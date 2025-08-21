King Faisal Specialist Hospital realiza cerca de 300,000 consultas virtuales en 2024

RIAD, Arabia Saudita, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) realizó 293,381 visitas clínicas virtuales en 2024, lo que representa un aumento del 58,2% en comparación con el año anterior. El crecimiento destaca cómo la telesalud se ha convertido en una herramienta fundamental del modelo de atención del hospital, ayudando a aliviar la presión sobre las consultas externas, al mismo tiempo que ofrece a los pacientes de todo el Reino acceso más rápido y conveniente a la atención especializada.

Lanzado en 2021, el servicio de consulta virtual se introdujo para reducir la carga de viajes de los pacientes en áreas remotas. Para muchos, en particular los adultos mayores y las personas que viven con enfermedades crónicas, ha eliminado la necesidad de visitas hospitalarias repetidas, ha mejorado la calidad de vida y ha eliminado las barreras financieras y logísticas al conectarlos directamente con especialistas desde sus hogares.

Con un promedio de más de 800 visitas virtuales diarias, el servicio ha aliviado la presión sobre las instalaciones de consulta externa, mejorado la eficacia operativa y permitido al KFSHRC optimizar recursos sin comprometer los más altos estándares de atención para tanto para pacientes presenciales como remotos.

Basándose en este impulso, KFSHRC amplió su portafolio de salud digital en 2024 con el lanzamiento de un servicio de consulta farmacéutica virtual a través de su aplicación móvil. Ahora, los pacientes pueden reservar citas en la opción de atención virtual para conectarse con farmacéuticos para obtener orientación sobre alternativas de medicamentos, ajustes de dosis y administración de tratamientos, todo sin tener que visitar el hospital.

Estos programas demuestran cómo KFSHRC está logrando que la atención médica sea más accesible y eficiente, manteniendo al paciente en el centro de los cuidados. Al combinar soluciones digitales con experiencia clínica, el hospital reduce los viajes innecesarios, acorta los tiempos de espera y garantiza que los pacientes tengan acceso oportuno a especialistas dondequiera que vivan.

Estas iniciativas también apoyan los objetivos más amplios de transformación del sistema de salud de Arabia Saudita bajo Vision 2030, asegurando que la atención de alta calidad llegue a más personas mientras que los recursos se utilicen de manera más eficiente en todo el sistema de salud.

KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África del Norte y en decimoquinto lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y fue reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Asimismo, fue incluido en la lista de los mejores 250 hospitales del mundo y en la de los Mejores Hospitales Inteligentes del Mundo para 2025 por la revista Newsweek.

Para más información, visite www.kfshrc.edu.sa o comuníquese con nuestro equipo de medios de comunicación en, mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea4636ac-4872-4b9b-9855-a51dc9f45d34