La Coalition québécoise pour la réduction de la maladie salue le dévoilement de la Stratégie nationale de prévention en santé

MONTRÉAL, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Coalition québécoise pour la réduction de la maladie se réjouit du dévoilement aujourd’hui de la première Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035 annoncée par le gouvernement du Québec. Les orientations proposées étaient fortement attendues et le message envoyé est clair : le virage préventif est indispensable pour assurer non seulement la résilience de notre système de santé et de services sociaux mais aussi améliorer la qualité de vie et le bien-être de la population québécoise.

Des orientations structurantes pour un Québec en santé

La Coalition accueille chaleureusement les quatre orientations dévoilées, soit réduire le fardeau des maladies évitables, s'engager pour des générations en santé, préserver et bâtir des milieux de vies sains et durables, ainsi que faire de la prévention un projet de société. Ces orientations reflètent une grande partie des échanges menés lors des multiples consultations conduites par le gouvernement au cours des derniers mois.

« Le diagnostic posé par le ministre Dubé et l'ensemble de ses collègues est juste : miser sur la prévention, c’est investir dans notre avenir. Ce sont les Québécois·es, notre système public de soins et nos finances publiques qui bénéficieront directement de cette stratégie rassembleuse » déclare Thomas Bastien, directeur général de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), initiatrice de la Coalition.

De l’ambition à l’action : des leviers indispensables à mobiliser

Si la stratégie constitue une avancée ambitieuse, la Coalition rappelle que sa réussite dépendra d’une mise en œuvre rigoureuse, accompagnée des leviers nécessaires.

À ce titre, la Coalition appelle le gouvernement à :

Déployer un plan d’action ambitieux, construit en concertation avec les milieux, adapté aux divers contextes socio-économiques et assorti de mécanismes robustes de reddition de comptes ;

Assurer un financement suffisant et pérenne pour appuyer les mesures prévues. Cela implique à la fois de renforcer l’action des organismes sociocommunautaires et la participation citoyenne mais aussi de recourir à des solutions efficaces et largement soutenues comme la taxation des produits néfastes à la santé (boissons sucrées, tabac, vapotage), dont les revenus sont réinvestis en prévention et promotion de la santé ;

Mettre en place des outils de mesure et des indicateurs gouvernementaux pour suivre l’évolution de la maladie et les progrès en matière de prévention.



Une mobilisation intersectorielle déjà bien engagée et essentielle

En mars 2025, après plus d’une année de travail concerté, la Coalition dévoilait son Plan stratégique de réduction de la maladie, proposant des pistes d’actions concrètes et structurantes pour répondre aux défis majeurs auxquels fait face le réseau de santé et de services sociaux du Québec

« Le Québec a tout à gagner à bâtir un système de santé et de services sociaux basé sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie. La stratégie présentée aujourd’hui est un premier pas dans la bonne direction, mais il est essentiel que tous les secteurs de la société québécoise s’engagent pour transformer collectivement cette vision en résultats concrets. Cela suppose notamment une action interministérielle forte et une collaboration étroite avec le milieu communautaire », conclut M. Bastien.

À propos de la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie

La Coalition québécoise pour la réduction de la maladie est une mobilisation historique, ambitieuse et nécessaire pour l’avenir du système de soins au Québec. Créée en février 2024 sous l’initiative de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), elle regroupe des représentant·es du milieu de la santé, des grandes maladies et de patient·es québécois·es.

Les membres de la Coalition sont les suivants : Allergies Québec, Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS), Alliance des patients pour la santé, Association canadienne pour la santé mentale, Association d’orthopédie du Québec, Association des allergologues et immunologues du Québec (AAIQ), Association des chiropraticiens du Québec, Association des gastro-entérologues du Québec, Association des médecins endocrinologues du Québec (AMEQ), Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec (AMMIQ), Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ), Association des médecins omnipraticiens de Montréal (AMOM), Association des néphrologues du Québec, Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ), Association des physiatres du Québec (APQ), Association des pneumologues de la province de Québec, Association des radio-oncologues du Québec (AROQ), Association des spécialistes en médecine interne du Québec (ASMIQ), Association des spécialistes en médecine préventive du Québec (ASMPQ), Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), Association québécoise de la maladie de Lyme (AQML), Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), Association québécoise de la physiothérapie (AQP), Cancer Colorectal Canada, Cancer de la Vessie Canada, Choisir avec soin Québec, Coalition priorité cancer au Québec, Cœliaque Québec, Cœur + AVC, Diabète Québec, Dystrophie Musculaire Canada, Fédération des kinésiologues du Québec, Fédération québécoise des massothérapeutes agréés, Fondation québécoise du cancer, Fondation cancer du sein du Québec, Migraine Québec, Mouvement Santé Mentale Québec, Ordre des acupuncteurs du Québec (OAQ), Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec (ODNQ), Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ), Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ), Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, Ordre des psychologues du Québec, Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ), Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ), Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, Parkinson Québec, Quartier de l’innovation en santé (QIS), Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), Regroupement québécois des maladies orphelines, Réseau canadien pour l’usage approprié des médicaments et la déprescription, SLA Québec, Société Alzheimer de Montréal, Société Alzheimer Haut-Richelieu, Société canadienne du cancer, Société Huntington du Québec, SP Canada-Division du Québec, et la Société de recherche sur le cancer.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org