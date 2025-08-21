Halvårsrapport for Værdipapirfonden Sydinvest

Selskabsmeddelelse 19/2025

Bestyrelsen i Syd Fund Management A/S har i dag den 21. august 2025 behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2025.

Fondens samlede resultat for første halvår 2025 blev et overskud på 14,4 mio. kroner mod et overskud på 759 mio. kroner i første halvår 2024.

Download/bestil rapporten

Halvårsrapport 2025 for Værdipapirfonden Sydinvest er vedlagt og kan downloades på sydinvest.dk eller bestilles via tlf. 74 37 33 00.

Venlig hilsen



Syd Fund Management A/S

Karin Sønderbæk

Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil