été harmonisée, sans perturber le service quotidien.

Depuis sa relance en 2024, la compagnie aérienne turque a transporté 33 millions de passagers, tout en étendant rapidement son réseau à 99 destinations dans 34 pays. AJet a ajouté de nouvelles passerelles européennes et renforcé sa couverture en Turquie, soulignant ainsi une stratégie axée sur la portée et la fiabilité. Cette dynamique a été reconnue par l'industrie : La compagnie aérienne a reçu la distinction APEX Four-Star Low-Cost Carrier (2024) pour l'expérience passager et a été récompensée par le TCXA25 Accessibility Award (2025) pour avoir favorisé une utilisation numérique inclusive et de bout en bout.

Relie l'Europe et l'Asie

Située au carrefour des continents, AJet propose un réseau en pleine expansion qui relie les capitales européennes et les villes régionales aux principaux hubs et destinations touristiques populaires de Turquie.

Afin d'encourager davantage de voyageurs à découvrir son réseau, AJet propose des tarifs promotionnels à partir de 9 € sur des vols au départ de villes européennes telles que Berlin, Vienne, Amsterdam et Londres pour les réservations effectuées entre le 20 et le 22 août 2025. Les places sont limitées et des conditions générales s'appliquent, soulignant l'engagement d'AJet'en faveur de voyages abordables tout en mettant en avant l'expansion de la présence de la compagnie aérienne en Europe.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/930875af-340d-4dcd-9101-8dc25d2aed39/fr