Bitget 憑藉 Chainlink 儲備證明而增強信任度

維多利亞，塞舌爾, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 已宣佈在以太坊上採用 Chainlink 儲備證明，為其包裝比特幣資產 BGBTC 賦予即時透明度。

此合作亦幫助 BGBTC 在 BitVault Finance 的去中心化金融 (DeFi) 收益策略及借貸產品獲得越來越大的使用度，讓零售及機構參與者在知道其儲備獲持續監察且可驗證的情況下使用資產。 隨著區塊鏈技術重塑金融市場的信任建立模式，Bitget 和 Chainlink 合力確保證明不僅流於口頭承諾，更是可以證實。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「透明度在數碼資產界不可或缺。 藉著採用 Chainlink 領先業界的儲備證明，我們為用戶和機構合作夥伴帶來應有的保障，讓他們知道 BGBTC 總有可驗證的儲備支持。 我們的使命是為 Web3 領域提供安全透明的創新產品，而這個新安排正是另一重大突破。」

Chainlink 儲備證明利用去中心化預言機網絡，自主驗證支持代幣化資產的儲備餘額。 透過發佈反映真實世界資產儲備的鏈上數據，Chainlink 確保 BGBTC 的儲備支持能隨時得到獨立審計，毋須依賴人手披露。

Chainlink Labs 商務總監 Johann Eid 表示：「Chainlink 儲備證明作為行內標準，提供即時監控功能，讓用戶獨立驗證資產抵押狀況，並使鏈上產品更加公開透明和值得信任。 我們對Bitget整合 Chainlink 儲備證明來支持其 BGBTC 深感振奮，此舉有助建立穩健框架，推動 DeFi 持續擴展。

Bitget 採用 Chainlink 儲備證明，足以強化為數碼資產界設立更高透明度與信任標準的承諾。 此整合與其現有的 儲備證明 和行內頂尖的 保護基金 相輔相成，確保用戶知道自己的資產獲支援且即時可驗證，從而對交易更有信心。

這些措施共同鞏固 Bitget 作為安全第一交易所的地位，致力在變化萬千的市場環境中保障用戶權益。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣價格 、 以太坊價格 及其他加密貨幣價格的功能。

Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 不斷推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與 聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

關於 Chainlink

Chainlink 是區塊鏈產業的支柱，亦是將區塊鏈連接至現實世界數據、其他區塊鏈、政府及企業系統的全球標準。 Chainlink 驅動整個區塊鏈經濟中數十兆的交易價值，為 DeFi、銀行業務、代幣化現實世界資產 (RWA)、跨鏈等關鍵用例提供支援。 Chainlink 獲主要金融市場基礎設施、機構及頂尖 DeFi 協定廣泛採用，當中包括 Swift、Euroclear、Mastercard、Fidelity International、UBS、ANZ、Aave、GMX、Lido 等眾多單位。 詳情請瀏覽 chain.link 。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的 使用條款 。