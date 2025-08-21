Summit Nanotech anuncia Planta de Demostración en Santiago para acelerar proyectos comerciales de Litio

SANTIAGO, Chile, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Summit Nanotech (“Summit”), líder en tecnología de extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés), anunció hoy la construcción de una planta de demostración, representativa a nivel comercial, en sus instalaciones de Santiago. Esta planta avanzada permitirá acelerar el tiempo de diseño de proyectos comerciales en comparación con las demostraciones tradicionales en campo, reduciendo, además, el capital requerido para su evaluación.

Tanques instalados para recibir salmuera de campo de clientes en las instalaciones de Summit en Santiago

Con inicio previsto en enero de 2026, la Planta de Demostración recibirá salmuera de clientes en Santiago en camiones cisterna de hasta 30 m³ y entregará una propuesta de diseño comercial específico para el proyecto en un plazo de 2 a 3 meses, dependiendo del alcance y objetivos de las pruebas. Este informe incluirá:

Parámetros operativos con tasas proyectadas de recuperación de litio, rechazo de impurezas, uso de agua y energía

Todos los factores de diseño de ingeniería, incluyendo el diseño completo de la planta DLE, lista detallada de equipos y estimaciones de CapEx/OpEx

Modelado para condiciones dinámicas de salmuera, incluyendo flujo variable, temperatura y composición

Propuesta con precio fijo y garantía de rendimiento para una planta DLE denaLi™ a escala completa

Al realizar la demostración en Santiago, Summit reduce los tiempos típicos de demostración en campo en un 75% y los costos en un 90%, ofreciendo a los clientes una vía más rápida y rentable hacia la decisión final de inversión (FID).

“Nuestro objetivo es reducir el riesgo en el diseño de plantas comerciales, brindando a los clientes todo lo que necesitan para avanzar con confianza en sus proyectos, sin el tiempo, la complejidad y el costo de una demostración en campo,” dijo Amanda Hall, CEO de Summit Nanotech. “Así es como impulsamos a la industria a escalar de manera más inteligente y rápida.”

Tecnología DLE Confiable

La tecnología de Summit está marcando el ritmo para DLE, superando constantemente las alternativas en confiabilidad, eficiencia y economía. Su sistema modular y sorbente de alto rendimiento, diseñado en América del Norte, produce litio de alta pureza a partir de salmueras en Chile, Argentina y Estados Unidos, con una eficiencia hídrica líder en la industria.

La compañía está actualmente operando una planta de demostración de campo en Chile y está desarrollando activamente acuerdos de suministro de sorbentes y tecnología para proyectos modulares a partir de 5 kt/a LCE y más, con la capacidad de entregar la gama completa de capacidades de planta que demanda el mercado.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e988bc7-a120-46b2-8252-1192356ae5cc

Un vídeo asociado con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1166a26-a7bb-4bfc-baf2-7a51097c2f16