ビットゲット (Bitget)、チェーンリンク (Chainlink) の準備金証明で信頼性を向上

セーシェル・ヴィクトリア発, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業である ビットゲット は、ラップドビットコイン資産BGBTCのリアルタイムの透明性を確保するため、イーサリアム上でチェーンリンクの準備金証明を採用すると発表した。

この提携は、BitVault FinanceのDeFi利回り戦略およびレンディング商品におけるBGBTCの利用拡大をサポートし、個人投資家と機関投資家の両方は、その裏付けが継続的に監視され検証可能であることを前提に資産を利用できるようになる。 ブロックチェーン技術が金融市場における信頼の確立方法を変革する中、ビットゲットとチェーンリンクは、証明が約束されるだけでなく、証明可能であることを保証するために協力している。

「デジタル資産業界において透明性は不可欠です」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン(Gracy Chen)は語った。 「チェーンリンクの業界をリードする準備金証明を採用することにより、BGBTCは常に検証可能な形で裏付けられていることを、ユーザーと機関投資家の皆様にご理解いただき、ご安心いただけるものと確信しています。 これは、Web3空間において安全で透明性が高く革新的な商品を提供するという当社の使命における新たな一歩です」

チェーンリンクの準備金証明は、分散型オラクルネットワークを活用し、トークン化された資産を裏付ける準備金残高を自律的に検証する。 実世界の資産準備金を反映したオンチェーンデータを公開することにより、チェーンリンクは、BGBTCの裏付けが手動による開示に頼ることなく、いつでも独立監査可能であることを保証する。

「業界標準のチェーンリンクの準備金証明が、リアルタイムのモニタリングを提供することにより、ユーザーは資産担保を独自に検証できるようになり、オンチェーン商品の透明性と信頼性が向上します。 ビットゲットがBGBTCを支えるチェーンリンクの準備金証明を統合し、DeFiの継続的な拡大を促進する強固なフレームワークを確立したことを大変嬉しく思います」とチェーンリンクラボ(Chainlink Labs)の最高事業責任者であるヨハン・アイド(Johann Eid)は述べた。

チェーンリンクの準備金証明の採用は、デジタル資産業界における透明性と信頼性のより高い基準を設定するというビットゲットのコミットメントを強化するものである。 既存の 準備金証明 と業界をリードする 保護基金 を補完するこの統合により、ユーザーは資産がリアルタイムで裏付けられ、検証可能であることを確信し、より安心して取引を行うことができる。

これらの対策と合わせ、ビットゲットはセキュリティ第一の取引所としての地位を確固たるものとし、進化する市場環境においてユーザーの利益を守ることに尽力している。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする 暗号通貨取引所 およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、 ビットコイン価格 、 イーサリアム価格 、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。

かつてはビットキープ(BitKeep)として知られていた ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu)(レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş)(ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin)(バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進しており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、 ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つである MotoGP™ の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

チェーンリンクについて

チェーンリンクは、ブロックチェーン業界のバックボーンであり、ブロックチェーンを現実世界のデータ、他のブロックチェーン、政府、企業システムに接続するためのグローバルスタンダードである。 チェーンリンクは、ブロックチェーン経済全体で数十兆ドル規模の取引を可能にし、DeFi、銀行、トークン化された現実世界の資産(RWA)、クロスチェーンなど、重要なユースケースを支えている。 チェーンリンクは、Swift、Euroclear、Mastercard、Fidelity International、UBS、ANZ、Aave、GMX、Lidoなどの主要な金融市場インフラ、機関、主要なDeFiプロトコルに広く採用されている。 詳細は、 chain.link を参照されたい。

