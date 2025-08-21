HDFC ERGO 成为印度首家使用 Duck Creek OnDemand 提供健康保险服务的保险公司

印度孟买, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 印度领先的私营综合保险公司 HDFC ERGO General Insurance Company Limited（简称 “HDFC ERGO”）已成为印度首家采用 Duck Creek 云原生 SaaS 核心解决方案套件来设计、承保和分销健康保险产品的保险公司。 这一成就为该地区健康保障服务和投保人权益兑现树立了新的标杆。

HDFC ERGO 已在其商业火灾保险产品中采用 Duck Creek 先进的 SaaS 保单、计费、定价和洞察解决方案，并与 Duck Creek 合作，设计并共同开发了健康保险业务线，通过包括代理、经纪、银行保险、直销和数字合作伙伴在内的多个渠道进行分销。 新产品线针对印度市场的特定需求设计并实施，仅用时八个月，得益于 Duck Creek 解决方案的独特功能，包括产品工厂架构、低代码/无代码配置以及开放 API。

“印度的健康保险行业预计将以约 20% 的复合年增长率增长，到 2030 年达到约 463.7 亿美元。 作为推动‘健康印度’建设的重要利益相关者，HDFC ERGO General Insurance 深知有必要升级现有健康保险计划及服务，以使健康保险更加普及、实惠且便捷。 我们很高兴与 Duck Creek 合作，升级健康保险业务产品，并由此继续致力于实现我们推动全国金融包容性的愿景，” HDFC ERGO General Insurance 总裁兼首席技术官 Sriram Naganathan 表示。

“通过采用 Duck Creek 平台，我们实现了直通式处理 (STP) 能力的提升，这使得包括已有既往病史者在内的客户都能更轻松地获得保单，” Naganathan 先生表示。 “这是令人瞩目的成就——我们能够利用 Duck Creek 平台的先进产品设置和规则配置功能，自动化处理大量医疗承保任务。”

健康业务线的加速发展得益于印度的地理优势以及 Duck Creek 保险科技的内在能力和功能，充分展现了这些解决方案的强大、便捷与灵活性。

“在 HDFC ERGO General Insurance 的支持下，Duck Creek 在印度及该地区推出健康业务线，标志着公司发展的一个重要里程碑，” Duck Creek Technologies 亚太区董事总经理 Christian Erickson 表示。 “Duck Creek 致力于为印度保险公司提供最高标准的核心交付保险科技解决方案，助力其实现更智能、更快速、更高效的运营。 这项健康保险创新举措彰显了我们对该地区的投资以及与客户和合作伙伴开放合作的意愿。”

“我们对此感到非常兴奋，因为这进一步证明了 Duck Creek 解决方案的强大实力，使保险公司能够重新构想并构建保险业的未来。 随着我们继续扩展业务并为现有跨国客户提供支持，这也为 Duck Creek Technologies 与提供健康产品的保险公司合作创造机会，不仅限于印度，还包括更广泛的亚洲地区。”

关于 HDFC ERGO General Insurance Company Limited：

HDFC ERGO General Insurance Company Limited 是印度领先的私营通用保险公司之一，由印度头部私营银行 HDFC Bank Limited 与 Munich Re Group 核心保险部门 ERGO International AG 联合创立。

作为一家正在从“数字优先”向“人工智能优先”模式转型的企业，HDFC ERGO 以通过技术赋能、为客户提供顶级服务体验而闻名。

HDFC ERGO 提供全方位的通用保险产品，零售端涵盖健康险、车险、家财险、农业险、旅行险、信用险、网络险及意外险，企业端包含财产险、海运险、工程险、海上货运险、团体健康险及责任险。

公司充分运用人工智能 (AI)、机器学习 (ML)、自然语言处理 (NLP) 及机器人技术，不断推出创新产品与服务。 HDFC ERGO 提供一系列通用保险产品，且在印度设有 299 家分支机构和 600 余个数字办公室，实现销售流程全数字化。 HDFC ERGO 技术平台支持客户全天候获取数字服务，零售端超过 70% 理赔项目可通过数字渠道申报，超过 80% 的服务交互可在线完成，其中 10% 由人工智能主导。 公司于 2025 财年签发保单约 3,400 万份，赔付率居通用保险行业前列。

无论是其独特的保险产品、集成化客服模式、顶尖理赔流程还是技术创新解决方案，HDFC ERGO 始终为客户提供全流程、各节点的实时服务保障。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是定义财产与意外险 (P&C) 及一般保险行业未来的全球智能解决方案提供商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可整套提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com，了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek，获取最新资讯。

