Le King Faisal Specialist Hospital a réalisé près de 300 000 consultations virtuelles en 2024

RIYAD, Arabie saoudite, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) a réalisé 293 381 consultations virtuelles en 2024, soit une augmentation de 58,2 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance souligne le rôle central que joue désormais la télésanté dans le modèle de soins de l’hôpital, qui contribue à réduire la pression sur les cliniques externes tout en offrant aux patients du Royaume un accès plus rapide et plus pratique à des soins spécialisés.

Lancé en 2021, le programme de consultation virtuelle a été mis en place afin de réduire les contraintes liées aux déplacements des patients vivant en dehors des centres urbains. Pour beaucoup, en particulier les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, ce programme a éliminé la nécessité de se rendre régulièrement à l’hôpital, amélioré leur qualité de vie et supprimé les obstacles financiers et logistiques en les mettant directement en relation avec des spécialistes depuis leur domicile.

Avec une moyenne de plus de 800 consultations virtuelles par jour, ce service a allégé la charge des services ambulatoires, amélioré l’efficacité opérationnelle et permis au KFSHRC d’optimiser ses ressources tout en maintenant les normes de soins les plus élevées pour les patients présents sur place et à distance.

Continuant sur cette lancée, le KFSHRC a élargi son portefeuille de services de santé numériques en 2024 avec le lancement d’un service de consultation pharmaceutique virtuelle via son application mobile. Les patients peuvent désormais prendre rendez-vous dans la rubrique « Soins virtuels » pour obtenir des conseils sur les alternatives médicamenteuses, les ajustements posologiques et la gestion des traitements, sans avoir à se rendre à l’hôpital.

Ces programmes démontrent comment le KFSHRC rend les soins de santé plus accessibles et plus efficaces, tout en maintenant les patients au centre de la prise en charge. En combinant des solutions numériques et une expertise clinique, l’hôpital réduit les déplacements inutiles, raccourcit les temps d’attente et garantit aux patients un accès rapide à des spécialistes, où qu’ils se trouvent.

Ces initiatives soutiennent également les objectifs plus larges de transformation des soins de santé de l’Arabie saoudite dans le cadre de la Vision 2030, qui vise à garantir des soins de haute qualité à un plus grand nombre de personnes tout en utilisant plus efficacement les ressources dans l’ensemble du système de santé.

Le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 15e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante au Royaume et au Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. Il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux au monde et dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents au monde pour 2025 par le magazine Newsweek.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.kfshrc.edu.sa ou contacter notre équipe médias à l’adresse mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea4636ac-4872-4b9b-9855-a51dc9f45d34