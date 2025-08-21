Transcontinental inc. – Diffusion des résultats du troisième trimestre de 2025 et conférence téléphonique

MONTRÉAL, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. dévoilera ses résultats financiers du troisième trimestre de 2025 le jeudi 4 septembre 2025 prochain après la fermeture des marchés. L’annonce des résultats financiers se fera par l’entremise d’un communiqué qui sera diffusé sur fil de presse et du rapport de gestion qui seront disponibles sur le site Internet de la Société.

De plus, la Société tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière le vendredi 5 septembre à 8 h 00. La conférence sera diffusée simultanément (audio seulement) sur Internet à partir de la page d’accueil de la section Investisseurs du site Internet de la Société www.tc.tc et sera archivée pour une période de 30 jours.

Conférence téléphonique pour les résultats du T3-2025 Date : Le vendredi 5 septembre 2025 Heure : 8 h 00 Numéros de téléphone : 1 289 514-5100 ou 1 800 717-1738 Diffusion audio simultanée : http://www.tc.tc/investisseurs Écoute ultérieure Date de disponibilité : Du 5 septembre au 21 septembre 2025 Numéro de téléphone : 1 289 819-1325 ou 1 888 660-6264 Code d’accès : 64471 # Calendrier 2025 – Prochains résultats trimestriels 4e trimestre : Le mercredi 10 décembre 2025

Pour plus de renseignements :

Yan Lapointe

Directeur principal, Relations avec les investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc