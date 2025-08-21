Kavandatavad muudatused LHV Groupi ja LHV Panga nõukogus

AS LHV Group annab teada, et nomineerimiskomitee on teinud ettepaneku AS-i LHV Group ja AS-i LHV Pank nõukogule algatada Kairi Pauskari sobivuse hindamise protsess. Eesmärk on teha ettepanek valida ta mõlema ettevõtte nõukogu uueks liikmeks. Vastavalt põhikirjadele oleks tema ametiaeg LHV Groupi puhul kuni kolm aastat ja LHV Panga puhul kuni viis aastat. Ametisse valimine on kavas läbi viia LHV Groupi järgmisel korralisel üldkoosolekul ja LHV Panga ainuaktsionäri otsusega. Ametisse nimetamised jõustuksid vastavalt aktsionäride otsustele.

Lisaks kavandatavatele rollidele LHV Groupi ja LHV Panga nõukogus eeldatakse, et Kairi Pauskar asub ka nomineerimis- ning tasustamiskomitee esimehe ametikohale. Võimalikuks nõukogu liikmeks saamiseni nõustab ta LHV Groupi ettevõtteid personalijuhtimise ja organisatsiooniarenduse teemadel

Kairi Pauskari taust:

Kairi Pauskar õppis Tartu Ülikoolis infotehnoloogiat ja alustas oma karjääri tarkvaraarenduses, töötades projektijuhtimise rollides Codewiseris ning Nortalis. Nortalis liikus ta personalivaldkonna juhtimisse ja töötas kuus aastat personalijuhina. Edasi panustas ta neli ja pool aastat personali arhitektina üleilmsesse finantstehnoloogiaettevõttesse Wise (endine TransferWise), kus aitas luua tugeva organisatsioonikultuuri ajal, mil Wise kasvas ligikaudu 60 inimeselt enam kui 1200 inimesele. Samuti oli ta finantssektorile finantskuritegevuse vastaseid lahendusi pakkuva ettevõtte Salv Technologies personalijuhtimise ja operatsioonide juht. Oma professionaalse tegevuse kõrval töötab ta ettevõtluskonsultandi, koolitaja ja ingelinvestorina ning panustab EBS Executive Education People Management programmi. Ta on ka 100% ulatuses investeerimisettevõtte SERBAL OÜ omanik. Käesoleva teate kuupäeva seisuga ei oma Kairi Pauskar LHV Groupi aktsiaid. Samuti pole LHV Groupi aktsiaid temaga lähedalt seotud isikutel.

LHV Groupi nõukogu esimees Rain Lõhmus kommenteeris:

„Meil on suur heameel teha ettepanek Kairi Pauskari nimetamiseks meie nõukogu liikmeks alates järgmisest ametiajast. Tema kooslus tehnoloogiaharidusest, süvapädevusest organisatsioonikultuuri kujundamises kiiresti kasvavates finantstehnoloogiaettevõtetes ja praktilisest juhtimiskogemusest ettevõtjana saab olema hindamatu väärtusega LHV järgmise peatüki kujundamisel.“

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab juuli lõpu seisuga 476 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





