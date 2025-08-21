REITIR: Viljayfirlýsing við Þarfaþing ehf. undirrituð um Kringlureit

Reitir fasteignafélag hf., fyrir hönd Reita - þróunar ehf. og Reita atvinnuhúsnæðis ehf., og Þarfaþing ehf. hafa skrifað undir viljayfirlýsingu um að hefja hönnunarvinnu á Kringlureit.
Aðilar lýsa jafnframt yfir sameiginlegum vilja til að ganga til samninga um samstarf vegna uppbyggingar íbúðarhúsnæðis með bílageymslu á A - reit Kringlureits á grundvelli þeirra forsendna sem mótast hafa í samningaviðræðum aðila að undanförnu. Heildarumfang samstarfsins gæti numið allt að 10 ma.kr.
Verkið sem um ræðir felur í sér alverktöku við hönnun og byggingu fullbúins íbúðarhúsnæðis og bílageymslu. Hin nýja íbúðabyggð við Kringluna byggir á metnaðarfullu skipulagi og samræmdum skilmálum innan hverfisins. Lögð verður áhersla á umhverfisvæna byggð, góðar samgöngur og þjónustu. Við hönnun verkefnisins verður leitast við að skapa metnaðarfullar og glæsilegar byggingar sem njóta sín í fallegu umhverfi, þar sem leitast verður við að hámarka notagildi íbúða til að nýta útsýni, birtu og staðsetningu til fullnustu.
Aðilar eru að vinna að gerð verksamnings sín á milli og hafa einsett sér það markmið að ljúka samningsgerð fyrir lok september 2025.
Um Reiti fasteignafélag hf.
Reitir er leiðandi fyrirtæki í fasteignaþróun ásamt rekstri og eignarhaldi atvinnuhúsnæðis. Vöxtur Reita byggir á þróun og fjárfestingu í borgarinnviðum sem styðja við sjálfbært samfélag.
Innan eignasafns Reita eru um 480 þúsund fermetrar atvinnuhúsnæðis sem hýsir fjölbreytta atvinnustarfsemi og ríkisstofnanir. Gagnkvæmur ávinningur Reita, samstarfsaðila og samfélags er lykilþáttur í starfsemi Reita.
Fyrirtækið er almenningshlutafélag skráð í Kauphöll síðan 2015. Eigendur eru að stærstum hluta íslenskir lífeyrissjóðir.
Um Þarfaþing ehf.
Þarfaþing er 32 ára verktakafyrirtæki sem hefur áralanga reynslu af framkvæmdum fyrir opinbera aðila, fyrirtæki og einstaklinga. Fyrirtækið leggur áherslu á vandaðar íbúðir, góða þjónustu og skil íbúða á réttum tíma.
Stefna fyrirtækisins hefur ávallt verið að kappkosta við að skila góðu og vönduðu verki til handa viðskiptavinum sínum, ásamt því að ábyrgjast traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum.
Nánari upplýsingar veitir Guðni Aðalsteinsson, forstjóri, netfang gudni@reitir.is eða í síma 575 9000 og 624 0000.