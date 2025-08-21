Le Mouvement Desjardins a franchi le cap des 2 millions de dollars de soutien à Jeunesse, J’écoute et à la santé mentale des jeunes

TORONTO, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Mouvement Desjardins soutient Jeunesse, J’écoute (JJE) depuis plus de 33 ans en défendant le droit des jeunes de libérer leurs émotions. Aujourd’hui, JJE est fier d’annoncer que Desjardins a atteint un jalon remarquable de 2 millions de dollars de soutien au mouvement Libère tes émotions depuis 2020. Cette contribution a été versée par le biais du programme Tous engagés pour la jeunesse de Desjardins, qui vise à bâtir des communautés plus fortes en investissant dans l’éducation, la santé et le bien-être des jeunes à travers le Canada. Grâce à cet investissement, JJE pourra continuer d’élargir l’accès au soutien et garantir à un nombre encore plus grand de jeunes un espace sûr pour exprimer leurs émotions.

Le retour en classe peut être une période charnière pour les élèves, car la pression scolaire et sociale s’intensifie souvent à ce moment-là. En 2024, JJE a observé une augmentation de 18% des conversations par texto concernant la rentrée scolaire par rapport aux quatre mois précédents. Cela démontre clairement que beaucoup de jeunes ont un besoin crucial de soutien en matière de santé mentale pendant cette période de transition. Le volume des échanges sur l’anxiété et le stress a d’ailleurs grimpé de plus de 20 % au cours de cette période, soulignant l’importance croissante d’un accès équitable et accessible à des ressources de santé mentale.

« Le retour en classe est une période de transition qui peut être difficile à traverser pour certains élèves, parents, proches aidants et membres du personnel éducatif », affirme Susan Morris, présidente et codirectrice générale intérimaire de JJE. « Depuis 2020, Desjardins soutient fidèlement notre programme de retour à l’école, ce qui nous permet d’aller à la rencontre des jeunes dans les salles de classe et les communautés partout au pays. Cette contribution importante nous permet d’être présents quand un·e jeune nous contacte et nous demande : « Pouvez-vous m’aider à me sentir mieux ? »

Grâce au soutien de Desjardins pour le programme de retour à l’école, JJE peut proposer un accompagnement adapté à la réalité des jeunes, là où il·elle·s se trouvent. Que ce soit par texto, par téléphone, par clavardage en ligne ou par le biais de ressources autonomes, l’organisme veille à ce que les jeunes sachent comment demander de l’aide. Le soutien est offert en anglais, en français, ainsi que dans plus de 100 autres langues. Les services sont conçus pour répondre aux besoins uniques des jeunes issus des communautés noires, autochtones ou nouvellement arrivées, incluent des plans de sécurité pour les personnes en situation de crise et facilitent l’accès à de nombreuses ressources locales et en ligne. Aucun problème n’est trop gros. Aucune émotion n’est trop petite.

« Chaque jeune mérite qu’on l’écoute, qu’on l’aide et qu’on l’encourage à s’épanouir. Ça contribue à façonner son avenir. Jeunesse, J’écoute offre ce soutien partout au Canada. Le programme “Libère tes émotions” facilite l’accès à de l’aide et à des soins pour les jeunes qui en ont le plus besoin. Cet investissement constitue bien plus qu’un geste : il témoigne de notre foi en nos jeunes et en leur potentiel, et représente notre engagement à contribuer à leur épanouissement, tant à l’école qu’à la maison », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Le mouvement Libère tes émotions de JJE élargit l’accès au soutien, fait progresser l’équité et transforme l’écosystème de la santé mentale en ligne au Canada grâce à l’innovation, afin que les jeunes aient une place où se confier. Pour offrir un soutien aux jeunes, quel que soit leur besoin, joignez-vous au mouvement Libère tes émotions sur JeunesseJecoute.ca.

JJE a observé une augmentation de 18 % des conversations par texto pendant la période de la rentrée scolaire (de juillet à octobre), par rapport aux quatre mois précédents (de mars à juin).

Entre juillet et octobre 2024, le volume de conversations portant sur l’anxiété et le stress a augmenté de plus de 20 %.

Au cours des quatre dernières années, le nombre de jeunes de moins de 13 ans ayant communiqué avec JJE au sujet du suicide a plus que doublé.

Depuis le début de l’année 2020, JJE a eu plus de 22 millions d’échanges avec les personnes qui utilisent les services à travers le Canada.

75 % des jeunes qui utilisent les services de JJE confient quelque chose qu’il·elle·s n’ont jamais partagé avec personne auparavant.

80 % des jeunes qui envoient des textos disent se sentir mieux après leur conversation avec JJE.

Jeunesse, J’écoute (JJE) est la seule solution numérique de santé mentale accessible gratuitement, de manière confidentielle et multilingue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au Canada. Que ce soit par le biais de ses services d’intervention professionnelle, de son soutien en cas de crise ou de ses ressources en santé mentale en libre accès, JJE est un espace de confiance pour les jeunes depuis plus de 36 ans. Peu importe l'émotion ou la préoccupation, grande ou petite, JJE permet aux jeunes de libérer leurs émotions et d'accéder au soutien dont il·elle·s ont besoin, quand il·elle·s en ont le plus besoin. JJE sait que les jeunes et les défis qu’il·elle·s rencontrent évoluent plus rapidement que jamais. C’est pourquoi l’innovation est au cœur de notre identité: nous sommes un leader mondial en santé mentale des jeunes qui allie la puissance de la technologie et la bienveillance pour mieux soutenir les jeunes. JJE s’appuie avec gratitude sur la générosité des donateur·rice·s, des bénévoles, des partenaires communautaires, des entreprises et des gouvernements pour offrir aux jeunes l’espoir dont il·elle·s ont besoin pour s’épanouir dans leur vie. Découvrez-en davantage sur JeunesseJecoute.ca.

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 501,3 milliards de dollars au 30 juin 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et a été reconnu comme l’une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 57 200 employées et employés. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l’intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d’un siècle d’ambition, de présence et d’expertise au service des membres et clients.

