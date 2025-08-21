BitMEX lanza "Copy Wars" con 100.000 USDT en recompensas para celebrar la nueva función de Copy Trading

VICTORIA, Seychelles, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, la bolsa de criptoderivados OG, anunció hoy el lanzamiento de Copy Wars, una campaña que celebra la puesta en marcha de su nueva función de Copy Trading.

La campaña, que comenzó el 18 de agosto, está disponible para operadores nuevos, existentes y recurrentes en BitMEX. Entre los aspectos más destacados de la campaña figuran los siguientes:

Una bolsa de premios de 75.000 USDT para los Copy Leaders con base en su PnL neto y volumen de operaciones.

para los Copy Leaders con base en su PnL neto y volumen de operaciones. Una bolsa de premios de 25.000 USDT para los Copiadores en función de su PnL neto y volumen de operaciones, incluido un airdrop semanal de 1.000 USDT para 10 Copiadores mientras dure la campaña.

para los Copiadores en función de su PnL neto y volumen de operaciones, incluido un airdrop semanal de 1.000 USDT para 10 Copiadores mientras dure la campaña. La cantidad de 1.000 USDT adicionales o una Apple MacBook Air 13 para el Copiador con el mayor volumen de Copy Trading al final de la campaña.



Para participar en Copy Wars, los nuevos clientes deben registrarse con éxito en una cuenta BitMEX y completar el proceso KYC. Encontrará información detallada sobre las tareas y las recompensas aquí.

Los operadores que deseen obtener más información y comenzar a realizar Copy Trading pueden hacerlo visitando esta página.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, gran liquidez de criptomonedas nativas y una confiabilidad inigualable.

Desde su fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o hackeo, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, sabiendo que sus fondos están seguros. Los usuarios también están seguros de tener acceso a los productos y herramientas rentables que necesitan.

Además, BitMEX fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y de prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.