HDFC ERGO 成為印度首間使用 Duck Creek OnDemand 處理健康保險的保險公司

印度孟買, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 印度領先的私營綜合保險公司 HDFC ERGO General Insurance Company Limited (HDFC ERGO) 已成為印度首間使用 Duck Creek 全套雲端原生 SaaS 核心解決方案來設計、核保和分銷健康保險產品的保險公司。 此成就為該地區的健康保護服務和保單持有人權益奠定新標準。

HDFC ERGO 已在其商業火險產品方面利用 Duck Creek 先進的 SaaS 保單、記帳、評級和洞察分析解決方案，並與 Duck Creek 合作設計和共同開發健康保險業務線，以透過包括代理、經紀、銀行保險、直銷和數碼合作夥伴在內的多種渠道作分銷。 專門滿足印度特定市場需求的新業務線設計和實施僅費時八個月，實在有賴 Duck Creek 解決方案的獨特能力，包括產品工廠架構、低程式碼/無程式碼配置和開放式 API。

HDFC ERGO General Insurance 總裁兼科技總監 Sriram Naganathan 說道：「印度健康保險業預計將以約 20% 的複合年增長率拓展，在 2030 年或之前達到約 463.7 億美元。 作為建設『健康印度』的重要持份者，我們 HDFC ERGO General Insurance 明白需要增強目前的健康保險計劃和服務，以使健康保險更易獲得、更經濟實惠，而消費起來亦更方便。 我們很高興能與 Duck Creek 合作，以加強我們的健康保險業務產品，從而堅守推動全國普惠金融的願景。」

Naganathan 先生指出：「透過實施 Duck Creek 平台，我們看到直通式處理 (STP) 能力的增加，這讓客戶（甚至包括有既往疾病的客戶）也能更輕鬆簡易地無縫投保。 這是令人矚目的成就，因為我們能運用 Duck Creek 平台的先進產品設定和規則配置功能，自動化處理很多醫療核保任務。」

健康保險業務線的加速發展，利用了印度地理層級以及 Duck Creek 保險科技的固有能力和功能，展現解決方案的強大效力和簡易靈活。

Duck Creek Technologies 亞太區董事總經理 Christian Erickson 表示：「在 HDFC ERGO 一般保險的支持下，推出健康業務線是 Duck Creek 在印度及整個亞太區的一大重要里程碑。 Duck Creek 致力向印度的保險公司提供頂尖卓越的核心保險科技服務，以助提升智能、加快速度並提高效率。 此健康保險創新展現我們對該地區的投入，以及與客戶和合作夥伴合作的開放態度。」

「我們深感興奮，這進一步印證 Duck Creek 解決方案的強大實力，讓保險公司能夠重新想像並建立保險業的未來。 隨著我們持續擴展業務並支援現有的跨國客戶，這也讓 Duck Creek Technologies 有機會與提供健康產品的保險公司合作，不僅在印度，也涵蓋更廣泛的亞洲地區。」

HDFC ERGO General Insurance Company Limited 是印度頂尖私營一般保險公司，由印度領先私營銀行 HDFC Bank Limited 與 Munich Re Group 旗下主要保險實體 ERGO International AG 共同推動成立。

HDFC ERGO 從一家以數碼優先的公司轉向成為一間以 AI 為先的公司，在透過科技實現一流客戶服務體驗方面佔據領導地位。

HDFC ERGO 提供全面的一般保險產品，零售領域包括健康、汽車、住宅、農業、旅遊、信用、網絡與個人意外險，企業領域則涵蓋財產、海事、工程、海運貨物、團體健康與責任保險。

該公司運用人工智能 (AI)、機器學習 (ML)、自然語言處理 (NLP) 及機械人等技術，創造出一系列創新產品與服務。 HDFC ERGO 提供各類一般保險產品，銷售流程全面數碼化，在印度各地設有 299 間分行及 600 多個數碼辦事處。 HDFC ERGO 的科技平台讓客戶能夠全天候數碼化享用服務，零售產品逾 70% 索賠以數碼方式通報，超過 80% 服務互動採用數碼處理，當中 10% 由人工智能主導。 該公司於 2025 年財政年度簽發約 3,400 萬份保單，賠付率在一般保險行業中名列前茅。

無論是獨特的保險產品、整合的客戶服務模式、一流的理賠程序，抑或眾多技術創新解決方案，HDFC ERGO 都能在每個接觸點及里程碑上讓客戶感到滿意，確保消費者即時獲得服務。

Duck Creek Technologies 是引領財產及意外險 (P&C) 和一般保險行業未來的全球智能解決方案供應商。 我們是現代保險系統立足的平台，使行業能夠充分利用雲端計算的優勢，構建靈活、智能和不斷改進的保險營運。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值，而我們認為保險應該在個人和企業最需要的時候與環節，按他們最需要的方式提供。 我們領先市場的解決方案可以單獨提供，亦可作為全套解決方案而提供，而所有方案均可透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

