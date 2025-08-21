Compagnie de Financement Foncier : Avis de mise à disposition de l'Amendement au DEU 2024

Paris, le 21 août 2025
Mise à disposition de l’Amendement au Document d’enregistrement universel 2024
incluant le Rapport financier semestriel 2025
La Compagnie de Financement Foncier annonce avoir mis à disposition du public son Amendement au Document d’enregistrement universel 2024 incluant le Rapport financier semestriel 2025.
Ce document a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 août 2025 sous le numéro de dépôt D25-0114-A01.
Il est disponible sur le site de la société à l’adresse https://foncier.fr/ dans les rubriques :
« Communication financière / Informations réglementées ».
Des exemplaires de ce document sont également disponibles sur demande à l’adresse suivante :
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER
182, Avenue de France
75013 PARIS
Contact : Communication Financière - bal-comfi@creditfoncier.fr
Pièce jointe