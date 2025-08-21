Bitget 通过 Chainlink 储备金证明提升信任度

维多利亚，塞舌尔, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布在以太坊上采用 Chainlink 储备金证明，为其封装的比特币资产 BGBTC 提供实时透明度。

此次合作还将支持 BGBTC 在 BitVault Finance 的 DeFi 收益策略及借贷产品中得到更广泛的应用，让散户和机构参与者在使用该资产时，能够明确其储备金得到持续监控且可验证。 随着区块链技术重塑金融市场中建立信任的方式，Bitget 和 Chainlink 正携手合作，确保每一份证明不仅停留在承诺层面，更具备可验证的力量。

“透明度对于数字资产行业至关重要，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “通过采用 Chainlink 行业领先的储备金证明，我们为用户和机构合作伙伴提供了他们应得的保障，确保 BGBTC 始终具备可验证的资产支撑。 这标志着我们在为 Web3 领域提供安全、透明和创新产品的征程上又迈出了重要一步。”

Chainlink 储备金证明利用去中心化预言机网络，自主验证支持代币化资产的储备金余额。 通过发布反映现实世界资产储备金的链上数据，Chainlink 确保 BGBTC 的储备金支持可以随时被独立审计，而无需依赖人工披露。

“Chainlink 储备金证明作为行业标准，提供实时监控，使用户能够独立验证资产抵押情况，从而为链上产品带来更高的透明度和信任度。 Bitget 采用 Chainlink 储备金证明为其 BGBTC 提供支撑，我们对此感到振奋。这构建了一个坚实的框架，将为 DeFi 的持续发展壮大赋能，”Chainlink Labs 首席商务官 Johann Eid 表示。

Chainlink 储备金证明的采用进一步彰显了 Bitget 对提升数字资产行业透明度与信任标准的坚定承诺。 作为对其现有 储备金证明 和行业领先的 保护基金 的补充，这一整合确保用户能够更有信心地进行交易，因为他们知道自己的资产有储备金支撑且可实时验证。

这些措施共同巩固了 Bitget 作为以安全为先的交易所的地位，致力于在不断变化的市场环境中保护用户利益。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。

Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 种区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手 联合国儿童基金会 (UNICEF) ，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问： 网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询，请联系： media@bitget.com

关于 Chainlink

Chainlink 是区块链行业的核心支柱，是连接区块链与现实世界数据、其他区块链、政府及企业系统的全球标准。 Chainlink 已在整个区块链经济中促成了数万亿美元的交易价值，为 DeFi、银行业、代币化现实世界资产 (RWA)、跨链等多个领域的关键用例提供支持。 Chainlink 已被众多主要金融市场基础设施、机构及顶级 DeFi 协议广泛采用，其中包括 Swift、Euroclear、Mastercard、Fidelity International、UBS、ANZ、Aave、GMX、Lido 以及众多其他机构。 如需了解更多信息，请访问 chain.link 。

风险提示：数字资产价格会有波动，且可能会出现大幅变化。 建议投资者审慎投入，切勿投入无法承受损失的资金。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司 使用条款 。