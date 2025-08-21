581 100 $ récoltés pour de l’équipement d’imagerie médicale à la fine pointe lors du Tournoi de golf annuel de l’Hôpital Shriners du Canada

MONTRÉAL, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 14e tournoi de golf annuel de l’Hôpital Shriners pour enfants Canada, qui s’est tenu le 7 août 2025 au Summerlea Golf and Country Club, a réuni 252 golfeurs, 47 bénévoles, de généreux commanditaires et des membres de la communauté. Ensemble, ils ont amassé la somme exceptionnelle de 581 100 $ afin de soutenir l’acquisition d’un nouvel équipement d’imagerie médicale ultra moderne.

Le tournoi de cette année a débuté par un instant inspirant : Emma, patiente ambassadrice, a officiellement lancé la journée, insufflant dès le départ un esprit de communauté et de solidarité.

Le kiosque de limonade emblématique, tenu par des familles et des patients, a permis de récolter plus de 12 000 $ sur le parcours. Les invités ont ainsi pu profiter d’un parfait mélange de plaisir et de philanthropie, sachant que chaque dollar contribue à soutenir des enfants ayant des besoins orthopédiques complexes.

« Ce tournoi, c’est bien plus que du golf. C’est une communauté qui se mobilise pour offrir aux enfants l’accès aux meilleurs soins possibles. Quel événement fantastique pour célébrer 100 ans d’espoir, de guérison et d’innovation! » a déclaré Chad Polito, directeur de la philanthropie, de l’Hôpital Shriners pour enfants Canada. « Les fonds amassés permettront l’achat d’un équipement d’imagerie médicale de dernière génération, afin de diagnostiquer et traiter nos patients avec une très haute précision. »

Une journée de golf, de communauté et d’impact

L’événement a réuni 63 quatuors qui ont profité d’une température idéale, de concours amusants sur le parcours, ainsi que d’un encan silencieux et d’un encan crié. Parmi les invités spéciaux figuraient Sir Brad Koehn, potentat impérial et président du conseil d’administration, accompagné de Lady Cheryl; Dr Leslie Stewart, président du conseil des fiduciaires, accompagné de Lady Megan; M. Tim Ludwig, membre du conseil des fiduciaires et représentant auprès de l’hôpital, accompagné de Lady Barbara; M. Gary McKeown, président du conseil des gouverneurs de Shriners Canada; Mme Kelly Thorstad, administratrice par intérim de l’hôpital; ainsi que les coprésidents du tournoi de golf, Ben Lipowitz et Gino Berretta, en plus de dizaines de bénévoles dévoués qui ont rendu l’événement possible.

L’Hôpital remercie chaleureusement tous ses partenaires dont, la Fondation Air Canada, la Banque TD, la Fondation Bourassa Savaria, Mint Green/Srixon et Mohawk Market pour leur contribution exceptionnelle.

« Chaque jour, l’Hôpital Shriners pour enfants Canada change des vies. » a affirmé Ben Lipowitz, coprésident du comité du tournoi de golf 2025. « C’est un honneur de se tenir aux côtés de la communauté pour s’assurer que l’hôpital dispose des ressources nécessaires. »

À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants Canada

Fondé à Montréal en 1925, l'Hôpital Shriners pour enfants du Canada est un hôpital bilingue de soins de courte durée qui dispense des soins orthopédiques ultraspécialisés aux enfants du Canada et du monde entier. La mission de l'hôpital est d'assurer le traitement et la réadaptation des nourrissons, des enfants et des jeunes adultes souffrant de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite (maladie des os de verre), le pied bot, la dysplasie de la hanche, les différences de longueur des jambes et la paralysie cérébrale, entre autres. L'hôpital se consacre à l'excellence et à l'innovation dans la pratique clinique, la recherche et l'éducation. Affilié à l'Université McGill, l'hôpital offre une expérience clinique et un enseignement aux résidents et aux professionnels du milieu de la santé dans ses installations exceptionnelles sur le site Glen. L'hôpital est présent dans les communautés à travers le Canada, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites.

