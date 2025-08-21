Tomingley Exploration påträffar betydande guldmängd i El Paso

PERTH, Australien, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Som ursprungligen angavs i ett investerarmeddelande daterat den 14 augusti 2025, är Alkane Resources Limited (ASX: ALK; TSX: ALK; OTCQX: ALKEF) glada över att kunna presentera de senaste prospekteringsresultaten för borrning i regionen runt bolagets Tomingley Gold Operations i centrala New South Wales:
- Prospekteringen inom Tomingley Gold Project (TGP) har inriktats på att definiera mål som kommer att öka resursinventeringen och ytterligare förlänga gruvans livslängd för Tomingley Gold Operations (TGO). Prospekteringen omfattade diamantkärnborrning, RC-borrning och luftkärnborrning vid flera mål inom 5 km från TGO.
- Borrningen vid El Paso-prospektet, 2 km söder om San Antonio-fyndigheten, omfattade fyra diamantkärnborrhål på totalt cirka 1 200 meter, och inriktades på en prospektiv dacitenhet som är geokemiskt identisk med den dacitenhet som har höggradig mineralisering i den södra delen av San Antonio-fyndigheten. Betydande guldfynd, som ligger nära den verkliga tjockleken, belyser potentialen i den mineralisering som är associerad med daciten:
|EPD016
|8,2 meter med en guldhalt på 3,74 g/t Au från 224,8 meter;
|inklusive
|1 meter med en guldhalt på 25,0 g/t Au från 225,6 meter.
|EPD017
|32,1 meter med en guldhalt på 1,65 g/t Au från 66,9 meter;
|inklusive
|4 meter med en guldhalt på 3,21 g/t Au från 83 meter;
|även
|2 meter med en guldhalt på 3,00 g/t Au från 95 meter;
|och
|14 meter med en guldhalt på 1,71 g/t Au från 119 meter;
|inklusive
|6,1 meter med en guldhalt på 3,03 g/t Au från 120,9 meter;
|och
|8 meter med en guldhalt på 1,19 g/t Au från 138 meter.
- 2 000 meter diamantkärnborrning planeras att påbörjas nästa månad för att ytterligare definiera ett prospekteringsmål för El Paso.
- Fem RC-borrhål slutfördes för att testa längs den 5 km långa Au-As-strukturen ”Tomingley Structure” som sträcker sig norrut från de historiska Tomingley-arbetsområdena. Analysresultaten stöder Tomingley-strukturens potential att hysa betydande guldmineraliseringar, vilket inkluderar prospektet Tomingley Two:
|TORC007
|14 meter med en guldhalt på 0,58 g/t Au från 213 meter;
|inklusive
|5 meter med en guldhalt på 1,11 g/t Au från 222 meter;
|och
|2 meter med en guldhalt på 1,26 g/t Au från 262 meter.
|TORC011
|6 meter med en guldhalt på 0,78 g/ton Au från 149 meter;
|inklusive
|2 meter med en guldhalt på 1,38 g/t Au från 151 meter.
- Två diamantkärnborrhål slutfördes för separata test under de historiska Tomingley-guldgruvorna och för att kartlägga den andesit som har majoriteten av Caloma-guldfyndigheten norrut in i EL. Ett stort kvartsrev med låg guldhalt genomkorsades under Tomingley-arbetsområdena, och Caloma-andesiten genomkorsades 600 m norr om Caloma-dagbrottet.
- 17 000 meter luftkärnborrning har identifierat nya områden med guldmineralisering mellan El Paso och Peak Hill inom Mingelo Volcanic-bältet. Betydande guldresultat erhölls i flera nya områden, inklusive El Paso SE-, Jounama- och Westray-prospekten, inklusive:
|EPAC201
|12 meter med en guldhalt på 0,35 g/ton Au från 75 meter;
|inklusive
|3 meter med en guldhalt på 0,93 g/t Au från 84 meter.
|EPAC214
|9 meter med en guldhalt på 0,29 g/t Au från 72 meter.
|JNAC035
|3 meter med en guldhalt på 0,39 g/t Au från 63 meter.
|WSAC092
|3 meter med en guldhalt på 0,55 g/t Au från 54 meter.
|WSAC094
|3 meter med en guldhalt på 0,59 g/t Au från 24 meter.
- Den planerade regionala prospekteringen runt Tomingley under de kommande 12 månaderna omfattar en högupplöst magnetisk undersökning med drönare över området runt och inklusive Peak Hill för att hjälpa till att avgränsa bördiga strukturer och kartlägga ny prospektiv vulkanisk terräng under överliggande berg. Övrigt arbete för att generera mål omfattar kartläggning, jordprovtagning och kärnborrning på olika prospekteringsområden, inklusive Glen Isla, Gundong och Trewilga. RC- och diamantkärnborrning på totalt 6 000 m planeras för att testa mål vid El Paso, El Paso SE, Tomingley Two, Glen Isla och Westray.
- Parallellt med rutinmässig kontrollborrning vid det planerade dagbrottet San Antonio och underjordsgruvan Roswell i TGO, genomförs ett betydande underjordiskt borrningsprogram för att testa McLeans, Roswell North och Roswell Western Monzodiorite. Resultaten väntas i oktober.
Nic Earner, VD och CEO för Alkane, säger: ”Vi fortsätter att prospektera vid Tomingley inom våra godkända gruvområden samt regionalt, i syfte att förlänga gruvlivslängden ytterligare, skala upp och höja halten vid Tomingley. Det är glädjande att se omfattningen av mineraliseringen i den bredare Tomingley-regionen, och vi ser fram emot att fortsätta att utöka vår resursbas.”
Tomingley Gold Project
Alkane Resources Ltd 100 %
Tomingley Gold Project (TGP) omfattar ett område på cirka 440 km2 som sträcker sig 60 km i nord-sydlig riktning längs Newell Highway från Tomingley i norr, genom Peak Hill och nästan till Parkes i söder. TGP innehåller Alkanes nuvarande verksamhet TGO, ett dagbrott och en underjordisk verksamhet med en bearbetningsanläggning på 1 Mtpa.
Under de senaste åren har Alkane genomfört ett omfattande regionalt prospekteringsprogram som ledde till definitionen av mineraltillgångar vid Roswell- och San Antonio-fyndigheterna (ASX-meddelandet den 2 maj 2022 och ASX-meddelandet den 16 februari 2021), utöver de etablerade tillgångarna och reserverna i TGO. Alkane har slutfört en 2,7 km lång körning från dagbrottet Wyoming One till Roswell. Roswell och San Antonio ingår nu i TGO, och bearbetningen av malm som bryts under jord vid Roswell startade i april 2024. Prospekteringsteamets fokus har riktats mot andra mål inom TGP, både i närheten av gruvan och längre bort från TGO.
Prospekteringen för TGP under de senaste 12 månaderna omfattade högupplöst magnetundersökning med drönare, luftkärnborrning som testade Mingelos Volcanic-bältet mellan El Paso-prospektet och Peak Hill, samt djupare RC/DD-borrning som testade El Paso, Tomingley Structure och de historiska Tomingley-arbetsområdena som alla ligger inom 7 km från Tomingleys bearbetningsanläggning.
Som en del av den senaste tidens prospekteringsborrning erhölls analysresultat från 233 luftkärnborrhål (AC) på totalt 16 693 meter, 6 borrhål med omvänd cirkulation (RC) på totalt 1 442 meter och 6 diamantkärnborrhål (DD) på totalt 1 883 meter.
Den genomförda prospekteringen:
- Riktade in sig på en mycket prospektiv dacitvulkanisk värdenhet vid El Paso-prospektet med 4 DD-hål;
- Detta för att testa guldmineralisering som påträffats vid tidigare AC-borrning sydost om El Paso-prospektet med 1 RC-hål;
- Testade ett 2 km x 7 km stort segment av Mingelo Volcanic-bältet (TGO-värdberg) mellan El Paso och Peak Hill för Au-As-anomalism med 233 AC-borrhål;
- Genomförde 2 DD-hål norr om Calomas öppna dagbrott för att kartlägga stratigrafin nära gruvan och för att testa under de tidigare Tomingley-arbetsområdena;
- Ytterligare test av Au-As-strukturen ”Tomingley Structure” runt Tomingley Two-prospektet och norr om de tidigare Tomingley-arbetsområdena med 5 RC-hål;
- Undersökte en del av Mingelo Volcanic-bältet norr om Peak Hill med en högupplöst magnetisk undersökning med drönare för att underlätta avgränsningen av större strukturer och vulkaniska enheter för borrplatser.
El Paso
El Paso-prospektet ligger ca 2 km söder om San Antonio-fyndigheten (406 000 uns Au * mer uppgifter i bifogad tabell). Mineralisering associerad med försvagade vulkaniska enheter upptäcktes vid detta prospekt under 2017. Flera borrningsprogram har genomkorsat ett flertal mineraliseringszoner, men geologins komplexitet, den utbredda förändringen och de svåra borrningsförhållandena har hittills hindrat en effektiv avgränsning av betydande guldtillgångar.
Fyra DD-hål med slamrotationsborrning slutfördes nyligen för att ytterligare testa betydande guldmineralisering associerad med en dacitvulkanisk enhet som påträffades i den tidigare borrningsomgången av EPD013 - 12 m @ 1,50 g/t Au från 297 m (ASX-meddelandet den 7 oktober 2024). Betydande guldmineralisering omfattar intercept med ungefärlig verklig tjocklek (uppskattat till 90 %):
|EPD014
|7 meter med en guldhalt på 1,15 g/t Au från 284 meter;
|inklusive
|1 meter med en guldhalt på 3,93 g/t Au från 284 meter;
|och
|1 meter med en guldhalt på 1,73 g/t Au från 324 meter.
|EPD016
|8,2 meter med en guldhalt på 3,74 g/t Au från 224,8 meter;
|inklusive
|1 meter med en guldhalt på 25,0 g/t Au från 225,6 meter.
|EPD017
|32,1 meter med en guldhalt på 1,65 g/t Au från 66,9 meter;
|inklusive
|4 meter med en guldhalt på 3,21 g/t Au från 83 meter;
|även
|2 meter med en guldhalt på 3,00 g/t Au från 95 meter;
|och
|14 meter med en guldhalt på 1,71 g/t Au från 119 meter;
|inklusive
|6,1 meter med en guldhalt på 3,03 g/t Au från 120,9 meter;
|och
|8 meter med en guldhalt på 1,19 g/t Au från 138 meter.
Daciten har en nordostlig strykningslängd på över 400 m, stupar mot sydost och verkar trunkeras av en subvertikal nordlig skjuvzon längs strykningen och nedåt i öster. Daciten tros fortsätta på djupet söderut (väster om skjuvzonen).Mineraliseringen verkar fortsätta nedåt (över skjuvzonen) i de vulkaniska sedimenten, som en möjlig ledningsstruktur till den mineralisering som finns i daciten. Ytterligare 2 000 m diamantkärnborrning med slamrotation planeras att påbörjas i september för att bidra till att definiera ett prospekteringsmål för El Paso.
Ett RC-borrhål planerades för att testa en Au-As-mineraliseringszon som tidigare genomskurits av tre AC-borrhål, 1 km sydost om El Paso (ASX-meddelandet den 7 oktober 2024). Tyvärr lyckades RC-borrhålet inte ta sig igenom det sandiga alluviala överlagret och den underliggande saprolitiska regoliten, utan slutade i guldmineraliserad berggrund på 124 meters djup med en halt på 0,22 g/t Au. Diamantborrning med slamrotation prioriteras för att testa detta nya prospekt ordentligt.
EPD017 – Sericit-karbonat-omvandlad dacit med kvarts-albit-ådror och pyrit-arsenopyrit-kanter från 6,1 m intervall med 3,03 g/t Au från 120,9 m.
Tomingley Structure-prospekt
”Tomingley Structure” är en Au-As-mineraliserad struktur som sträcker sig 5 km norrut från Tomingleys historiska gruvområden och som korsar Tomingley Two-prospektet. Tomingley Structure avgränsades ursprungligen genom rekognoscerande luftkärnborrning norr om Tomingley och identifierade prospekten Tomingley One och Tomingley Two (ASX-meddelandet den 8 juni 2004). Mineraliseringen som är associerad med strukturen består av kraftiga kvartsgångar/förkisling och intensiv sericitförändring med pyrit-arsenopyrit i metasediment. Strukturen täcks av grund alluvium omedelbart söder om de historiska Tomingley-arbetsområdena, som fördjupas till cirka 30 meter vid Tomingley One och till över 100 meter norr om Tomingley Two.
Fem RC-borrhål på totalt 1 318 meter testades längs ”Tomingley Structure”. Betydande guldmängder (+0,2 g/t Au) påträffades i tre hål, och dessutom påträffades betydande arsenikmängder (+0,1 % As) i ett fjärde hål. Det femte RC-hålet nådde inte måldjupet på grund av sandig alluvium som blockerade stångsträngen, och hålet avslutades på 148 meters djup. Betydande guldmineraliseringar från borrningarna inkluderar:
|TORC007
|14 meter med en guldhalt på 0,58 g/t Au från 213 meter;
|inklusive
|5 meter med en guldhalt på 1,11 g/t Au från 222 meter;
|och
|6 meter med en guldhalt på 0,56 g/t Au från 258 meter;
|inklusive
|2 meter med en guldhalt på 1,26 g/t Au från 262 meter.
|TORC011
|6 meter med en guldhalt på 0,78 g/ton Au från 149 meter;
|inklusive
|2 meter med en guldhalt på 1,38 g/t Au från 151 meter.
Arbete planeras vid Tomingley One (t.ex. TO035 - 2 m @ 10,9 g/t Au från 34 m, ASX-meddelandet den 8 juni 2004) och Tomingley Two (t.ex. TORC005 - 11 m @ 1,7 g/t Au från 158 m inklusive 4 m @ 3,87 g/t Au från 159 m, ASX-meddelandet den 16 september 2021) för att bättre karakterisera de strukturer och litologier som är väsentliga för betydande guldmineraliseringar. Två diamantkärnborrhål planeras för att samla in strukturella mätningar och för att definiera eventuella viktiga litologier som fokuserar på mineralisering.
Tomingley Gold Workings och prospektering nära gruvan
Två diamantkärnhål färdigställdes från ytan för att testa mål nära gruvan, precis norr om gruvlicensen. Diamanthålet (PATD002) riktades 600 m norr om Calomas dagbrott för att testa en förlängning av andesiten som innehåller majoriteten av Calomas guldtillgångar (Calomas tillgångar före brytning är på 369 400 uns Au - ASX-meddelandet den 29 mars 2012). Hålet genomkorsade ett paket av kolhaltig skiffer, finkorniga vulkaniska sediment och Caloma-andesiten med en uppskattad verklig tjocklek på 60 meter (liknande tjocklek som observerats vid Caloma). Mineraliserade kvartsådror observerades i liggväggssedimenten till andesiten med en bästa skärningspunkt på:
PATD002 5 meter med en guldhalt på 0,44 g/t Au från 80,3 meter.
Även om endast mindre förändringar och mineraliseringar observerades i andesiten påbörjades PATD002 i sydväst, vilket inte är optimalt för att rikta in sig på Calomas måttligt västligt stupande mineralisering. Ytterligare borrning planeras för att rikta in sig på denna prospektiva litologi med diamantborrhål placerade i öst, från den västra sidan av Newell Highway.
De tidigare guldgruvorna i Tomingley undersöktes för första gången i Alkanes historia, med ett diamantkärnhål (PATD001). Gruvan (Crowhurst & Sons Mine – 62 kg Au-produktion 1883–1911) är uppskattningsvis 117 meter djup, och PATD001 valdes 30 meter under detta djup. Borrningen genomkorsade ett paket av kolhaltig skiffer och vulkaniklastiska siltstenar som har ett 30 meter tjockt kvartsrev med betydande mineralisering av pyrit (och spår av arsenikkis). Kvartsrevet under gruvan gav ett bästa intercept på:
PATD001 9,5 meter med en guldhalt på 0,27 g/t Au från 175,5 meter.
Den tidigare genomsnittliga huvudhalten vid Crowhurst uppges vara 26 g/t Au, så det finns troligen starka stupningskontroller för eventuell höghaltig malm. Strukturellt arbete pågår för att fastställa en orientering för förekomsten av dessa malmfyndigheter innan ytterligare borrtestning.
Rekognoserings-AC-borrning
233 luftkärnborrhål färdigställdes för 16 693 meter längs traverser med nominellt mellanrum på 800 m för att testa en cirka 2 km x 7 km stor del av Mingelo Volcanic-bältet mellan El Paso-prospektet och Peak Hill. Bältsektionen syns inte då den är täckt av alluvium som varierar från bara några meter till över 50 meter. Tre nya potentiella mineraliseringszoner upptäcktes:
Sydost om El Paso – Två hål (EPAC213 - 4) genomkorsade Au-As-mineralisering i vittrad basaltisk andesit, cirka 1 km sydost om El Paso och 400 m sydväst om den Au-As-mineralisering som tidigare definierats av AC.
Den här uppenbara nordostliga mineraliseringstrenden är parallell med den orientering som observerats vid El Paso. Betydande Au-As-anomalism påträffades också (EPAC201 - 2, JNAC042) längs den östra marginalen i 800 m av den omfattande basaltisk-andesitiska enheten.
De bästa Au-intercepten inkluderar:
|EPAC201
|12 meter med en guldhalt på 0,35 g/ton Au från 75 meter;
|inklusive
|3 meter med en guldhalt på 0,93 g/t Au från 84 meter.
|EPAC214
|9 meter med en guldhalt på 0,29 g/t Au från 72 meter.
Westray – Två hål (WSAC092, 94) genomkorsade betydande Au-As-anomalier i vulkaniska sediment i närheten av andesiter.
De bästa Au-intercepten inkluderar:
|WSAC092
|3 meter med en guldhalt på 0,55 g/t Au från 54 meter.
|WSAC094
|3 meter med en guldhalt på 0,59 g/t Au från 24 meter.
Två djupare RC- eller DD-borrhål planeras för att testa överensstämmande av AC-borrningen och jordarterna i Au-As-objektet vid Westray och El Paso SE-prospektet.
Planerat prospekteringsprogram
Den planerade prospekteringen kring Tomingley Gold Operations (TGO) under de kommande 12 månaderna omfattar en högupplöst magnetisk undersökning med drönare av området kring och inklusive Peak Hill för att avgränsa bördiga strukturer och kartlägga ny vulkanisk terräng under det överliggande berget öster om Peak Hill. Övrig prospektering omfattar arbete på ett flertal prospekt, inklusive 6 000 m djupare RC/DD-borrning, som omfattar:
El Paso, El Paso SE, Tomingley One, Tomingley Two, Caloma North (orogent Au) – diamantborrning;
Glen Isla (epitermisk Au) – kartläggning, undersökning med inducerad polarisation (IP) och diamantborrning;
Westray (orogent Au) – RC-borrning;
Rekognoscering, McGregors (orogent Au) – luftkärnborrning;
Gundong (magmatisk Ni, orogent Au) – luftkärnborrning;
Trewilga (orogent Au) – jordprovtagning.
Parallellt med rutinmässig ytborrning för kvalitetskontroll vid de planerade dagbrotten i San Antonio och underjordisk borrning vid Roswell under jord, pågår ett betydande underjordiskt borrningsprogram för att testa McLeans, Roswell North och Roswell Western Monzodiorite. Dessa resultat väntas i oktober.
|Tabell 1 - Betydande guldresultat från Tomingley Gold Project – augusti 2025 (>0,2 g/t Au)
|Hål-ID
|Östlig riktning (MGA)
|Nordlig riktning (MGA)
|RL (m)
|Stupning
|Azimut (rutnät)
|Totalt djup
|Intervall från (m)
|Intervall till (m)
|Intercept (m)
|Au (g/t)
|Prospekt
|EPD014
|613485
|6387733
|267
|-60
|315
|365
|284
|291
|7.
|1,15
|inklusive
|284
|285
|1.
|3,93
|och
|318
|319
|1.
|0,27
|och
|324
|325
|1.
|1,73
|EPD015
|613522
|6387893
|266
|-60
|315
|327,7
|Inga signifikanta resultat eller dacit
|EPD016
|613356
|6387875
|266
|-62
|318
|327,5
|180
|181,1
|1,1
|0,24
|och
|224,8
|233
|8,2
|3,74
|inklusive
|225,6
|226,6
|1.
|25,0
|El Paso
|och
|294
|295
|1.
|0,71
|EPD017
|613264
|6388008
|265
|-61
|315
|201,6
|58
|59
|1.
|0,65
|och
|66,9
|99
|32,1
|1,65
|inklusive
|83
|87
|4.
|3,21
|även
|95
|97
|2.
|3,00
|och
|119
|133
|14
|1,71
|inklusive
|120,9
|127
|6,1
|3,03
|och
|138
|146
|8.
|1,19
|EPP052
|614264
|6387518
|271
|-61
|273
|124**
|123
|124
|1*
|0,22
|PATD001
|614887
|6395628
|278
|-61
|268
|300,7
|175,5
|185
|9,5
|0,27
|PATD002
|614899
|6395066
|275
|-56
|228
|360,7
|17
|18
|1.
|0,23
|och
|65,1
|66
|0,9
|0,21
|Tomingley
|och
|73
|74
|1.
|0,20
|Arbetsområden
|och
|80,3
|85,3
|5.
|0,44
|TORC011
|614878
|6396374
|278
|-60
|274
|300
|149
|155
|6.
|0,78
|inklusive
|151
|153
|2.
|1,38
|TORC007
|615095
|6398299
|283
|-61
|272
|304
|213
|227
|14
|0,58
|inklusive
|222
|227
|5.
|1,11
|och
|235
|236
|1.
|0,33
|och
|240
|243
|3.
|0,40
|Tomingley
|och
|258
|264
|6.
|0,56
|Struktur
|inklusive
|262
|264
|2.
|1,26
|TORC008
|615216
|6399379
|283
|-61
|270
|310
|126
|129
|3.
|0,24
|TORC009
|615220
|6399698
|283
|-61
|273
|256
|Inga signifikanta resultat
|TORC010
|615040
|6397999
|282
|-61
|273
|148**
|Hålet övergavs tidigt
* hålet avslutat i mineralisering. ** hålet övergavs tidigt.
De verkliga bredderna är cirka 90 % (El Paso) och 60 % (Tomingley Two och Tomingley Workings) av interceptbredden.
|Tabell 2 – Tomingley Gold Project, betydande guldresultat från luftkärnor – augusti 2025 (>0,2 g/t Au)
|Hål-ID
|Östlig riktning (MGA)
|Nordlig riktning (MGA)
|RL (m)
|Stupning
|Azimut (rutnät)
|Totalt djup
|Intervall från (m)
|Intervall till (m)
|Intercept (m)
|Au (g/t)
|Prospekt
|EPAC201
|614395
|6386640
|265
|-60
|270
|106
|63
|66
|3.
|0,20
|och
|75
|87
|12
|0,35
|inklusive
|84
|87
|3.
|0,93
|EPAC202
|614475
|6386640
|265
|-60
|270
|114
|69
|72
|3.
|0,25
|EPAC207
|613355
|6386700
|265
|-60
|270
|80
|57
|60
|3.
|0,23
|EPAC208
|613435
|6386700
|265
|-60
|270
|81
|24
|27
|3.
|0,62
|EPAC213
|613950
|6387100
|270
|-60
|282
|119
|102
|105
|3.
|0,64
|Regionalt
|EPAC214
|614030
|6387100
|270
|-60
|270
|106
|72
|81
|9.
|0,29
|JNAC035
|613640
|6385895
|265
|-60
|270
|117
|63
|66
|3.
|0,39
|
|JNAC042
|614360
|6385895
|265
|-60
|270
|90
|51
|54
|3.
|0,24
|JNAC064
|613720
|6384300
|265
|-60
|270
|97
|78
|81
|3.
|0,33
|JNAC066
|613880
|6384300
|265
|-60
|270
|75
|48
|51
|3.
|0,25
|WSAC081
|612730
|6381650
|270
|-60
|270
|71
|36
|39
|3.
|0,38
|WSAC092
|611910
|6382450
|270
|-60
|270
|82
|54
|57
|3.
|0,55
|WSAC094
|611990
|6382450
|270
|-60
|270
|64
|24
|27
|3.
|0,59
Årliga reviderade resurser och resurser för att ta hänsyn till utarmning och expansion från prospektering och ökat guldpris sammanställs för offentliggörande i september 2025.
Ansvarsfriskrivning
Ingenting i denna rapport ska tolkas som antingen ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja värdepapper.
Denna rapport innehåller vissa framåtblickande uttalanden och prognoser, inklusive möjliga eller antagna reserver och resurser, produktionsnivåer och -hastigheter, kostnader, priser, framtida resultat eller potentiell tillväxt för bolaget, tillväxt eller andra trendprognoser. Dessa uttalanden baseras på förväntningar vid rapportdatumet. Framåtblickande uttalanden innefattar i sig kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som ligger utanför Alkanes kontroll, och faktiska resultat, prestationer och framgångar kan avvika väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden beroende på en rad olika faktorer. Alkane lämnar inga utfästelser, försäkringar eller garantier avseende riktigheten, sannolikheten eller uppfyllandet av framåtblickande uttalanden eller resultat som uttrycks eller antyds i framåtblickande uttalanden. Du bör inte sätta otillbörlig tilltro till framåtblickande uttalanden.
Rapporteringskrav för malmreserver och mineraltillgångar
Som ett australiensiskt bolag med värdepapper noterade på Australian Securities Exchange (ASX) är Alkane föremål för australiensiska informationskrav och standarder, inklusive kraven i Corporations Act 2001 och ASX. Investerare bör notera att det är ett krav enligt ASX listningsregler att rapporteringen av malmreserver och mineraltillgångar i Australien sker i enlighet med 2012 års utgåva av Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-koden) och att Alkanes uppskattningar och rapportering av malmreserver och mineraltillgångar följer JORC-koden.
Alkane är också föremål för vissa kanadensiska informationskrav och standarder till följd av sin sekundärnotering på Toronto Stock Exchange (TSX), inklusive kraven i National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Investerare bör notera att det är ett krav enligt kanadensisk värdepapperslagstiftning att rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar i Kanada samt offentliggörande av vetenskaplig och teknisk information avseende ett mineralprojekt på en för Alkane väsentlig egendom sker i enlighet med NI 43-101.
Om inte annat anges ovan eller i de relevanta marknadsmeddelanden som hänvisas till, baseras informationen i denna rapport som avser prospekteringsresultat, mineraltillgångar och malmreserver på information som sammanställts av David Meates, MAIG, (Exploration Manager NSW) som har tillräcklig erfarenhet som är relevant för den typ av mineralisering och typ av fyndighet som övervägs och för den verksamhet som han bedriver för att kvalificera sig som en kompetent person enligt definitionen i JORC-koden och som kvalificerar sig som en ”kvalificerad person” enligt NI 43-101. Meates samtycker till att de frågor som baseras på hans information tas med i denna rapport i den form och det sammanhang där de förekommer.
Informationen om mineraltillgångar och mineralreserver i detta pressmeddelande har hämtats från Alkanes ASX-meddelande med titeln ”Annual Mineral Resources and Reserves Statement” som offentliggjordes för ASX den 4 september 2024 och den tekniska rapporten med titeln ”Tomingley and Peak Hill Gold Projects, NSW, Australia-Technical Report for NI 43-101”, med ikraftträdandedatum den 6 juni 2025, som finns tillgänglig för granskning på SEDAR+ (www. sedarplus.ca) under Alkanes emittentprofil och på Alkanes hemsida på https://alkane.com.au/. Bolaget bekräftar att det inte känner till någon ny information eller data som väsentligt påverkar den information som ingår i de ursprungliga meddelandena och att den form och det sammanhang i vilket den kompetenta personens slutsatser presenteras inte har ändrats väsentligt.
Detta dokument har godkänts för offentliggörande av Nic Earner, verkställande direktör och CEO.
OM ALKANE ‐ www.alkane.com.au ‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF
Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med en portfölj bestående av tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.
Alkanes helägda produktionsanläggningar omfattar Tomingley , ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria, samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid alla tre verksamheterna.
Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.
Följande tabeller tillhandahålls för att säkerställa överensstämmelse med kraven i JORC-koden (2012) för rapportering av prospekteringsresultat.
JORC-koden, 2012 års utgåva – Tabell 1 TOMINGLEY GOLD PROJECT – Regional prospektering augusti 2025
Avsnitt 1: Provtagningstekniker och uppgifter
(Kriterierna i detta avsnitt gäller för alla efterföljande avsnitt.)
|Kriterier
|Förklaring av JORC-koden
|Kommentar
|Tekniker för provtagning
|
|
|
|
|
|
|Borrningstekniker
|
|
|Upptagning av borrprov
|
|
|
|
|
|
|Loggning
|
|
|
|
|
|
|Teknik för delprovtagning och provberedning
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Kvalitet på analysdata och laboratorietester
|
|
|
|
|
|
|Verifiering av provtagning och analys
|
|
|
|
|
|
|
|
|Datapunkternas placering
|
|
|
|
|
|
|Dataavstånd och -distribution
|
|
|
|
|
|
|Orientering av data i förhållande till geologisk struktur
|
|
|
|
|Provsäkerhet
|
|
|Revisioner eller granskningar
|
|
Avsnitt 2: Rapportering av prospekteringsresultat
(Kriterier som anges i föregående avsnitt gäller även för detta avsnitt).
|Kriterier
|Förklaring av JORC-koden
|Kommentar
|Status för mineralinnehav och markinnehav
|
|
|
|
|Undersökningar utförda av andra parter
|
|
|Geologi
|
|
|Information om borrhål
|
|
|
|
|Metoder för aggregering av data
|
|
|
|
|
|
|Förhållandet mellan mineraliseringens bredd och skärningslängd
|
Om den inte är känd och endast längden på borrhålet rapporteras, ska detta tydligt anges (t.ex. ”längd på borrhålet, verklig bredd inte känd”).
|
|Diagram
|
|
|Balanserad rapportering
|
|
|Annan väsentlig prospekteringsdata
|
|
|Fortsatt arbete
|
|
|
|
KONTAKT: NIC EARNER, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH CEO, ALKANE RESOURCES LTD, TEL +61 8 9227 5677
INVESTERARE OCH MEDIA: NATALIE CHAPMAN, CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER, TEL +61 418 642 556
Foton som medföljer detta meddelande finns tillgängliga på
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c927d8e-b97c-4ff8-995a-ed26734b5735
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54f3a2cd-9026-41ad-93b8-7717898ad222
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/78686766-18e5-4905-acd1-8e4875670ede
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e7ba512-c1bc-4d02-8a4b-de124c3b7d0b
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e6e99713-98b3-4da9-9157-a7a51bc43341
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75bbf0d3-39f1-4e8e-ae25-7494ce48d1a1
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d446f7e9-cd44-4da1-8807-c1ee8d92d2cc
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/adb82a50-c9ff-489a-af2e-6b7509b02685