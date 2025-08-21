Tomingley Exploration påträffar betydande guldmängd i El Paso

PERTH, Australien, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Som ursprungligen angavs i ett investerarmeddelande daterat den 14 augusti 2025, är Alkane Resources Limited (ASX: ALK; TSX: ALK; OTCQX: ALKEF) glada över att kunna presentera de senaste prospekteringsresultaten för borrning i regionen runt bolagets Tomingley Gold Operations i centrala New South Wales:

Prospekteringen inom Tomingley Gold Project (TGP) har inriktats på att definiera mål som kommer att öka resursinventeringen och ytterligare förlänga gruvans livslängd för Tomingley Gold Operations (TGO). Prospekteringen omfattade diamantkärnborrning, RC-borrning och luftkärnborrning vid flera mål inom 5 km från TGO.

Borrningen vid El Paso-prospektet, 2 km söder om San Antonio-fyndigheten, omfattade fyra diamantkärnborrhål på totalt cirka 1 200 meter, och inriktades på en prospektiv dacitenhet som är geokemiskt identisk med den dacitenhet som har höggradig mineralisering i den södra delen av San Antonio-fyndigheten. Betydande guldfynd, som ligger nära den verkliga tjockleken, belyser potentialen i den mineralisering som är associerad med daciten:

EPD016 8,2 meter med en guldhalt på 3,74 g/t Au från 224,8 meter; inklusive 1 meter med en guldhalt på 25,0 g/t Au från 225,6 meter. EPD017 32,1 meter med en guldhalt på 1,65 g/t Au från 66,9 meter; inklusive 4 meter med en guldhalt på 3,21 g/t Au från 83 meter; även 2 meter med en guldhalt på 3,00 g/t Au från 95 meter; och 14 meter med en guldhalt på 1,71 g/t Au från 119 meter; inklusive 6,1 meter med en guldhalt på 3,03 g/t Au från 120,9 meter; och 8 meter med en guldhalt på 1,19 g/t Au från 138 meter.

2 000 meter diamantkärnborrning planeras att påbörjas nästa månad för att ytterligare definiera ett prospekteringsmål för El Paso.

Fem RC-borrhål slutfördes för att testa längs den 5 km långa Au-As-strukturen ”Tomingley Structure” som sträcker sig norrut från de historiska Tomingley-arbetsområdena. Analysresultaten stöder Tomingley-strukturens potential att hysa betydande guldmineraliseringar, vilket inkluderar prospektet Tomingley Two:

TORC007 14 meter med en guldhalt på 0,58 g/t Au från 213 meter; inklusive 5 meter med en guldhalt på 1,11 g/t Au från 222 meter; och 2 meter med en guldhalt på 1,26 g/t Au från 262 meter. TORC011 6 meter med en guldhalt på 0,78 g/ton Au från 149 meter; inklusive 2 meter med en guldhalt på 1,38 g/t Au från 151 meter.

Två diamantkärnborrhål slutfördes för separata test under de historiska Tomingley-guldgruvorna och för att kartlägga den andesit som har majoriteten av Caloma-guldfyndigheten norrut in i EL. Ett stort kvartsrev med låg guldhalt genomkorsades under Tomingley-arbetsområdena, och Caloma-andesiten genomkorsades 600 m norr om Caloma-dagbrottet.

17 000 meter luftkärnborrning har identifierat nya områden med guldmineralisering mellan El Paso och Peak Hill inom Mingelo Volcanic-bältet. Betydande guldresultat erhölls i flera nya områden, inklusive El Paso SE-, Jounama- och Westray-prospekten, inklusive:

EPAC201 12 meter med en guldhalt på 0,35 g/ton Au från 75 meter; inklusive 3 meter med en guldhalt på 0,93 g/t Au från 84 meter. EPAC214 9 meter med en guldhalt på 0,29 g/t Au från 72 meter. JNAC035 3 meter med en guldhalt på 0,39 g/t Au från 63 meter. WSAC092 3 meter med en guldhalt på 0,55 g/t Au från 54 meter. WSAC094 3 meter med en guldhalt på 0,59 g/t Au från 24 meter.

Den planerade regionala prospekteringen runt Tomingley under de kommande 12 månaderna omfattar en högupplöst magnetisk undersökning med drönare över området runt och inklusive Peak Hill för att hjälpa till att avgränsa bördiga strukturer och kartlägga ny prospektiv vulkanisk terräng under överliggande berg. Övrigt arbete för att generera mål omfattar kartläggning, jordprovtagning och kärnborrning på olika prospekteringsområden, inklusive Glen Isla, Gundong och Trewilga. RC- och diamantkärnborrning på totalt 6 000 m planeras för att testa mål vid El Paso, El Paso SE, Tomingley Two, Glen Isla och Westray.

Parallellt med rutinmässig kontrollborrning vid det planerade dagbrottet San Antonio och underjordsgruvan Roswell i TGO, genomförs ett betydande underjordiskt borrningsprogram för att testa McLeans, Roswell North och Roswell Western Monzodiorite. Resultaten väntas i oktober.

Nic Earner, VD och CEO för Alkane, säger: ”Vi fortsätter att prospektera vid Tomingley inom våra godkända gruvområden samt regionalt, i syfte att förlänga gruvlivslängden ytterligare, skala upp och höja halten vid Tomingley. Det är glädjande att se omfattningen av mineraliseringen i den bredare Tomingley-regionen, och vi ser fram emot att fortsätta att utöka vår resursbas.”

Tomingley Gold Project

Alkane Resources Ltd 100 %

Tomingley Gold Project (TGP) omfattar ett område på cirka 440 km2 som sträcker sig 60 km i nord-sydlig riktning längs Newell Highway från Tomingley i norr, genom Peak Hill och nästan till Parkes i söder. TGP innehåller Alkanes nuvarande verksamhet TGO, ett dagbrott och en underjordisk verksamhet med en bearbetningsanläggning på 1 Mtpa.

Under de senaste åren har Alkane genomfört ett omfattande regionalt prospekteringsprogram som ledde till definitionen av mineraltillgångar vid Roswell- och San Antonio-fyndigheterna (ASX-meddelandet den 2 maj 2022 och ASX-meddelandet den 16 februari 2021), utöver de etablerade tillgångarna och reserverna i TGO. Alkane har slutfört en 2,7 km lång körning från dagbrottet Wyoming One till Roswell. Roswell och San Antonio ingår nu i TGO, och bearbetningen av malm som bryts under jord vid Roswell startade i april 2024. Prospekteringsteamets fokus har riktats mot andra mål inom TGP, både i närheten av gruvan och längre bort från TGO.

Prospekteringen för TGP under de senaste 12 månaderna omfattade högupplöst magnetundersökning med drönare, luftkärnborrning som testade Mingelos Volcanic-bältet mellan El Paso-prospektet och Peak Hill, samt djupare RC/DD-borrning som testade El Paso, Tomingley Structure och de historiska Tomingley-arbetsområdena som alla ligger inom 7 km från Tomingleys bearbetningsanläggning.

Som en del av den senaste tidens prospekteringsborrning erhölls analysresultat från 233 luftkärnborrhål (AC) på totalt 16 693 meter, 6 borrhål med omvänd cirkulation (RC) på totalt 1 442 meter och 6 diamantkärnborrhål (DD) på totalt 1 883 meter.

Den genomförda prospekteringen:

Riktade in sig på en mycket prospektiv dacitvulkanisk värdenhet vid El Paso-prospektet med 4 DD-hål;

Detta för att testa guldmineralisering som påträffats vid tidigare AC-borrning sydost om El Paso-prospektet med 1 RC-hål;

Testade ett 2 km x 7 km stort segment av Mingelo Volcanic-bältet (TGO-värdberg) mellan El Paso och Peak Hill för Au-As-anomalism med 233 AC-borrhål;

Genomförde 2 DD-hål norr om Calomas öppna dagbrott för att kartlägga stratigrafin nära gruvan och för att testa under de tidigare Tomingley-arbetsområdena;

Ytterligare test av Au-As-strukturen ”Tomingley Structure” runt Tomingley Two-prospektet och norr om de tidigare Tomingley-arbetsområdena med 5 RC-hål;

Undersökte en del av Mingelo Volcanic-bältet norr om Peak Hill med en högupplöst magnetisk undersökning med drönare för att underlätta avgränsningen av större strukturer och vulkaniska enheter för borrplatser.

El Paso

El Paso-prospektet ligger ca 2 km söder om San Antonio-fyndigheten (406 000 uns Au * mer uppgifter i bifogad tabell). Mineralisering associerad med försvagade vulkaniska enheter upptäcktes vid detta prospekt under 2017. Flera borrningsprogram har genomkorsat ett flertal mineraliseringszoner, men geologins komplexitet, den utbredda förändringen och de svåra borrningsförhållandena har hittills hindrat en effektiv avgränsning av betydande guldtillgångar.

Fyra DD-hål med slamrotationsborrning slutfördes nyligen för att ytterligare testa betydande guldmineralisering associerad med en dacitvulkanisk enhet som påträffades i den tidigare borrningsomgången av EPD013 - 12 m @ 1,50 g/t Au från 297 m (ASX-meddelandet den 7 oktober 2024). Betydande guldmineralisering omfattar intercept med ungefärlig verklig tjocklek (uppskattat till 90 %):

EPD014 7 meter med en guldhalt på 1,15 g/t Au från 284 meter; inklusive 1 meter med en guldhalt på 3,93 g/t Au från 284 meter; och 1 meter med en guldhalt på 1,73 g/t Au från 324 meter. EPD016 8,2 meter med en guldhalt på 3,74 g/t Au från 224,8 meter; inklusive 1 meter med en guldhalt på 25,0 g/t Au från 225,6 meter. EPD017 32,1 meter med en guldhalt på 1,65 g/t Au från 66,9 meter; inklusive 4 meter med en guldhalt på 3,21 g/t Au från 83 meter; även 2 meter med en guldhalt på 3,00 g/t Au från 95 meter; och 14 meter med en guldhalt på 1,71 g/t Au från 119 meter; inklusive 6,1 meter med en guldhalt på 3,03 g/t Au från 120,9 meter; och 8 meter med en guldhalt på 1,19 g/t Au från 138 meter.

Daciten har en nordostlig strykningslängd på över 400 m, stupar mot sydost och verkar trunkeras av en subvertikal nordlig skjuvzon längs strykningen och nedåt i öster. Daciten tros fortsätta på djupet söderut (väster om skjuvzonen).Mineraliseringen verkar fortsätta nedåt (över skjuvzonen) i de vulkaniska sedimenten, som en möjlig ledningsstruktur till den mineralisering som finns i daciten. Ytterligare 2 000 m diamantkärnborrning med slamrotation planeras att påbörjas i september för att bidra till att definiera ett prospekteringsmål för El Paso.

Ett RC-borrhål planerades för att testa en Au-As-mineraliseringszon som tidigare genomskurits av tre AC-borrhål, 1 km sydost om El Paso (ASX-meddelandet den 7 oktober 2024). Tyvärr lyckades RC-borrhålet inte ta sig igenom det sandiga alluviala överlagret och den underliggande saprolitiska regoliten, utan slutade i guldmineraliserad berggrund på 124 meters djup med en halt på 0,22 g/t Au. Diamantborrning med slamrotation prioriteras för att testa detta nya prospekt ordentligt.

EPD017 – Sericit-karbonat-omvandlad dacit med kvarts-albit-ådror och pyrit-arsenopyrit-kanter från 6,1 m intervall med 3,03 g/t Au från 120,9 m.

Tomingley Structure-prospekt

”Tomingley Structure” är en Au-As-mineraliserad struktur som sträcker sig 5 km norrut från Tomingleys historiska gruvområden och som korsar Tomingley Two-prospektet. Tomingley Structure avgränsades ursprungligen genom rekognoscerande luftkärnborrning norr om Tomingley och identifierade prospekten Tomingley One och Tomingley Two (ASX-meddelandet den 8 juni 2004). Mineraliseringen som är associerad med strukturen består av kraftiga kvartsgångar/förkisling och intensiv sericitförändring med pyrit-arsenopyrit i metasediment. Strukturen täcks av grund alluvium omedelbart söder om de historiska Tomingley-arbetsområdena, som fördjupas till cirka 30 meter vid Tomingley One och till över 100 meter norr om Tomingley Two.

Fem RC-borrhål på totalt 1 318 meter testades längs ”Tomingley Structure”. Betydande guldmängder (+0,2 g/t Au) påträffades i tre hål, och dessutom påträffades betydande arsenikmängder (+0,1 % As) i ett fjärde hål. Det femte RC-hålet nådde inte måldjupet på grund av sandig alluvium som blockerade stångsträngen, och hålet avslutades på 148 meters djup. Betydande guldmineraliseringar från borrningarna inkluderar:

TORC007 14 meter med en guldhalt på 0,58 g/t Au från 213 meter; inklusive 5 meter med en guldhalt på 1,11 g/t Au från 222 meter; och 6 meter med en guldhalt på 0,56 g/t Au från 258 meter; inklusive 2 meter med en guldhalt på 1,26 g/t Au från 262 meter. TORC011 6 meter med en guldhalt på 0,78 g/ton Au från 149 meter; inklusive 2 meter med en guldhalt på 1,38 g/t Au från 151 meter.

Arbete planeras vid Tomingley One (t.ex. TO035 - 2 m @ 10,9 g/t Au från 34 m, ASX-meddelandet den 8 juni 2004) och Tomingley Two (t.ex. TORC005 - 11 m @ 1,7 g/t Au från 158 m inklusive 4 m @ 3,87 g/t Au från 159 m, ASX-meddelandet den 16 september 2021) för att bättre karakterisera de strukturer och litologier som är väsentliga för betydande guldmineraliseringar. Två diamantkärnborrhål planeras för att samla in strukturella mätningar och för att definiera eventuella viktiga litologier som fokuserar på mineralisering.

Tomingley Gold Workings och prospektering nära gruvan

Två diamantkärnhål färdigställdes från ytan för att testa mål nära gruvan, precis norr om gruvlicensen. Diamanthålet (PATD002) riktades 600 m norr om Calomas dagbrott för att testa en förlängning av andesiten som innehåller majoriteten av Calomas guldtillgångar (Calomas tillgångar före brytning är på 369 400 uns Au - ASX-meddelandet den 29 mars 2012). Hålet genomkorsade ett paket av kolhaltig skiffer, finkorniga vulkaniska sediment och Caloma-andesiten med en uppskattad verklig tjocklek på 60 meter (liknande tjocklek som observerats vid Caloma). Mineraliserade kvartsådror observerades i liggväggssedimenten till andesiten med en bästa skärningspunkt på:

PATD002 5 meter med en guldhalt på 0,44 g/t Au från 80,3 meter.

Även om endast mindre förändringar och mineraliseringar observerades i andesiten påbörjades PATD002 i sydväst, vilket inte är optimalt för att rikta in sig på Calomas måttligt västligt stupande mineralisering. Ytterligare borrning planeras för att rikta in sig på denna prospektiva litologi med diamantborrhål placerade i öst, från den västra sidan av Newell Highway.

De tidigare guldgruvorna i Tomingley undersöktes för första gången i Alkanes historia, med ett diamantkärnhål (PATD001). Gruvan (Crowhurst & Sons Mine – 62 kg Au-produktion 1883–1911) är uppskattningsvis 117 meter djup, och PATD001 valdes 30 meter under detta djup. Borrningen genomkorsade ett paket av kolhaltig skiffer och vulkaniklastiska siltstenar som har ett 30 meter tjockt kvartsrev med betydande mineralisering av pyrit (och spår av arsenikkis). Kvartsrevet under gruvan gav ett bästa intercept på:

PATD001 9,5 meter med en guldhalt på 0,27 g/t Au från 175,5 meter.

Den tidigare genomsnittliga huvudhalten vid Crowhurst uppges vara 26 g/t Au, så det finns troligen starka stupningskontroller för eventuell höghaltig malm. Strukturellt arbete pågår för att fastställa en orientering för förekomsten av dessa malmfyndigheter innan ytterligare borrtestning.

Rekognoserings-AC-borrning

233 luftkärnborrhål färdigställdes för 16 693 meter längs traverser med nominellt mellanrum på 800 m för att testa en cirka 2 km x 7 km stor del av Mingelo Volcanic-bältet mellan El Paso-prospektet och Peak Hill. Bältsektionen syns inte då den är täckt av alluvium som varierar från bara några meter till över 50 meter. Tre nya potentiella mineraliseringszoner upptäcktes:

Sydost om El Paso – Två hål (EPAC213 - 4) genomkorsade Au-As-mineralisering i vittrad basaltisk andesit, cirka 1 km sydost om El Paso och 400 m sydväst om den Au-As-mineralisering som tidigare definierats av AC.

Den här uppenbara nordostliga mineraliseringstrenden är parallell med den orientering som observerats vid El Paso. Betydande Au-As-anomalism påträffades också (EPAC201 - 2, JNAC042) längs den östra marginalen i 800 m av den omfattande basaltisk-andesitiska enheten.

De bästa Au-intercepten inkluderar:

EPAC201 12 meter med en guldhalt på 0,35 g/ton Au från 75 meter; inklusive 3 meter med en guldhalt på 0,93 g/t Au från 84 meter. EPAC214 9 meter med en guldhalt på 0,29 g/t Au från 72 meter.

Westray – Två hål (WSAC092, 94) genomkorsade betydande Au-As-anomalier i vulkaniska sediment i närheten av andesiter.

De bästa Au-intercepten inkluderar:

WSAC092 3 meter med en guldhalt på 0,55 g/t Au från 54 meter. WSAC094 3 meter med en guldhalt på 0,59 g/t Au från 24 meter.

Två djupare RC- eller DD-borrhål planeras för att testa överensstämmande av AC-borrningen och jordarterna i Au-As-objektet vid Westray och El Paso SE-prospektet.

Planerat prospekteringsprogram

Den planerade prospekteringen kring Tomingley Gold Operations (TGO) under de kommande 12 månaderna omfattar en högupplöst magnetisk undersökning med drönare av området kring och inklusive Peak Hill för att avgränsa bördiga strukturer och kartlägga ny vulkanisk terräng under det överliggande berget öster om Peak Hill. Övrig prospektering omfattar arbete på ett flertal prospekt, inklusive 6 000 m djupare RC/DD-borrning, som omfattar:

El Paso, El Paso SE, Tomingley One, Tomingley Two, Caloma North (orogent Au) – diamantborrning;

Glen Isla (epitermisk Au) – kartläggning, undersökning med inducerad polarisation (IP) och diamantborrning;

Westray (orogent Au) – RC-borrning;

Rekognoscering, McGregors (orogent Au) – luftkärnborrning;

Gundong (magmatisk Ni, orogent Au) – luftkärnborrning;

Trewilga (orogent Au) – jordprovtagning.

Parallellt med rutinmässig ytborrning för kvalitetskontroll vid de planerade dagbrotten i San Antonio och underjordisk borrning vid Roswell under jord, pågår ett betydande underjordiskt borrningsprogram för att testa McLeans, Roswell North och Roswell Western Monzodiorite. Dessa resultat väntas i oktober.

Tabell 1 - Betydande guldresultat från Tomingley Gold Project – augusti 2025 (>0,2 g/t Au) Hål-ID Östlig riktning (MGA) Nordlig riktning (MGA) RL (m) Stupning Azimut (rutnät) Totalt djup Intervall från (m) Intervall till (m) Intercept (m) Au (g/t) Prospekt EPD014 613485 6387733 267 -60 315 365 284 291 7. 1,15 inklusive 284 285 1. 3,93 och 318 319 1. 0,27 och 324 325 1. 1,73 EPD015 613522 6387893 266 -60 315 327,7 Inga signifikanta resultat eller dacit EPD016 613356 6387875 266 -62 318 327,5 180 181,1 1,1 0,24 och 224,8 233 8,2 3,74 inklusive 225,6 226,6 1. 25,0 El Paso och 294 295 1. 0,71 EPD017 613264 6388008 265 -61 315 201,6 58 59 1. 0,65 och 66,9 99 32,1 1,65 inklusive 83 87 4. 3,21 även 95 97 2. 3,00 och 119 133 14 1,71 inklusive 120,9 127 6,1 3,03 och 138 146 8. 1,19 EPP052 614264 6387518 271 -61 273 124** 123 124 1* 0,22 PATD001 614887 6395628 278 -61 268 300,7 175,5 185 9,5 0,27 PATD002 614899 6395066 275 -56 228 360,7 17 18 1. 0,23 och 65,1 66 0,9 0,21 Tomingley och 73 74 1. 0,20 Arbetsområden och 80,3 85,3 5. 0,44 TORC011 614878 6396374 278 -60 274 300 149 155 6. 0,78 inklusive 151 153 2. 1,38 TORC007 615095 6398299 283 -61 272 304 213 227 14 0,58 inklusive 222 227 5. 1,11 och 235 236 1. 0,33 och 240 243 3. 0,40 Tomingley och 258 264 6. 0,56 Struktur inklusive 262 264 2. 1,26 TORC008 615216 6399379 283 -61 270 310 126 129 3. 0,24 TORC009 615220 6399698 283 -61 273 256 Inga signifikanta resultat TORC010 615040 6397999 282 -61 273 148** Hålet övergavs tidigt

* hålet avslutat i mineralisering. ** hålet övergavs tidigt.

De verkliga bredderna är cirka 90 % (El Paso) och 60 % (Tomingley Two och Tomingley Workings) av interceptbredden.

Tabell 2 – Tomingley Gold Project, betydande guldresultat från luftkärnor – augusti 2025 (>0,2 g/t Au) Hål-ID Östlig riktning (MGA) Nordlig riktning (MGA) RL (m) Stupning Azimut (rutnät) Totalt djup Intervall från (m) Intervall till (m) Intercept (m) Au (g/t) Prospekt EPAC201 614395 6386640 265 -60 270 106 63 66 3. 0,20 och 75 87 12 0,35 inklusive 84 87 3. 0,93 EPAC202 614475 6386640 265 -60 270 114 69 72 3. 0,25 EPAC207 613355 6386700 265 -60 270 80 57 60 3. 0,23 EPAC208 613435 6386700 265 -60 270 81 24 27 3. 0,62 EPAC213 613950 6387100 270 -60 282 119 102 105 3. 0,64 Regionalt EPAC214 614030 6387100 270 -60 270 106 72 81 9. 0,29 JNAC035 613640 6385895 265 -60 270 117 63 66 3. 0,39























JNAC042 614360 6385895 265 -60 270 90 51 54 3. 0,24 JNAC064 613720 6384300 265 -60 270 97 78 81 3. 0,33 JNAC066 613880 6384300 265 -60 270 75 48 51 3. 0,25 WSAC081 612730 6381650 270 -60 270 71 36 39 3. 0,38 WSAC092 611910 6382450 270 -60 270 82 54 57 3. 0,55 WSAC094 611990 6382450 270 -60 270 64 24 27 3. 0,59

Årliga reviderade resurser och resurser för att ta hänsyn till utarmning och expansion från prospektering och ökat guldpris sammanställs för offentliggörande i september 2025.

Ansvarsfriskrivning

Ingenting i denna rapport ska tolkas som antingen ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja värdepapper.

Denna rapport innehåller vissa framåtblickande uttalanden och prognoser, inklusive möjliga eller antagna reserver och resurser, produktionsnivåer och -hastigheter, kostnader, priser, framtida resultat eller potentiell tillväxt för bolaget, tillväxt eller andra trendprognoser. Dessa uttalanden baseras på förväntningar vid rapportdatumet. Framåtblickande uttalanden innefattar i sig kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som ligger utanför Alkanes kontroll, och faktiska resultat, prestationer och framgångar kan avvika väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden beroende på en rad olika faktorer. Alkane lämnar inga utfästelser, försäkringar eller garantier avseende riktigheten, sannolikheten eller uppfyllandet av framåtblickande uttalanden eller resultat som uttrycks eller antyds i framåtblickande uttalanden. Du bör inte sätta otillbörlig tilltro till framåtblickande uttalanden.

Rapporteringskrav för malmreserver och mineraltillgångar

Som ett australiensiskt bolag med värdepapper noterade på Australian Securities Exchange (ASX) är Alkane föremål för australiensiska informationskrav och standarder, inklusive kraven i Corporations Act 2001 och ASX. Investerare bör notera att det är ett krav enligt ASX listningsregler att rapporteringen av malmreserver och mineraltillgångar i Australien sker i enlighet med 2012 års utgåva av Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-koden) och att Alkanes uppskattningar och rapportering av malmreserver och mineraltillgångar följer JORC-koden.

Alkane är också föremål för vissa kanadensiska informationskrav och standarder till följd av sin sekundärnotering på Toronto Stock Exchange (TSX), inklusive kraven i National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Investerare bör notera att det är ett krav enligt kanadensisk värdepapperslagstiftning att rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar i Kanada samt offentliggörande av vetenskaplig och teknisk information avseende ett mineralprojekt på en för Alkane väsentlig egendom sker i enlighet med NI 43-101.

Om inte annat anges ovan eller i de relevanta marknadsmeddelanden som hänvisas till, baseras informationen i denna rapport som avser prospekteringsresultat, mineraltillgångar och malmreserver på information som sammanställts av David Meates, MAIG, (Exploration Manager NSW) som har tillräcklig erfarenhet som är relevant för den typ av mineralisering och typ av fyndighet som övervägs och för den verksamhet som han bedriver för att kvalificera sig som en kompetent person enligt definitionen i JORC-koden och som kvalificerar sig som en ”kvalificerad person” enligt NI 43-101. Meates samtycker till att de frågor som baseras på hans information tas med i denna rapport i den form och det sammanhang där de förekommer.

Informationen om mineraltillgångar och mineralreserver i detta pressmeddelande har hämtats från Alkanes ASX-meddelande med titeln ”Annual Mineral Resources and Reserves Statement” som offentliggjordes för ASX den 4 september 2024 och den tekniska rapporten med titeln ”Tomingley and Peak Hill Gold Projects, NSW, Australia-Technical Report for NI 43-101”, med ikraftträdandedatum den 6 juni 2025, som finns tillgänglig för granskning på SEDAR+ (www. sedarplus.ca) under Alkanes emittentprofil och på Alkanes hemsida på https://alkane.com.au/. Bolaget bekräftar att det inte känner till någon ny information eller data som väsentligt påverkar den information som ingår i de ursprungliga meddelandena och att den form och det sammanhang i vilket den kompetenta personens slutsatser presenteras inte har ändrats väsentligt.

Detta dokument har godkänts för offentliggörande av Nic Earner, verkställande direktör och CEO.

OM ALKANE ‐ www.alkane.com.au ‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med en portfölj bestående av tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar omfattar Tomingley , ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria, samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid alla tre verksamheterna.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

Följande tabeller tillhandahålls för att säkerställa överensstämmelse med kraven i JORC-koden (2012) för rapportering av prospekteringsresultat.

JORC-koden, 2012 års utgåva – Tabell 1 TOMINGLEY GOLD PROJECT – Regional prospektering augusti 2025

Avsnitt 1: Provtagningstekniker och uppgifter

(Kriterierna i detta avsnitt gäller för alla efterföljande avsnitt.)

Kriterier Förklaring av JORC-koden Kommentar Tekniker för provtagning











Provtagningens art och kvalitet (t.ex. skurna kanaler, slumpmässiga skärvor eller specifika specialiserade mätverktyg enligt industristandard som är lämpliga för de mineraler som undersöks, t.ex. gammasonder i borrhål eller handhållna XRF-instrument etc.). Dessa exempel ska inte tolkas som en begränsning av den breda innebörden av provtagningar. Diamantkärnborrning (DD) utfördes av Ophir Drilling Pty Ltd

DD-provtagningsintervallen definierades av geologen under loggningen för att markera geologiska gränser, halverades med diamantsåg och halva kärnan skickades till ALS Laboratories

RC-borrning utfördes av Strike Drilling Pty Ltd

Borrning med luftkärna (AC) utfördes av Drillit Pty Ltd

RC- och AC-prover samlas in med en meters mellanrum via en cyklon på riggen. Cyklonen rengörs regelbundet för att minimera eventuella föroreningar Inkluderat är hänvisning till åtgärder som vidtagits för att säkerställa provets representativitet och lämplig kalibrering av alla mätverktyg eller system som används. Provtagnings- och QAQC-procedurer utförs med hjälp av Alkane-protokoll enligt bästa branschpraxis. Aspekter av fastställandet av mineralisering som är väsentliga för den offentliga rapporten. I de fall där arbete enligt ”branschstandard” har utförts skulle detta vara relativt enkelt (t.ex. ”borrning med omvänd cirkulation användes för att erhålla 1 m-prover från vilka 3 kg pulveriserades för att producera en 30 g-laddning för brandanalys”). I andra fall kan det krävas mer förklaring, till exempel när det finns grovt guld som har inneboende provtagningsproblem. Ovanliga råvaror eller mineraliseringstyper (t.ex. undervattensnoduler) kan motivera att detaljerad information offentliggörs. Kärnan lades ut i lämpligt märkta kärnbrickor. En kärnmarkör (kärnblock) placerades i slutet av varje borrgång (nominellt 3 m) och märktes med hålnummer, borrhålsdjup och borrgångens längd. Borrkärnan riktades in och mättes med band och jämfördes med detta borrhålsdjup i enlighet med branschstandarder. Halva kärnan tas ut med en automatisk kärnsåg från Corewise.

RC- och AC-borrning – det totala provet (~20–30 kg) levereras via cyklon till en stor plastpåse som behålls för framtida användning om så krävs. Ett delprov på cirka 1 kg tas från varje plastpåse och sammanställs till ett 3 meter långt provtagningsintervall. Om en stark mineralisering observeras av platsens geolog tas provet istället som ett sista intervall på 1 m.

Guldet bestämdes genom eldprovsfusion av en 50 g-laddning med en AAS-analysfinish.

En serie med flera grundämnen bestämdes med antingen kungsvatten eller en smältning med flera syror med en analysfinish med ICP Atomic Emission Spectrometry eller ICP Mass Spectrometry. Borrningstekniker Borrtyp (t.ex. kärnborrning, omvänd cirkulation, hammarborrning i öppet hål, roterande luftblåsning, skruvborrning, Bangka, sonisk borrning etc.) och detaljer (t.ex. kärndiameter, trippelrör eller standardrör, djup på diamantsvansar, provtagningsborrkrona eller annan typ, om kärnan är orienterad och i så fall med vilken metod etc.). Borrning med omvänd cirkulation (RC) med 110 mm-stänger och 144 mm-provtagningshammare.

Diamantborrning med tre rör med PQ3/HQ3-kabelborrkrona som producerade orienterade kärnor med en diameter på 83 mm (PQ3) och 61,1 mm (HQ3) (med hjälp av ett Reflex-orienteringsverktyg). I områden med djupt överliggande berg placerades toppen av borrhållen ut med hjälp av slamrotation genom det överliggande berget och provtogs inte.

Luftkärnborrning (AC) med 89 mm stänger och borrkrona till stopp. Upptagning av borrprov











Metod för registrering och utvärdering av upptagna kärn- och spånprover och utvärderade resultat. DD - kärnförlust identifierades av borrare och beräknades av geologer vid loggning. Kärnan förlorades endast i saproliten med en upptagning på cirka ≥95 % i oxidmaterialet.

Provkvaliteten för RC och AC bedöms av provtagaren genom en visuell uppskattning av provupptagningen och om provet är torrt, fuktigt eller vått. Åtgärder som vidtagits för att maximera upptagningen av prover och säkerställa att proverna är representativa. Provkvaliteten loggas kvalitativt.

En AC-rigg med hög kapacitet användes för att maximera penetrationen genom leran till stopp på fast berggrund. Borrcyklonen rengjordes efter varje hål för att minimera kontaminering mellan hålen.

Kärnborrning med tre rör används hela tiden för att maximera upptagning av kärnor vid diamantborrning.

En RC-rigg med hög kapacitet användes för att samla in torra prover. Borrcyklonen rengörs mellan stångbytena och efter varje hål för att minimera kontaminering mellan hålen. Om det finns ett samband mellan upptagning av prover och kvalitet och om det kan ha uppstått partiskhet/bias i provet på grund av att fint/grovt material har valts in/bort. Det finns inget känt samband mellan upptagning av prover och halt. Loggning











Huruvida kärn- och spånprover har loggats geologiskt och geotekniskt på en detaljnivå som stöder lämplig uppskattning av mineraltillgångar, gruvstudier och metallurgiska studier. Varje intervall på en meter loggas geologiskt med avseende på egenskaper som litologi, vittring, förändring (typ, karaktär och intensitet), ådring (typ, karaktär och intensitet) och mineralisering (typ, karaktär och volymprocent).

En detaljerad geoteknisk loggning av diamantkärnan görs också för att samla in parametrar som upptagning av kärna, RQD, antal sprickor samt typ och orientering av sprickor. Huruvida loggningen är kvalitativ eller kvantitativ till sin natur. Fotografering av kärnan (eller costean, kanal, etc.) Loggningen var mestadels kvalitativ med visuella uppskattningar av de olika egenskaperna. Dessutom samlades data om magnetisk susceptibilitet (kvantitativ) in som ett hjälpmedel vid loggningen.

Alla borrhål loggades geologiskt i Geobank Mobile, följt av validering innan de importerades till Alkanes centrala Geobank-databas.

Alla borrhål loggades av kvalificerade och erfarna geologer. Den totala längden och andelen av de relevanta korsningarna som loggats Alla borrhål loggades i sin helhet, med undantag för slamrotationsborrning genom det överliggande berget. Teknik för delprovtagning och provberedning



































Om kärna finns, om den är skuren eller sågad och om en fjärdedel, hälften eller hela kärnan har tagits. Kärna sågad med halva kärnprover inlämnade för analys Om det inte är kärnmaterial, huruvida det är rifflat, rörprovtaget, roterande klyvning etc. och om provet är vått eller torrt. Varje intervall på en meter provtas med spjut och 3 meters samlingsprov samlas in i en calicoprovpåse och skickas till laboratoriet. Om en stark mineralisering observeras av platsens geolog, tas ett individuellt prov från kondelaren på RC-riggen som ett 1 meters intervall i en calicopåse och skickas till laboratoriet i stället för samlingsprov.

Laboratorieberedning – hela provet (~3 kg) torkas och finfördelas i en LM5 (eller motsvarande) till ≥85 % som passerar 75 µm. Massbortfall för alla prover kasseras. Ett prov av massa (±100 g) sparas för framtida referens. För alla provtyper, provberedningsteknikens art, kvalitet och lämplighet. Proverna levererades av Alkanes personal till ALS Minerals Laboratory, Orange NSW. Krossad med 70 % <2 mm (ALS-kod CRU-31), delad med riffelsplitter (ALS-kod SPL-21) och pulveriserad 1 000 grm till 85 % <75 um (ALS-kod PUL-32). Krossar och pulveriserare tvättas och QAQC-tester genomförs (ALS-koderna är CRU-QC och PUL-QC). Förfaranden för kvalitetskontroll antas för alla delprovtagningssteg för att maximera provernas representativitet Internt QAQC-system finns på plats för att fastställa noggrannhet och precision i analyserna. Åtgärder som vidtagits för att säkerställa att provtagningen är representativ för det insamlade materialet i ursprungligt läge, inklusive t.ex. resultat för dubbelprovtagning på fältet/andra halvan av provtagningen Icke-partisk kärnskärning med hjälp av en orienteringslinje som är markerad på kärnan.

Duplicerade RC- och AC-prover samlas in för både sammansatta intervall och omdelade intervall. Huruvida provstorleken är lämplig för kornstorleken i det material som provtas. Proverna är av lämplig storlek. Kvalitet på analysdata och laboratorietester











Analys- och laboratoriemetodernas art, kvalitet och lämplighet och om tekniken anses vara partiell eller komplett. Alla prover analyserades av ALS Minerals

Guld bestäms med hjälp av en 50 g laddning som smälts vid cirka 1 100 °C med alkaliska flussmedel, inklusive blyoxid. Det resulterande provet löses i kungsvatten och guldet bestäms med flam-AAS.

Andra geokemiska element, DD-kärnprover och AC-prover från botten av hålet uppsluts med nästan totalt blandad syralösning och varje element bestäms med ICP Atomic Emission Spectrometry eller ICP Mass Spectrometry. RC- och AC-proverna uppsluts med kungsvatten med en ICP Atomic Emission Spectrometry för enbart As, Cu, Fe, Ni, P, Pb. Parametrar som används för att fastställa analysen med hjälp av geofysiska verktyg, spektrometrar, handhållna XRF-instrument etc., inklusive instrumentmärke och -modell, avläsningstider, tillämpade kalibreringsfaktorer och deras härledning etc. Inga geofysiska verktyg användes för att fastställa några koncentrationer av grundämnen Typ av kvalitetskontrollförfaranden som används (t.ex. standarder, blanksteg, duplikat, externa laboratoriekontroller) och huruvida godtagbara nivåer av noggrannhet (dvs. avsaknad av bias) och precision har fastställts. Kommersiellt framställda certifierade referensmaterial (CRM) ingår i 1 av 40 prover. CRM:er är inte identifierbara för laboratoriet.

Fältduplikatprover läggs in i 1 av 40 prover (alternativt till CRM:er).

Laboratoriets QAQC-provtagning omfattar införande av CRM-prover, interna duplikat och screeningtester. Dessa uppgifter rapporteras för varje inlämnat prov.

Underkända standarder leder till att delar av de berörda provpartierna analyseras på nytt. Verifiering av provtagning och analys



















Verifiering av viktiga skärningspunkter av antingen oberoende eller alternativ personal från företaget. Borrdata sammanställs och granskas av ledande befattningshavare. Externa konsulter verifierar inte rutinmässigt prospekteringsdata förrän resursuppskattningsprocedurer bedöms vara nödvändiga. Användning av tvillingbundna hål. Inga tvillingbundna hål har borrats. Dokumentation av primärdata, rutiner för inmatning av data, verifiering av data, protokoll för datalagring (fysisk och elektronisk). All borrhålsloggning och provtagningsdata matas in direkt i Geobank Mobile i fält för validering, överföring och lagring i Geobanks databas med verifieringsprotokoll på plats.

Alla primära analysdata erhålls från laboratoriet som elektroniska datafiler som importeras till provtagningsdatabasen med verifieringsrutiner på plats. QAQC-analys genomförs för varje laboratorierapport.

Data verifieras också vid import till gruvrelaterad programvara. Diskutering av eventuella justeringar av analysdata. Inga analysdata justerades. Vid kontroll av analyserna används den ursprungliga analysen eftersom det inte fanns någon statistisk variation. Datapunkternas placering











Noggrannhet och kvalitet på undersökningar som används för att lokalisera borrhål (toppen av schakt- och borrhålsundersökningar), diken, gruvgångar och andra platser som används vid uppskattning av mineraltillgångar. Borrhålen placeras med hjälp av handhållen GPS (noggrannhet ±2 m) och sedan DGPS-mäts toppen av alla RC- och DD-borrhål noggrant (± 0,1 m) av utbildade inspektörer vid slutförande. Specifikation av rutnätssystemet som användes. GDA94, MGA (Zon 55) Kvalitet och lämplighet av topografisk kontroll. Toppen av DD- och RC-borrhål DGPS-mättes noggrant (± 0,1 m) av utbildade inspektörer vid slutförandet. En platsbaserad digital terrängmodell utvecklades från noggrann (± 0,1 m) mätningskontroll av licensierade inspektörer. Dataavstånd och -distribution











Dataavstånd för rapportering av prospekteringsresultat. I detta prospekteringsskede är dataavståndet varierande med fokus på att identifiera nya mineraliseringszoner. Om dataavståndet och datadistributionen är tillräcklig för att fastställa den grad av geologisk kontinuitet och kvalitetskontinuitet som är lämplig för den eller de metoder och klassificeringar för uppskattning av mineraltillgångar och malmreserver som tillämpas Alla resultat är rekognoseringsborrningar i ett tidigt skede och har därför placerats ut för att testa utbredningen av eventuella betydande mineraliseringar i strykningsriktningen och i djupled. Om provkomposition har tillämpats RC – prover utan synlig mineralisering eller förändring sammanställs till 3 m. Prover på en meter har företräde framför 3 m sammanställningar i databasen.

DD – borrkärnan provtas avseende geologi med provstorlekar på mellan 0,3 och 1,3 m. Orientering av data i förhållande till geologisk struktur



Huruvida provtagningsriktningen ger ett opartiskt urval av möjliga strukturer och i vilken utsträckning detta är känt, med tanke på fyndighetstypen. Borrningarna tyder på en i stort sett subvertikal geometri vid de flesta prospekten och måttligt sydost i El Paso. Om förhållandet mellan borrningsriktningen och orienteringen av viktiga mineraliserade strukturer anses ha medfört bias av provtagningen, ska detta bedömas och rapporteras om det är väsentligt Beräknade verkliga intervall i detta tidiga skede av borrningen är möjligen ~90 % av borrhålslängderna i El Paso och ~60 % av borrhålslängderna i andra prospekt. Provsäkerhet De åtgärder som vidtagits för att garantera provets säkerhet. Alla prover packas i knutna calicopåsar innan de grupperas i polyweavepåsar och transporteras i cirka 2 timmar till ALS Minerals Laboratory i Orange av Alkanes personal. Alla prover som skickas in dokumenteras via ALS spårningssystem och resultaten rapporteras via e-post.

Provmassor returneras till platsen och lagras under en lämplig tidsperiod (minst 3 år).

Bolaget har infört protokoll för att säkerställa datasäkerheten. Revisioner eller granskningar Resultaten av eventuella revisioner eller granskningar av provtagningstekniker och data. Inga revisioner eller granskningar har genomförts i detta skede

Avsnitt 2: Rapportering av prospekteringsresultat

(Kriterier som anges i föregående avsnitt gäller även för detta avsnitt).

Kriterier Förklaring av JORC-koden Kommentar Status för mineralinnehav och markinnehav



Typ, referensnamn/-nummer, plats och ägandeförhållanden, inklusive avtal eller väsentliga frågor med tredje part, t.ex. joint ventures, partnerskap, överordnade royalties, inhemska ägarintressen, tidigare platser, vildmark eller nationalparker och miljöer. Alla sju licenser (EL5675, EL5942, EL6085, EL6319, EL8676, EL8794 och EL9597) i Tomingley Gold Project ägs till 100 % av Alkane. Säkerheten i besittningsrätten vid tidpunkten för rapporteringen tillsammans med eventuella kända hinder för att erhålla en licens för att bedriva verksamhet i området. Alla prospekteringslicenser är i gott skick. EL5675 upphör att gälla den 17 januari 2029. EL5942 upphör att gälla den 3 maj 2030. EL6085 upphör att gälla den 20 maj 2030. EL6319 upphör att gälla den 12 oktober 2026. EL8676 upphör att gälla den 27 november 2029. EL8794 upphör att gälla den 20 september 2030. EL9597 upphör att gälla den 22 augusti 2029. Undersökningar utförda av andra parter Bekräftelse och bedömning av andra parters prospektering. Endast mindre arbeten har utförts av tidigare bolag inom EL5675, EL5942 och EL6319 som omfattas av detta meddelande, med många hål som inte trängde igenom det överliggande berget.

Det arbete som slutförts inom EL6085 och EL9597 vid prospektområdena Allendale-Coldstream kan sammanfattas som följer: Climax (i JV med Newcrest, Transit, MPI Gold) (1989-2003) – Magnetundersökning med helikopter över hela området, MMI i jord (ingen anomalism eftersom djupt överliggande berg var ett hinder); 70 stycken luftkärnborrhål på 7 458 m över magnetiska mål som genomkorsade breda zoner av Au-Cu-anomalism. Uppföljning av 3 stycken diamantkärnor från luftkärnor för 764 m med en petrologisk studie. Geologi Typ av fyndighet, geologisk miljö och typ av mineralisering. Mineraliseringen vid Tomingley är förknippad med kvartsgångar och förändringar som fokuseras inom subvulkaniska andesitlagerövergångar och intilliggande vulkaniklastiska sediment. Fyndigheterna verkar ha bildats som ett resultat av en kompetenskontrast mellan de subvulkaniska lagergångarna och de omgivande vulkaniklastiska sedimenten, där lagergångarna uppvisar spröda sprickor och sedimenten duktil deformation och har många likheter med väldokumenterade orogena guldfyndigheter i malmådror.

Tomingley-fyndigheternas geologiska karaktär är väldokumenterad på andra ställen.

Peak Hills geologiska karaktär är väldokumenterad på andra ställen.

Prospekteringsområdet Allendale/Coldstream ligger cirka 5 km nordväst om Tomingley på den västra sidan av en regional öststupande Narromine Thrust. Denna regionala förkastning skiljer de i stort sett odeformerade andesitiska vulkaniterna och intrusionerna i Narromine Igneous Complex, där Corvette-Kingswood Cu-Au-fyndigheten finns (metallinnehåll på 0,29 Mt Cu, 0,24 Moz Au – Magmatic Resources Ltd ASX-meddelande daterat den 11 juli 2023) som är föremål för Magmatic-Fortescue joint venture, från de starkt deformerade och förkastade vulkaniterna och vulkaniklastikerna i öster där den orogena guldmineraliseringen vid Tomingley finns. Hela prospekteringsområdet täcks av 30–80 meter alluvial kvartsrik sand och lera och all tidigare prospektering begränsades till luftkärnborrning och tre diamantborrhål. Information om borrhål



En sammanfattning av all information som är väsentlig för förståelsen av prospekteringsresultaten, inklusive en tabell med följande information för alla väsentliga borrhål: östlig och nordlig riktning (easting/northing) för toppen av borrhålet höjd eller RL (Reduced Level – höjd över havet i meter) för toppen av borrhålet hålets stupning och azimut längd på borrhål och interceptionsdjup hålets längd.

Se meddelandetexten. Om uteslutandet av denna information motiveras av att informationen inte är väsentlig och detta uteslutande inte försämrar förståelsen av rapporten, ska den kompetenta personen tydligt förklara varför så är fallet. Alla RC- och DD-borrhål har rapporterats i detta meddelande.

Endast AC-borrhål med betydande halter på ≥0,2 g/t Au har rapporterats för Tomingley. Det är opraktiskt att lista alla genomförda AC-hål. Metoder för aggregering av data











Vid rapportering av prospekteringsresultat är metoder för viktning, medelvärdesberäkning, trunkering av högsta och/eller lägsta halt (t.ex. borttagning av höga halter) och cut-off-halter vanligtvis väsentliga och bör anges. Prospekteringsresultat rapporterade för obearbetade guldhalter, halter beräknade med längdvägt genomsnitt När aggregerade intercept innehåller korta längder av höghaltiga resultat och längre längder av låghaltiga resultat, ska det förfarande som används för sådan aggregering anges och några typiska exempel på sådana aggregeringar ska visas i detalj. Rapporterade skärningar (>0,2 g/t Au) beräknas med en bred lägre cut-off på 0,2 g/t Au, även om lägre halter än detta kan förekomma internt (intern utspädning).

Ingen övre cut-off har använts.

Korta intervall med höga halter som har en väsentlig inverkan på den totala skärningen rapporteras som separata (inkluderade) intervall. De antaganden som används för all rapportering av metallekvivalenta värden ska anges tydligt. Inga metallekvivalenter rapporteras. Förhållandet mellan mineraliseringens bredd och skärningslängd Dessa förhållanden är särskilt viktiga vid rapportering av prospekteringsresultat. Om mineraliseringens geometri med avseende på borrhålsvinkeln är känd, bör dess beskaffenhet rapporteras



Om den inte är känd och endast längden på borrhålet rapporteras, ska detta tydligt anges (t.ex. ”längd på borrhålet, verklig bredd inte känd”). Mineraliseringen är strukturellt komplex och merparten av borrningarna är av rekognoscerande karaktär. Längden på borrhålen rapporteras – den verkliga bredden uppskattas till 90 % av längden på borrhålen i El Paso och till 60 % i de andra prospekten i detta tidiga prospekteringsstadium. Diagram Lämpliga kartor och sektioner (med skalor) och tabeller över intercept ska inkluderas för varje betydande upptäckt som rapporteras. Dessa ska inkludera, men inte begränsas till, en planvy över borrhålens placering och lämpliga sektionsvyer. Planer som visar geologi med toppen av borrhål ingår i meddelandet. En lämplig sektionsvy för de betydande resultaten i El Paso-prospektet ingår. Balanserad rapportering Om en fullständig rapportering av alla prospekteringsresultat inte är möjlig, bör en representativ rapportering av både låga och höga halter och/eller bredder tillämpas för att undvika missvisande rapportering av prospekteringsresultat. En omfattande rapportering har genomförts med alla DD- och RC-hål listade i den inkluderade tabellen. Annan väsentlig prospekteringsdata Andra prospekteringsdata, om de är meningsfulla och väsentliga, bör rapporteras, inklusive (men inte begränsat till): geologiska observationer; resultat från geofysiska undersökningar; resultat från geokemiska undersökningar; bulkprover – storlek och behandlingsmetod; metallurgiska testresultat; bulkdensitet, grundvatten, geotekniska egenskaper och bergegenskaper; potentiella skadliga eller förorenande ämnen. Inga andra väsentliga prospekteringsdata ska rapporteras. Fortsatt arbete



Arten och omfattningen av planerat ytterligare arbete (t.ex. tester för laterala förlängningar eller djupförlängningar eller storskalig stegvis borrning). Se meddelandetexten. Diagram som tydligt markerar områdena med möjliga utvidgningar, inklusive de viktigaste geologiska tolkningarna och framtida borrningsområden, förutsatt att denna information inte är kommersiellt känslig Se siffror som ingår i meddelandet.

