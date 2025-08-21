HDFC ERGO Menjadi Syarikat Insurans Pertama di India yang Menyediakan Perkhidmatan Insurans Kesihatan Menggunakan Duck Creek OnDemand

MUMBAI, India, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HDFC ERGO General Insurance Company Limited (HDFC ERGO), sebuah syarikat insurans am sektor swasta yang terkemuka di India, telah menjadi syarikat insurans pertama di negara itu yang menggunakan rangkaian penyelesaian teras SaaS berasaskan cloud-native daripada Duck Creek untuk mereka bentuk, menaja jamin dan mengedarkan produk insurans kesihatan. Pencapaian ini menetapkan piawaian baharu dalam penyampaian perlindungan kesihatan dan hasil yang lebih baik untuk pemegang polisi di rantau ini.

Setelah pun memanfaatkan penyelesaian SaaS terkini Duck Creek dalam pengurusan polisi, pengebilan, penilaian kadar serta penyelesaian analitik dan cerapan data bagi produk perlindungan kebakaran komersialnya, HDFC ERGO telah bekerjasama dengan Duck Creek untuk mereka bentuk dan membangunkan bersama barisan produk insurans kesihatan yang akan diedarkan melalui pelbagai saluran termasuk ejen, broker, bancassurance, jualan langsung dan rakan digital. Reka bentuk dan pelaksanaan barisan produk baharu yang disesuaikan dengan keperluan pasaran khusus India hanya mengambil masa lapan bulan, hasil daripada keupayaan unik penyelesaian Duck Creek termasuk seni bina Product Factory, konfigurasi rendah/tanpa kod dan API terbuka.

“Sektor insurans kesihatan India dijangka berkembang pada kadar pertumbuhan tahunan kompaun sekitar 20%, mencecah kira-kira $46.37 bilion menjelang tahun 2030. Selaku pihak berkepentingan yang penting dalam usaha membina sebuah ‘India Sihat’, kami di HDFC ERGO General Insurance menyedari keperluan untuk mempertingkatkan pelan dan perkhidmatan insurans kesihatan sedia ada, agar ia menjadi lebih mudah diakses, mampu milik dan mudah untuk digunakan. Kami berbesar hati untuk bekerjasama dengan Duck Creek dalam memperkukuh penawaran insurans kesihatan kami, sekali gus terus komited terhadap visi kami untuk memacu keterangkuman kewangan di seluruh negara,” kata Sriram Naganathan, Presiden dan Ketua Pegawai Teknologi, HDFC ERGO General Insurance.

“Dengan pelaksanaan platform Duck Creek, kami telah menyaksikan peningkatan dalam keupayaan pemprosesan terus sepenuhnya (STP) yang memudahkan pelanggan—termasuk mereka yang mempunyai penyakit sedia ada—untuk mendapatkan polisi dengan lancar,” kata Encik Naganathan. “Ini merupakan satu pencapaian yang membanggakan kerana kami berjaya mengautomasikan banyak tugas penajaan jaminan perubatan melalui keupayaan penyediaan produk dan konfigurasi peraturan yang canggih dalam platform Duck Creek.”

Pembangunan pantas barisan produk insurans kesihatan, yang memanfaatkan kedudukan geografi India serta keupayaan dan fungsi semula jadi teknologi insurans Duck Creek, membuktikan kekuatan, kemudahan dan kepantasan penyelesaian yang ditawarkan.

“Pelancaran barisan insurans kesihatan dengan sokongan HDFC ERGO General Insurance merupakan satu pencapaian penting bagi Duck Creek di India dan rantau ini,” kata Christian Erickson, Pengarah Urusan APAC, Duck Creek Technologies. “Duck Creek komited untuk menyampaikan standard terbaik teknologi insurans teras kepada syarikat insurans di India, bagi menyokong mereka menjadi lebih bijak, pantas dan cekap. Inovasi insurans kesihatan ini menunjukkan pelaburan kami di rantau ini serta keterbukaan kami untuk bekerjasama dengan pelanggan dan rakan kongsi.”

“Kami teruja kerana perkara ini sekali lagi membuktikan kekuatan penyelesaian Duck Creek, yang membolehkan para penanggung insurans membayangkan semula dan membina masa depan industri insurans. Ia juga membuka peluang bagi Duck Creek Technologies untuk bekerjasama dengan penanggung insurans yang menawarkan produk kesihatan, bukan sahaja di India tetapi juga di rantau Asia yang lebih luas, selaras dengan usaha kami mengembangkan operasi dan menyokong pelanggan multinasional sedia ada kami.”

Perihal HDFC ERGO General Insurance Company Limited:

HDFC ERGO General Insurance Company Limited merupakan salah satu syarikat insurans am sektor swasta terkemuka di India. Pemegang saham utamanya termasuk HDFC Bank Limited, salah satu bank sektor swasta terbesar di India serta ERGO International AG, entiti insurans utama bagi Munich Re Group.

Sebagai yang pada mulanya syarikat digital dan kini beralih kepada kecerdasan buatan (AI) sebagai teras utama, HDFC ERGO merupakan peneraju dalam pelaksanaan teknologi untuk menawarkan pengalaman perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.

HDFC ERGO menawarkan rangkaian lengkap produk Insurans Am termasuk Kesihatan, Motor, Rumah, Pertanian, Perjalanan, Kredit, Siber dan Kemalangan Peribadi dalam segmen runcit serta Insurans Harta, Marin, Kejuruteraan, Kargo Marin, Kesihatan Berkumpulan dan Liabiliti dalam segmen korporat.

Syarikat ini telah mencipta rangkaian produk dan perkhidmatan inovatif yang baharu dengan menggunakan teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI), Pembelajaran Mesin (ML), Pemprosesan Bahasa Semula Jadi (NLP) dan Robotik. HDFC ERGO menawarkan pelbagai produk insurans am dan menjalankan proses jualan secara digital sepenuhnya dengan 299 cawangan serta lebih daripada 600 pejabat digital di seluruh India. Platform teknologi HDFC ERGO telah memperkasakan pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan secara digital sepanjang masa (24x7), dengan lebih 70% tuntutan bagi produk runcit dikemukakan secara digital dan lebih 80% interaksi perkhidmatan dikendalikan secara digital, yang mana 10% daripadanya dipacu oleh AI. Syarikat ini telah mengeluarkan kira-kira ~3.4 crore polisi dalam tahun kewangan 2025 dan memiliki salah satu kadar pembayaran tuntutan terbaik dalam industri Insurans Am.

Sama ada produk insurans unik, model perkhidmatan pelanggan bersepadu, proses tuntutan terbaik atau pelbagai penyelesaian teknologi inovatif, HDFC ERGO telah berjaya menggembirakan pelanggan di setiap titik sentuhan dan pencapaian untuk memastikan pengguna dilayani dalam masa nyata.

Perihal Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies merupakan penyedia penyelesaian pintar yang mentakrifkan masa depan industri insurans hartanah dan kasualti (P&C) serta insurans am. Kami merupakan platform yang membolehkan sistem insurans moden dibina, yang membolehkan industri memanfaatkan kuasa awan untuk menjalankan operasi yang tangkas, pintar dan malar hijau. Kejujuran, tujuan dan ketelusan menjadi teras Duck Creek dan kami percaya insurans seharusnya tersedia untuk individu dan perniagaan pada bila-bila masa, tanpa mengira tempat dan dalam apa-apa jua cara. Penyelesaian peneraju pasaran daripada kami tersedia secara kendiri atau sebagai pakej lengkap dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Layari www.duckcreek.com untuk mengetahui lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran sosial kami untuk mendapatkan maklumat terkini – LinkedIn dan X.

