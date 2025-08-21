„EPSO-G“ įmonių grupė skelbia konsoliduotus 2025 m. 6 mėn. veiklos rezultatus

Naujosios energetikos grupė „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva)
„EPSO-G“ skelbia Grupės 2025 m. sausio-birželio mėn. konsoliduotus finansinius ir veiklos rezultatus.
Pagrindiniai 2025 m. 6 mėn. finansiniai rodikliai:
|Pagrindiniai finansiniai rodikliai
|2025 m. 6 mėn.
|2024 m. 6 mėn.
|Pokytis, proc.
|Pajamos, mln. EUR
|257,6
|246,4
|4,5
|EBITDA, mln. EUR
|-29,2
|52,4
|n/a
|Grynasis pelnas (nuostolis), mln. EUR
|-41,3
|30,4
|n/a
|Investicijos, mln. EUR
|83,3
|94,1
|-11,5
|ROE (paskutinių 12 mėn.), proc.
|-5,0
|17,7
|-
|Grynoji skola, mln. EUR
|87,7
|-64,9
|-
|Koreguota* EBITDA, mln. EUR
|40,5
|38,1
|6,4
|Koreguotas* grynasis pelnas, mln. EUR
|18,1
|18,3
|-1,2
|Koreguota* ROE (paskutinių 12 mėn.), proc.
|12,4
|11,3
|-
*Reguliuojamų pajamų, sąnaudų ir pelningumo rodiklių perskaičiavimas atliekamas dėl laikinų reguliacinių nuokrypių nuo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinto reguliuojamo pelningumo. Apskaičiuojant koreguotus rodiklius įvertinama pajamų dėl praėjusių laikotarpių korekcija, kuri VERT sprendimu jau yra patvirtinta nustatant ataskaitinio periodo perdavimo paslaugų reguliuojamas kainas, bei įvertinamas ataskaitinio periodo VERT patvirtinto (reguliuojamo) ir faktinio pelningumo nuokrypis, kuris bus įvertintas VERT nustatant perdavimo kainas ateinančiam periodui.
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
Pridedama „EPSO-G“ įmonių grupės tarpinė vadovybės ataskaita (vadovybės, konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos) bei pranešimas žiniasklaidai.
