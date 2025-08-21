HDFC ERGO, 인도 최초 보험사로서 Duck Creek OnDemand 기반 건강보험 서비스 제공

인도 뭄바이, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 인도의 선도적 민간 손해보험사인 HDFC ERGO 일반보험 (HDFC ERGO General Insurance Company Limited) 가 Duck Creek의 클라우드 네이티브 SaaS 핵심 솔루션을 활용해 건강보험 상품을 설계·인수·유통한 인도 최초의 보험사가 되었다. 이번 성과는 해당 지역에서 건강보호 제공과 보험계약자 혜택 수준을 새롭게 정의하는 기준을 세운 것으로 평가된다.

이미 상업용 화재보험 상품에서 Duck Creek의 최첨단 SaaS 정책, 청구, 요율, 인사이트 솔루션을 활용해온 HDFC ERGO는 Duck Creek와 협력해 건강보험 상품을 대리점, 중개사, 방카슈어런스, 직접판매, 디지털 파트너 등 다양한 채널을 통해 유통할 수 있도록 공동 설계 및 개발을 진행했다. 이번 신상품은 인도 시장 특화 요구사항을 충족하도록 고안·구현되었으며, Duck Creek 솔루션의 프로덕트 팩토리 아키텍처, 로우/노코드 설정, 개방형 API 등의 독창적 기능 덕분에 단 8개월 만에 완성될 수 있었다.

HDFC ERGO General Insurance Company의 사장 겸 최고기술책임자(CTO) Sriram Naganathan은 “인도의 건강보험 부문은 연평균 약 20%의 성장률로 성장해 2030년께 약 463억 7천만 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. ‘건강한 인도(Healthy India)’를 만드는 중요한 이해관계자로서, HDFC ERGO General Insurance는 현행 건강보험 상품과 서비스를 강화해 더 많은 사람들이 접근 가능하고, 합리적인 가격에, 편리하게 건강보험을 이용할 수 있도록 해야 한다는 필요성을 인식하고 있다. 우리는 Duck Creek과의 협력을 통해 건강보험 상품을 강화하게 된 것을 기쁘게 생각하며, 이를 통해 전국적으로 금융포용성을 촉진하겠다는 우리의 비전에 다가가기 위해 주력할 것”이라고 밝혔다.

Naganathan 사장은 또 “Duck Creek 플랫폼을 도입하면서 STP(Straight Through Processing, 자동처리) 기능이 크게 향상되어, 기존 질환을 가진 고객들조차도 보다 원활하게 보험에 가입할 수 있게 되었다”며, “Duck Creek 플랫폼의 고급 상품 설정 및 규칙 구성 기능을 활용해 많은 의료 인수 심사 작업을 자동화할 수 있었던 것은 놀라운 성과였다”고 강조했다.

인도의 지리적 특성과Duck Creek 인슈어테크의 고유한 기능과 성능을 결합해 빠르게 건강보험 상품을 개발할 수 있었던 이번 사례는, 해당 솔루션이 가진 강력함, 편의성, 민첩성을 잘 보여준다.

Duck Creek Technologies 아시아·태평양(APAC) 총괄 매니징을 맡고 있는 Christian Erickson 디렉터는“HDFC ERGO General Insurance의 지원을 받아 건강보험 상품을 새롭게 출시한 것은 Duck Creek이 인도와 아시아 지역에서 거둔 중요한 이정표에 해당한다”며 “Duck Creek은 인도의 보험사들이 보다 스마트하고, 훨씬 신속하며 더욱 효율적으로 성장할 수 있도록 최고 수준의 핵심 인슈어테크를 제공하는 데 전념하고 있다. 이번 건강보험 혁신은 우리가 이 지역에 투자하고 고객 및 파트너와 협력할 준비가 되어 있음을 보여주는 사례.”라고 강조했다.

그는 이어 “이번 성과는 Duck Creek 솔루션의 강력함을 다시금 입증한 것으로, 보험사들이 보험의 미래를 새롭게 구상하고 구축할 수 있는 길을 열어주었다. 또한 이는 인도뿐만 아니라 더 넓은 아시아 지역의 건강보험 상품을 제공하는 보험사들과 협력할 수 있는 기회를 넓히며, 우리가 사업을 확장하고 기존 다국적 고객을 지원하는 데에도 중요한 의미를 갖는다.”라고 덧붙였다.

HDFC ERGO General Insurance Company Limited 소개:

HDFC ERGO General Insurance Company Limited는 인도의 선도적 민간 손해보험사 중 하나로, 인도 대표 민간은행인 HDFC은행(HDFC Bank Limited과 뮌헨재보험그룹(Munich Re Group)의 주요 보험 자회사인 ERGO International AG가 주요 주주다.

디지털 퍼스트(Digital-First) 기업에서 AI 퍼스트(AI-First) 기업으로 전환하고 있는 HDFC ERGO는 첨단 기술을 선도적으로 도입해 고객에게 최고 수준의 서비스 경험을 제공하고 있다.

HDFC ERGO는 소매 부문에서 건강, 자동차, 주택, 농업, 여행, 신용, 사이버, 개인상해보험을, 기업 부문에서는 재산, 해상, 엔지니어링, 해상 화물, 단체 건강보험, 배상책임보험 등 종합적인 손해보험 상품을 제공한다.

또한 AI(인공지능), ML(머신러닝), NLP(자연어 처리), 로보틱스와 같은 최신 기술을 활용해 혁신적이고 새로운 상품과 서비스를 선보였다. 인도 전역에 299개 지점과 600개 이상의 디지털 오피스를 보유하고 있으며, 전 과정이 완전한 디지털 판매 프로세스로 운영된다. HDFC ERGO의 기술 플랫폼은 고객이 24시간 365일 디지털 방식으로 서비스를 이용할 수 있도록 지원하며, 소매 상품의 70% 이상 청구가 디지털 방식으로 접수되고, 서비스 상호작용의 80% 이상이 디지털로 처리, 그중 10%는 AI 주도로 이루어진다. 회사는 2025 회계연도에 약 3,400만 건의 보험증권을 발행했으며, 손해보험 업계에서 최고 수준의 보험금 지급 비율을 자랑한다.

독창적인 보험 상품, 통합 고객 서비스 모델, 최고 수준의 청구 프로세스, 그리고 기술 기반 혁신 솔루션에 이르기까지 HDFC ERGO는 모든 접점과 여정에서 고객을 만족시켜, 소비자가 실시간으로 서비스를 받을 수 있도록 보장하고 있다.

Duck Creek Technologies 소개

Duck Creek Technologies는 재산 및 손해(P&C), 일반 보험 산업의 미래를 주도할 지능형 솔루션을 공급한다. 당사는 최신 보험 시스템 구축의 기반이 되는 플랫폼으로 업계가 클라우드를 활용해 민첩성을 가지고 지능형 방식으로 원활하게 사업을 운영할 수 있도록 지원한다. 진정성, 목적성, 투명성을 핵심 가치로 삼는 Duck Creek은 개인과 기업이 가장 필요로 하는 시기, 장소, 방법을 통해 보험을 이용할 수 있어야 한다고 믿는다. 시장을 선도하는 당사의 솔루션은 독립형 또는 전체 제품군으로 제공되며, Duck Creek OnDemand를 통해 이용할 수 있다. 자세한 정보는 회사 홈페이지 www.duckcreek.com에서 확인하세요. 소셜 채널인 – LinkedIn과 X에서 Duck Creek을 팔로우해 최신 정보 확인도 가능합니다.

