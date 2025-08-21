Bitget מחזקת את האמון עם Chainlink Proof of Reserve

ויקטוריה, איי סיישל, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, הודיעה על אימוץ Chainlink Proof of Reserve על Ethereum כדי לספק שקיפות בזמן אמת עבור נכס ה-Bitcoin העטוף שלה, BGBTC.

שיתוף פעולה זה תומך גם בשימוש הגובר ב-BGBTC במסגרת אסטרטגיות התשואה של DeFi ומוצרי ההלוואות של BitVault Finance, ומאפשר למשתתפים קמעונאיים ומוסדיים כאחד לעסוק בנכס בידיעה שהגיבוי שלו מנוטר וניתן לאימות באופן רציף. בעת בה טכנולוגיית הבלוקצ'יין מעצבת מחדש את האופן בו אמון נוצר בשווקים הפיננסיים, Bitget ו-Chainlink עובדות יחד כדי להבטיח שההוכחה אינה רק הבטחה, אלא ניתנת להוכחה.

"שקיפות היא חיונית בתעשיית הנכסים הדיגיטליים", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "על ידי אימוץ Proof of Reserve מובילת התעשייה של Chainlink, אנו נותנים למשתמשים ולשותפים המוסדיים שלנו את הביטחון שמגיע להם, בידיעה ש-BGBTC תמיד מגובה באופן מאומת. זהו צעד נוסף במשימתנו לספק מוצרים מאובטחים, שקופים וחדשניים לתחום ה-Web3".

Chainlink Proof of Reserve ממנפת רשתות מבוזרות של Oracle כדי לאמת באופן אוטונומי את מאזני הרזרבה המגבים אסימוני נכסים. על ידי פרסום נתונים ברשת הבלוקצ'יין המשקפים עתודות נכסים אמיתיות, Chainlink מבטיחה שניתן יהיה לבקר באופן עצמאי את הגיבוי של BGBTC, ובכל עת, מבלי להסתמך על חשיפות ידניות.

"Chainlink Proof of Reserve, הסטנדרט בתעשייה, מציע ניטור בזמן אמת, המאפשר למשתמשים לאמת באופן עצמאי ביטחונות נכסים, ומביא שקיפות ואמון מוגברים למוצרי onchain. אנו נרגשים מהשילוב של Bitget של Chainlink Proof of Reserve כדי לגבות את ה-BGBTC שלה, תוך הקמת מסגרת חזקה שמזינה את ההתרחבות המתמשכת של DeFi", אמר יוהאן עיד (Johann Eid), מנהל עסקים ראשי, Chainlink Labs.

האימוץ של Chainlink Proof of Reserve מחזק את המחויבות של Bitget להציב סטנדרט גבוה יותר לשקיפות ואמון בתעשיית הנכסים הדיגיטליים. אינטגרציה זו, המשלימה את הוכחת העתודה הקיימת שלה ואת קרן ההגנה המובילה בתעשייה, מבטיחה שמשתמשים יוכלו לסחור בביטחון רב יותר, בידיעה שהנכסים שלהם מגובים וניתנים לאימות בזמן אמת.

יחד, צעדים אלה מחזקים את מעמדה של Bitget כבורסה ששמה את האבטחה בראש סדר העדיפויות, המוקדשת לשמירה על האינטרסים של המשתמשים בנוף שוק מתפתח.

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים.

Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 לשימוש בבלוקצ'יין. בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, אחת מ- 156 החברות הגדולות בעולם.

Chainlink היא עמוד השדרה של תעשיית הבלוקצ'יין, הסטנדרט העולמי לחיבור רשתות בלוקצ'יין לנתונים מהעולם האמיתי, רשתות בלוקצ'יין אחרות, ממשלות ומערכות ארגוניות. Chainlink אפשרה עשרות טריליוני עסקאות ערך ברחבי כלכלת הבלוקצ'יין, ומעצימה תרחישי שימוש קריטיים ב-DeFi, בנקאות, נכסים אמיתיים (RWA), נכסים חוצי רשתות, ועוד. Chainlink מאומצת באופן נרחב על ידי תשתיות שוק פיננסי גדולות, מוסדות ופרוטוקולי DeFi מובילים, כולל סוויפט, Euroclear, מאסטרקארד, Fidelity International, UBS, ANZ, Aave, GMX, Lido ועוד רבים. למידע נוסף, בקרו באתר chain.link.

