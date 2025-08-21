Bitget, 체인링크 준비금 증명 (Chainlink Proof of Reserve) 도입으로 신뢰 강화

빅토리아, 세이셸, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget 이 자사의 래핑 비트코인 자산인 BGBTC에 대해 실시간 투명성을 제공하기 위해 이더리움 기반 체인링크(Chainlink) Proof of Reserve를 도입한다고 발표했다.

이번 협업은 또한 BitVault Finance의 DeFi 수익 전략 및 대출 상품 내에서 BGBTC 활용 확대를 지원하며, 이를 통해 개인 투자자와 기관 투자자 모두 해당 자산이 지속적으로 모니터링되고 검증된 담보에 의해 뒷받침된다는 확신 속에서 참여할 수 있도록 한다. 블록체인 기술이 금융 시장에서 신뢰가 구축되는 방식을 재편하고 있는 가운데, Bitget과 체인링크는 “증명은 약속되는 것이 아니라, 검증 가능한 것이어야 한다”는 원칙을 구현하기 위해 협력하고 있다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “디지털 자산 산업에서 투명성은 필수적인 요소”라고 강조하며 “체인링크의 업계 선도적 준비금 증명 시스템을 도입함으로써, 우리는 사용자와 기관 파트너에게 BGBTC가 언제나 검증 가능한 담보로 뒷받침되고 있다는 확신을 제공하고 있다. 이는 Web3 영역에서 안전하고 투명하며 혁신적인 상품을 제공하려는 우리의 사명을 구현하기 위한 또 하나의 발걸음이다”라고 강조했다.

체인링크 준비금 증명 (Chainlink Proof of Reserve)는 탈중앙화 오라클 네트워크를 활용해 토큰화 자산을 뒷받침하는 준비금 잔액을 자동으로 검증한다. 실물자산 준비금을 반영하는 온체인 데이터를 게시함으로써, 체인링크는 수동 공시에 의존하지 않고도 언제든 독립적으로 BGBTC의 담보 상태를 감사할 수 있도록 한다.

체인링크 랩스(Chainlink Labs)의 최고비즈니스책임자(CBO)인 Johann Eid는 “업계 표준인 체인링크 준비금 증명 시스템은 실시간 모니터링을 제공하여 이용자가 자산 담보 상태를 독립적으로 검증할 수 있게 하고, 온체인 상품에 더 높은 투명성과 신뢰를 가져다준다”며, “Bitget이 BGBTC 담보를 위해 체인링크 준비금 증명을 통합한 것은 강력한 프레임워크를 구축하는 사례로, DeFi의 지속적인 확장을 견인할 것”이라고 말했다.

체인링크 준비금 증명 (Chainlink Proof of Reserve)도입은 디지털 자산 산업에서 더 높은 수준의 투명성과 신뢰를 확립하겠다는 Bitget의 의지를 더욱 강화하고 있다. 기존에 운영 중인 Proof of Reserve 및 업계 선도적인 보호 기금( Protection Fund )과 더불어 이번 통합은, 이용자들이 자신의 자산이 실시간으로 담보되고 검증 가능하다는 확신 속에서 보다 안심하고 거래할 수 있도록 보장한다.

이러한 조치들을 도입함으로써 Bitget은 보안을 최우선으로 하는 거래소로 자리매김하는 한편, 변화하는 시장 환경 속에서 이용자 이익을 철저히 보호하려는 헌신적 자세를 잘 보여주는 것이다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다.

기존에 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 선도적인 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 단일 플랫폼에 내장된 고급 스왑과 시장 인사이트를 통해 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 20,000개 이상의 DApp에 대한 직접 액세스를 제공한다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다.

Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

Chainlink 소개

체인링크 (Chainlink)는 블록체인 산업의 중추적 기능을 담당하며 블록체인을 현실 세계 데이터, 다른 블록체인, 정부, 그리고 기업 시스템과 연결하는 글로벌 표준이다. 체인링크는 블록체인 경제 전반에서 수십 조 달러 규모의 거래 가치를 가능하게 했으며, 디파이(DeFi), 은행, 실물자산 토큰화(RWA), 크로스체인 등 핵심 활용 사례를 지원하고 있다. 체인링크는 Swift, Euroclear, Mastercard, Fidelity International, UBS, ANZ, Aave, GMX, Lido 등 주요 금융 시장 인프라, 기관, 그리고 대표적인 디파이 프로토콜들에 폭넓게 채택되고 있다. 자세한 내용은 chain.link 에서 확인할 수 있다.

