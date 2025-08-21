Lánasjóður sveitarfélaga - Afkomutilkynning árshlutauppgjörs 30. júní 2025

Hagnaður 1.137 milljónir króna á fyrri hluta ársins 2025.
Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga nam 1.137 milljónum króna á fyrri árshelmingi 2025 samanborið við 1.132 milljónir króna á sama tímabili árið 2024.
Heildareignir Lánasjóðsins þann 30. júní voru 219 milljarðar króna samanborið við 211 milljarða króna í árslok 2024. Heildarútlán sjóðsins námu 207 milljörðum króna samanborið við 200 milljarða króna í árslok 2024. Ný útlán á fyrstu 6 mánuðum ársins námu 9,4 milljörðum króna samanborið við 7,4 milljarða króna á sama tímabili árið 2024.
Markaðsverðmæti verðbréfaútgáfu á fyrri hluta ársins var 9,4 milljarðar króna en var 6,5 milljarðar króna á sama tíma í fyrra. Útlán til sveitarfélaga á tímabilinu voru í samræmi við útgáfuáætlun sjóðsins.
Eigið fé Lánasjóðsins nam 25,9 milljörðum króna á móti 24,8 milljörðum króna í árslok 2024. Vegið eiginfjárhlutfall skv. lögum um fjármálafyrirtæki er 364% með fullri mildun. Í árslok 2024 var hlutfallið 361%. Á aðalfundi sjóðsins þann 20. mars síðastliðinn var ákveðið að greiða ekki arð til hluthafa vegna afkomu ársins 2024 til að styrkja stöðu sjóðsins og tryggja vöxt eigin fjár.
|Rekstur fyrstu 6 mánaða ársins
|1.1.-30.6.25
|1.1.-30.6.24
|1.1.-30.6.23
|1.1.-30.6.22
|Fjárhæðir í m.kr.
|Hreinar vaxtatekjur
|761
|838
|804
|611
|Aðrar rekstrartekjur
|532
|437
|245
|69
|Almennur rekstrarkostnaður
|156
|143
|133
|127
|Hagnaður tímabilsins
|1.137
|1.132
|916
|553
|Efnahagur í lok tímabils
|30.jún.25
|30.jún.24
|30.jún.23
|30.jún.22
|Handbært fé
|466
|183
|712
|842
|Ríkisbréf og ríkisvíxlar
|8.281
|7.938
|7.055
|6.818
|Markaðsverðbréf
|3.853
|3.593
|1.703
|164
|Útlán og kröfur
|206.656
|195.234
|183.278
|164.948
|Aðrar eignir
|103
|98
|493
|237
|Eignir samtals
|219.359
|207.046
|193.241
|173.009
|Verðbréfaútgáfa
|190.379
|179.937
|169.890
|150.838
|Aðrar lántökur
|2.697
|2.943
|1.259
|1.907
|Aðrar skuldir og skuldbindingar
|352
|310
|318
|113
|Skuldir samtals
|193.428
|183.191
|171.467
|152.858
|Eigið fé
|25.930
|23.855
|21.774
|20.151
|CAD- hlutfall m/hefðbundinni mildun
|54%
|54%
|54%
|56%
|CAD- hlutfall m/fullri mildun*
|364%
|410%
|579%
|643%
|Vogunarhlutfall
|12%
|12%
|11%
|12%
* Lánasjóðurinn nýtir sér mildunarákvæði vegna útlána til sveitarfélaga í íslenskum krónum sem eru með veð í tekjum sveitarfélaga.
Framtíðarhorfur
Lánasjóður sveitarfélaga væntir þess að eftirspurn eftir útlánum verði svipuð í ár og var árið 2024. Lánasjóðurinn mun starfa í grundvallaratriðum svipað og undanfarin ár þar sem unnið hefur verið að eflingu á starfsemi hans og betri þjónustu við sveitarfélögin með því að nýta gott lánstraust sjóðsins til að uppfylla meginhlutverk hans.
Nánari upplýsingar veitir: Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri, s. 515 4949.
Viðhengi