Lánasjóður sveitarfélaga - Afkomutilkynning árshlutauppgjörs 30. júní 2025

Hagnaður 1.137 milljónir króna á fyrri hluta ársins 2025.

Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga nam 1.137 milljónum króna á fyrri árshelmingi 2025 samanborið við 1.132 milljónir króna á sama tímabili árið 2024.

Heildareignir Lánasjóðsins þann 30. júní voru 219 milljarðar króna samanborið við 211 milljarða króna í árslok 2024. Heildarútlán sjóðsins námu 207 milljörðum króna samanborið við 200 milljarða króna í árslok 2024. Ný útlán á fyrstu 6 mánuðum ársins námu 9,4 milljörðum króna samanborið við 7,4 milljarða króna á sama tímabili árið 2024.

Markaðsverðmæti verðbréfaútgáfu á fyrri hluta ársins var 9,4 milljarðar króna en var 6,5 milljarðar króna á sama tíma í fyrra. Útlán til sveitarfélaga á tímabilinu voru í samræmi við útgáfuáætlun sjóðsins.

Eigið fé Lánasjóðsins nam 25,9 milljörðum króna á móti 24,8 milljörðum króna í árslok 2024. Vegið eiginfjárhlutfall skv. lögum um fjármálafyrirtæki er 364% með fullri mildun. Í árslok 2024 var hlutfallið 361%. Á aðalfundi sjóðsins þann 20. mars síðastliðinn var ákveðið að greiða ekki arð til hluthafa vegna afkomu ársins 2024 til að styrkja stöðu sjóðsins og tryggja vöxt eigin fjár.

Rekstur fyrstu 6 mánaða ársins 1.1.-30.6.251.1.-30.6.241.1.-30.6.231.1.-30.6.22
Fjárhæðir í m.kr.    
Hreinar vaxtatekjur761838804611
Aðrar rekstrartekjur53243724569
Almennur rekstrarkostnaður156143133127
Hagnaður tímabilsins1.137 1.132 916 553
     
Efnahagur í lok tímabils 30.jún.2530.jún.2430.jún.2330.jún.22
     
Handbært fé466183712842
Ríkisbréf og ríkisvíxlar8.2817.9387.0556.818
Markaðsverðbréf3.8533.5931.703164
Útlán og kröfur206.656195.234183.278164.948
Aðrar eignir10398493237
Eignir samtals219.359 207.046 193.241 173.009
     
Verðbréfaútgáfa190.379179.937169.890150.838
Aðrar lántökur2.6972.9431.2591.907
Aðrar skuldir og skuldbindingar352310318113
Skuldir samtals193.428 183.191 171.467 152.858
     
Eigið fé25.930 23.855 21.774 20.151
     
CAD- hlutfall m/hefðbundinni mildun54%54%54%56%
CAD- hlutfall m/fullri mildun*364%410%579%643%
Vogunarhlutfall12%12%11%12%

 * Lánasjóðurinn nýtir sér mildunarákvæði vegna útlána til sveitarfélaga í íslenskum krónum sem eru með veð í tekjum sveitarfélaga.

Framtíðarhorfur

Lánasjóður sveitarfélaga væntir þess að eftirspurn eftir útlánum verði svipuð í ár og var árið 2024. Lánasjóðurinn mun starfa í grundvallaratriðum svipað og undanfarin ár þar sem unnið hefur verið að eflingu á starfsemi hans og betri þjónustu við sveitarfélögin með því að nýta gott lánstraust sjóðsins til að uppfylla meginhlutverk hans.

Nánari upplýsingar veitir: Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri, s. 515 4949.

