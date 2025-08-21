CREDIT FONCIER : Avis de mise à disposition de l'actualisation du rapport Pilier III

Paris le 21 août 2025

MISE A DISPOSITION DE L’ACTUALISATION DU RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III

Le Crédit Foncier informe le public que l’Actualisation du Rapport sur les risques Pilier III est tenue gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Ce document peut être consulté sur le site internet du Crédit Foncier www.creditfoncier.fr rubrique « Finance / Informations réglementées ».

Contact : Communication Financière - bal-comfi@creditfoncier.fr

Pièce jointe