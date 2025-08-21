Bitget refuerza la confianza con la Prueba de Reserva de Chainlink

VICTORIA, Seychelles, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder de bolsa de criptomonedas y Web3, anunció la incorporación de la Prueba de Reserva de Chainlink en Ethereum para proporcionar transparencia en tiempo real a su activo de Bitcoin envuelto, BGBTC.

Además, esta colaboración respalda el creciente uso de BGBTC dentro de las estrategias de rendimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los productos de préstamo de BitVault Finance, lo que permite tanto a los participantes minoristas como institucionales interactuar con el activo con la seguridad de que su respaldo se monitorea y verifica continuamente. A medida que la tecnología blockchain transforma el modo en que se establece la confianza en los mercados financieros, Bitget y Chainlink colaboran para garantizar que la prueba no sea solo una promesa, sino que sea demostrable.

“La transparencia es esencial en el sector de los activos digitales”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Al incorporar la Prueba de Reserva de Chainlink, líder en el sector, brindamos a nuestros usuarios y socios institucionales la seguridad que merecen, sabiendo que BGBTC siempre cuenta con un respaldo verificable. Es otro paso más en nuestra misión de ofrecer productos seguros, transparentes e innovadores para el espacio Web3”.

La Prueba de Reserva de Chainlink aprovecha las redes Oracle descentralizadas para verificar de forma autónoma los saldos de reserva que respaldan los activos tokenizados. Al publicar datos en cadena que reflejan las reservas de activos del mundo real, Chainlink garantiza que el respaldo de BGBTC se pueda auditar de forma independiente en cualquier momento sin depender de divulgaciones manuales.

“La Prueba de Reserva de Chainlink, el estándar del sector, ofrece monitoreo en tiempo real, lo que permite a los usuarios verificar de forma independiente la garantía de los activos y aporta mayor transparencia y confianza a los productos en cadena. Nos complace que Bitget haya integrado la Prueba de Reserva de Chainlink para respaldar su BGBTC, estableciendo así un marco sólido que impulsa la expansión continua de las DeFi”, afirmó Johann Eid, director comercial de Chainlink Labs.

La incorporación de la Prueba de Reserva de Chainlink refuerza el compromiso de Bitget de establecer un estándar más alto de transparencia y confianza en el sector de los activos digitales. Como complemento a su actual Prueba de Reserva y a su Fondo de Protección líder en el sector, esta integración garantiza que los usuarios puedan operar con mayor confianza, sabiendo que sus activos están respaldados y son verificables en tiempo real.

Conjuntamente, estas medidas consolidan la posición de Bitget como una bolsa que prioriza la seguridad y se dedica a salvaguardar los intereses de los usuarios en un entorno de mercado en constante evolución.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas.

Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget está impulsando la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la principal liga de fútbol del mundo, LALIGA, en los mercados del ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón mundial de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro en boxeo) y İlkin Aydın (equipo nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

Alineada con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes de motor, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Acerca de Chainlink

Chainlink es el eslabón fundamental del sector blockchain, el estándar mundial para conectar blockchains con datos del mundo real, otras blockchains, gobiernos y sistemas empresariales. Chainlink ha posibilitado transacciones por valor de decenas de billones en la economía blockchain, impulsando casos de uso críticos en DeFi, banca, activos del mundo real tokenizados (RWA), cadenas cruzadas y mucho más. Chainlink ha sido ampliamente adoptado por las principales infraestructuras de los mercados financieros, instituciones y protocolos DeFi, como Swift, Euroclear, Mastercard, Fidelity International, UBS, ANZ, Aave, GMX, Lido y otros muchos. Visite chain.link para obtener más información.

