HDFC ERGO Menjadi Perusahaan Asuransi Pertama India untuk Asuransi Layanan Kesehatan yang Menggunakan Duck Creek OnDemand

MUMBAI, India, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HDFC ERGO General Insurance Company Limited (HDFC ERGO), perusahaan asuransi umum sektor swasta terkemuka di India, telah menjadi perusahaan asuransi pertama di India yang menggunakan rangkaian solusi inti SaaS berbasis cloud milik Duck Creek untuk mendesain, menjamin, dan mendistribusikan produk asuransi kesehatan. Pencapaian ini menetapkan standar baru untuk penyediaan perlindungan kesehatan dan hasil yang diterima pemegang polis di kawasan ini.

Setelah memanfaatkan solusi polis, penagihan, rating, wawasan (insight) SaaS canggih milik Duck Creek untuk produk pertanggungan kebakaran komersialnya, HDFC ERGO bermitra dengan Duck Creek untuk mendesain dan bersama-sama mengembangkan lini bisnis asuransi kesehatan untuk didistribusikan ke semua saluran termasuk agensi, broker, bancassurance, mitra langsung dan digital. Proses desain dan implementasi lini baru, sesuai kebutuhan pasar India yang spesifik, hanya butuh waktu delapan bulan berkat kemampuan unik solusi Duck Creek termasuk arsitektur Product Factory, konfigurasi minim/tanpa kode (low-/no-code) dan API terbuka.

“Sektor asuransi kesehatan India diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sekitar 20% hingga mencapai sekitar $46,37 miliar paling lambat pada 2030. Sebagai pemangku kepentingan yang penting dalam membangun 'India Sehat', kami di HDFC ERGO General Insurance mengakui adanya kebutuhan untuk meningkatkan paket dan layanan asuransi kesehatan kami saat ini dalam rangka menyediakan asuransi kesehatan yang lebih mudah diakses, terjangkau, dan nyaman digunakan oleh nasabah. Kami senang dapat bermitra dengan Duck Creek untuk meningkatkan penawaran kami dalam bisnis asuransi kesehatan sehingga tetap berkomitmen terhadap visi kami yaitu mendorong inklusi keuangan di dalam negeri,” ujar Sriram Naganathan, Presiden Direktur dan Chief Technology Officer, HDFC ERGO General Insurance.

“Dengan mengimplementasikan platform Duck Creek, kami telah menyaksikan peningkatan pada kemampuan pemrosesan otomatis untuk menyelesaikan berbagai tugas terkait asuransi (straight through processing/STP) yang memudahkan nasabah, bahkan untuk nasabah dengan penyakit bawaan, guna mendapatkan polis dengan lancar,” ujar Tn. Naganathan. “Ini adalah prestasi mengesankan karena kami dapat mengotomatiskan banyak tugas penjaminan medis menggunakan pengaturan produk canggih dan kemampuan konfigurasi aturan di platform Duck Creek.”

Pengembangan lini kesehatan yang dipercepat, dengan memanfaatkan lanskap geografis India serta kemampuan dan fungsionalitas bawaan teknologi asuransi milik Duck Creek, menunjukkan kekuatan, kemudahan, dan kelincahan solusi.

“Peluncuran lini bisnis kesehatan, dengan dukungan HDFC ERGO General Insurance merupakan pencapaian signifikan bagi Duck Creek di India dan kawasan ini” ujar Christian Erickson, Managing Director APAC, Duck Creek Technologies. “Duck Creek berkomitmen untuk menghadirkan standar terbaik dalam penyediaan teknologi asuransi inti bagi perusahaan asuransi di India, guna mendukung mereka untuk menjadi lebih cerdas, cepat, dan efisien. Inovasi asuransi kesehatan ini menunjukkan investasi kami di kawasan ini dan kesediaan untuk berkolaborasi dengan nasabah dan mitra kami.”

“Kami senang karena hal ini lebih lanjut membuktikan kekuatan solusi Duck Creek sehingga perusahaan asuransi dapat menata kembali dan membangun masa depan asuransi. Hal ini juga membuka peluang bagi Duck Creek Technologies untuk berinteraksi dengan perusahaan asuransi yang menawarkan produk kesehatan, tidak hanya di India, tetapi juga di kawasan Asia yang lebih luas, saat kami terus meningkatkan operasi kami serta mendukung klien multinasional kami yang sudah ada.”

Tentang HDFC ERGO General Insurance Company Limited:

HDFC ERGO General Insurance Company Limited, salah satu perusahaan asuransi umum sektor swasta terdepan di India, dengan promotornya HDFC Bank Limited, salah satu bank sektor swasta terdepan di India, dan ERGO International AG, entitas asuransi utama dari Munich Re Group.

Sebagai perusahaan yang mengutamakan digital, lalu berubah menjadi perusahaan yang mengutamakan AI, HDFC ERGO memimpin dalam penerapan teknologi yang menawarkan pengalaman layanan terbaik di kelasnya kepada pelanggan.

HDFC ERGO menawarkan rangkaian lengkap produk Asuransi Umum, termasuk Kesehatan, Kendaraan, Rumah, Pertanian, Perjalanan, Kredit, Siber, dan Kecelakaan Diri dalam ranah ritel serta Asuransi Properti, Kapal, Rekayasa, Kargo Laut, Kesehatan Kumpulan, dan Tanggung Gugat dalam ranah perusahaan.

Perusahaan tersebut telah mencetuskan serangkaian produk serta layanan inovatif & baru menggunakan berbagai teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI), Pembelajaran Mesin (ML), Pengolahan Bahasa Alami (NLP), dan Robotika. HDFC ERGO menawarkan rangkaian produk asuransi umum dan memiliki proses penjualan yang sepenuhnya digital dengan 299 cabang serta lebih dari 600 kantor digital di seluruh India. Platform teknologi HDFC ERGO telah memberdayakan pelanggan untuk memanfaatkan layanan secara digital setiap saat, dengan lebih dari 70% klaim produk ritel disampaikan secara digital dan lebih dari 80% interaksi layanan diselesaikan secara digital, dengan 10% dari interaksi ini dipandu oleh AI. Perusahaan ini menerbitkan ~34 juta polis pada FY25 dan memiliki salah satu rasio penyelesaian klaim terbaik dalam industri Asuransi Umum.

Baik produk asuransi yang unik, model layanan pelanggan terintegrasi, proses klaim terbaik di kelasnya, atau serangkaian solusi inovatif secara teknologi, HDFC ERGO telah memuaskan pelanggannya di setiap titik interaksi dan pencapaian guna memastikan pelanggan dilayani secara waktu nyata.

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan umum. Kami adalah platform yang menjadi dasar bagi sistem asuransi modern sehingga memungkinkan industri ini memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya ada untuk mendampingi individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka paling membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite), dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari selengkapnya. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru – LinkedIn dan X.

Kontak Media: